/ / / Afluentes que llegan contaminados a Mar Chiquita

Para evitar enfermedades no se deben consumir pescados y no hay que bañarse en el Suquía. No está comprobado si la sal en Mar Chiquita elimina la contaminación.

Dr. Hugo Pizzi y Martín Guzmán

En la zona del río Dulce aparecen enfermedades tropicales Cinco estudios coinciden que está ingresando a a la laguna Mar Chiquita a través del río Suquía agua contaminada con parásitos, bacterias y virus, sumándose a la contaminación que ingresa por el Dulce genera una gran preocupación a las autoridades de La Para. Ademas

Ante estos resultados advierten que es imperioso generar conciencia para que no se consuman pescados y no se bañen en el río Suquía, en laguna del Plata y la zona de laguna Mar Chiquita por los riesgos de contraer enfermedades.

Las conclusiones surgen de investigaciones realizadas por alrededor de 60 científicos pertenecientes al Instituto Nacional de Microbiología Dr. Malbrán; el Área de Parasitología y Micología del Centro de Medicina Tropical de la Facultad Ciencias Medicas UNC y el Laboratorio de Parasitología del Hospital Nacional de Clínicas a partir de la preocupación puesta de manifiesto por el intendente de La Para, Martín Guzmán, quien a través del Dr. Hugo Pizzi llevaron a cabo la toma de muestras y la realización de los estudios que prueban el desastre ecológico y la contaminación que está sufriendo el área Mar Chiquita, después que cinco laboratorios nacionales documentaran lo que está ocurriendo.

El informe de los estudios realizados fue presentado por el Dr. Hugo Pizzi, Director del Centro de Enfermedades Tropicales y Prof. Emérito de la Cátedra de Parasitología y Micología Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba junto al intendente de La Para, Martín Guzmán, quienes señalaron que los afluentes cloacales de la ciudad de Córdoba impactan en todo el río Suquía, terminado los mismos en Mar Chiquita con los consecuentes riesgos para la salud de las personas que tomen contacto con esas aguas.

Al conocer la relación que la gente tiene con el río, el intendente de La Para, Martín Guzmán se preocupó por saber que está ocurriendo con el agua del río Primero que llega hasta nuestra zona, es por eso que se contactó con el Dr. Hugo Rizzi oriundo de la localidad para realizar los análisis que fueran necesarios, por lo que tomaron muestras de aguas en el río Suquía o Primero, en laguna del Plata y en la desembocadura del río. “entonces nobleza obliga a decir lo que está pasando. Como intendente nos encanta cortar cintas, recuperar galpones, dotar a los chicos de la posibilidad para estudiar en Córdoba, pero cuando las noticias no son buenas tenemos la obligación de darlas a conocer, para que la gente tome conciencia” fue la introducción del intendente de La Para al presentar el referido informe.





Desastre ecológico

Así de contundente fueron las primeras palabras expresadas por el Dr. Hugo Rizzi al resumir la contaminación que está sufriendo el área. “Todo el material del efluente cloacal de la ciudad de Córdoba, está haciendo impacto en el rio y en la desembocadura donde tomamos muestras”.

Los estudios determinan la presencia de bacterias coliformes y pseudomonas que son las bacterias de la materia fecal, además el Instituto Malbran de Buenos Aires hizo una caracterización por ADN de los parásitos que llegan a Mar Chiquita y también “nos habla que son geohelmintos del tipo de los oxiuros, osasco, la contaminación es tremenda”.

Al señalar que los estudios están documentados por cinco laboratorios nacionales que trabajan de manera gratuita en el tema, dijo que los primero que se debe hacer ante esta realidad es advertir a la población que no se puede bañar y no debe consumir ningún elemento que se pesque en la zona. “Hay que ser muy cuidadosos hacia adelante. Si bien es cierto que no hemos hecho análisis de virus tengan la plena seguridad que debe haber virus también o sea tenemos parásitos, bacterias, virus, etc., es una cuestión muy delicada”.

Por otra parte considero de tenebrosa la situación y su complicación para solucionar y reparar el daño que se está ocasionando, “hasta que no está reparada la planta de Bajo Grande (en Córodba) que va a ser fines de 2020, después llevara 10 a 15 años para que se repare naturalmente toda la situación”.

Ante esta situación dijo que es preferible ser antipático, antes que en el futuro el intendente deba ser cuestionado por no haber advertido que todo esto puede enfermar a la gente, entonces “la recomendación es que no vayan a pescar y a bañarse para evitar enfermedades, porque Bajo Grande está eliminando toneladas de materia fecal de la ciudad de Córdoba. Esa materia fecal contamina desde de Remedios de Escalada hasta Mar Chiquita, contamina todo. Entonces como no voy advertir la situación que certificada por el Malbran, el Centro de Enfermedades Tropicales, la cátedra de Parasitología y Micología medica, el laboratorio de microbiología del hospital nacional de Clínicas, son cuestiones contundentes”.





Acciones

El municipio de La Para a través de su intendente expuso la complicada situación ante los intendentes y autoridades nacionales y provinciales que integran la comisión del Parque Nacional Ansenuza e hizo lo propio ante la Comunidad Regional del Departamento Río Primero.

En ese sentido propuso realizar un estudio a lo largo de toda la cuenca a los fines de evaluar el tratamiento que realizan los municipios que cuentan con servicios de cloacas y vuelcan su efluentes al río y al mismo tiempo gestionar para acelerar el proceso de la puesta en marcha de Bajo Grande que hace varios años que viene ocurriendo sin que el actual intendente de la ciudad de Córdoba ataque este grave problema para la salud.

Otra de las acciones que pretende emprender Martín Guzmán es junto a los intendentes del Departamento Río Primero, plantear a quien asumirá a partir de diciembre la intendencia de la capital, Martin Llaryora, para ver que se puede hacer, hasta tanto este en funcionamiento bajo grande para que no traiga tanta contaminación al rio. “No descartamos lo legal, pero se deben ejercer acciones que en el menor plazo la gente pueda recuperar la relación con el rio”.

Al señalar que en el pueblo de La Para esta situación genera mucha angustia, por ser una comunidad que está muy comprometida con el reciclado de residuos domiciliarios, a esta situación tenemos que “sumar la problemática del rio dulce, que es el afluente más importante de la laguna, que trae una contaminación que es igual o peor, por eso debemos trabajar para ir remediando esto”.

Finalmente Guzmán y Pizzi adelantaron que van a seguir monitoreando de manera seria y científica el comportamiento de este afluente de laguna Mar Chiquita a partir del compromiso de un equipo de 60 investigadores que viene trabajando en el tema desde hace más de 10 años en la planta de Bajo Grande para que la comunidad cuente con información certera de lo que está pasando y pueda tomar conciencia a los efectos de prevenir enfermedades.

El recomendar que no se bañen en sus aguas puede resultar antipatico para muchos, pero es por el momento lo que se debe hacer para no sufrir enfermedades como consecuencia de las bacterias, virus y parásitos que llegan en el agua del río, de manera contundente puntualizaron

Fuente: Rubén Cabrera (Radio 95.3 Laguna del Plata)





