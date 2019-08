/ / / San Guillermo: Acciones gremiales obstaculizan la atención de la salud

A partir del conflicto con un grupo de empleados de la ex clínica Convivir que no permitieron que el Simusa (Sistema Municipal de Salud) comenzara a atender las emergencias en el edificio del referido ex centro asistencial, el gobernador de la provincia Miguel Lifschitz, atendió el pedido del intendente Daniel Martina, agilizando los trámites.

En la jornada del viernes representantes gremiales de Atsa (Asociación de Trabajadores de la Sanidad) junto a un grupo de empleadas que no serán incorporadas el sistema público – privado municipal, no dejaron que iniciaran la atención de la salud a la población en ese lugar, por lo tanto hasta tanto se resuelva la situación y el gobierno provincial concluya con los tramites de habilitación la atención de guardias las 24 hs se presta en el edificio del Samco frente a la plaza y las atenciones por consultorio con los profesionales del equipo médico del Samco se atienden en Caps de Pueblo Viejo.

El gobernador atendió en la noche del viernes, vía telefónica al intendente quien lo interiorizó del colapso que sufre la ciudad en materia de salud. El sábado a primera hora desde el Nodo Rafaela se pusieron en contacto y el domingo se constituyeron en San Guillermo, comprometiéndose a encaminar las habilitaciones de guardia y consultorios a la brevedad y en el menor plazo posible las internaciones.

“Hay un grupo de personas que están reclamando por sus derechos, pero nosotros firmamos un contrato de alquiler con Convivir S.A. con la idea de que entregue libre la clínica, así que será la justicia la que deberá determinar si es justo lo que están haciendo, cuando la empresa que cerró el 31 de diciembre les abona la totalidad de la indemnización. El municipio no tiene ningún tipo de obligación con ellos”, señaló muy preocupado Daniel Martina, quien al mismo tiempo acotó que no dan los números para hacerse cargo de la totalidad del personal al contar el municipio con un grupo de personas que vienen trabajando en salud.

“Ellos eran personal de Convivir que cerró, la municipalidad alquila la clínica, no hay vinculo laboral, yo lo lamento mucho pero no podemos tomar a todos, tomamos a 4 enfermeras, dos administrativos, en parte con rayo y laboratorio, pero no podemos tomar a los 14 empleados”.

Finalmente el intendente adelantó que si siguen desde el gremio obstaculizando la atención de la salud pública, “voy a convocar a toda la comunidad para que me acompañe en una gran movida para que nos liberen para poder trabajar y brindar atención a toda la comunidad”.





Para toda la población

El Simusa es un sistema mixto entre lo público y lo privado que contará en una primera etapa con 9 profesionales médicos para atención primaria de la salud y el sistema de guardias, mientras que en una segunda etapa incorporaran cirugías e internación como así también contaran con servicios de ecografía y radiografía

