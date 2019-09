/ / Comenzaron a excavar en el lugar donde habría fosas comunes por la Masacre de Napalpí

Se referenciaron cuatro lugares, en la zona de Colonia Aborigen-Machagai. Dependiendo de diversas variables, como la dimensión de las tumbas y cuestiones climáticas, el trabajo se realizaría en más de una etapa. La medida fue ordenada en el marco del juicio por la verdad que promueve la Fiscalía Federal de Resistencia.

Se referenciaron cuatro lugares, en la zona de Colonia Aborigen-Machagai. Dependiendo de diversas variables, como la dimensión de las tumbas y cuestiones climáticas, el trabajo se realizaría en más de una etapa. La medida fue ordenada en el marco del juicio por la verdad que promueve la Fiscalía Federal de Resistencia. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzó este lunes con los trabajos de excavación -y eventualmente exhumación- en la zona de Colonia Aborigen-Machagai, provincia de Chaco, en el marco de la investigación de la Masacre de Napalpí. La medida fue solicitada por la Unidad de Derechos Humanos de Resistencia que integran los fiscales Federico Carniel, Carlos Amad y Patricio Sabadini en el marco de la investigación judicial en la que el Ministerio Público Fiscal consideró al hecho como un delito de lesa humanidad.

La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó la medida, que estará supervisada por su colega Miguel Aranda y contará con la colaboración del Municipio de Machagai. Justamente, el lunes estuvieron presentes en el Lote 39 el propio Aranda; la fiscal federal subrogante de Sáenz Peña, Pamela Michlig; el fiscal ad hoc de la Unidad de Derechos Humanos, Diego Vigay; la secretaria de DD.HH., Celeste Segovia; y la presidenta de la Comisión de DD.HH. de Diputados, Gladys Cristaldo.





En el lugar se encuentran referenciados cuatro lugares donde podrían encontrarse fosas comunes, y el trabajo podría realizarse en más de una etapa, de acuerdo a la dimensión de las tumbas, el trabajo que demanden y también la cuestión climática.





El historiador del pueblo Qom, Juan Chico, entendió “como muy importante el trabajo que va realizar el EAAF , como parte de toda la reconstrucción que se viene realizando”. “Los crímenes cometidos por el Estado Nacional , contra los pueblos indígenas , no deben quedar impunes para que no vuelvan a ocurrir nunca más , no solo contra los pueblos indígenas, sino contra ningún grupo humano. Tenemos que tener respeto hacia el otro, porque todos somos seres humanos”, agregó.





El procedimiento se da en el marco de una investigación sobre los hechos conocidos como la Masacre de Nalpalpí, ocurrida en el año 1924, que para el MPF constituyen crímenes de lesa humanidad





El Juicio por la Verdad

La Fiscalía Federal lleva adelante una investigación sobre los hechos históricos conocidos como la Masacre de Nalpalpi, ocurrida en el año 1924, con el criterio de que constituyen crímenes de lesa humanidad y el Estado Nacional tiene la obligación de juzgarlos en función de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional.





El acta de apertura de esa investigación refería: “Creemos necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan , para establecer el por qué, cuándo y cómo se consumaron los hechos y saber quiénes son los máximos responsables y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a su ejecución ; para que se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de horror y que se reconozca socialmente a las víctimas…La reparación debe contener la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctima.”





La investigación reunió testimonios de sobrevivientes y familiares, el trabajo de investigadores e historiadores y documentación de diversos acervos.





La investigación logró reunir los testimonios de sobrevivientes como Pedro Balquinta y Rosa Grilo, y de los hijos de las sobrevivientes Melitona Enrique -Mario y Sabino Irigoyen- y de Rosa Chara -Carmen Delgado-. Además, incluye el trabajo de investigadores e historiadores sobre Napalpí y Genocidio Indígena e informes y documentación de los ministerios del Interior y de Defensa de la Nación, del Archivo del Congreso Nacional del Archivo Histórico del Chaco, del Superior Tribunal del Chaco, del Aero Club Chaco, del periódico el Heraldo del Norte y materiales de Robert Lehmann- Nitsche del Instituto Iberoamericano.





Con las excavaciones se daría por concluida la investigación y la Fiscalía requerirá al Juzgado Federal la apertura de un juicio por la verdad - al no existir imputados con vida-, con la pretensión de que sea oral y público y con el objetivo de que se dicte una sentencia que reconstruya la verdad de lo sucedido y establezca las responsabilidades pertinentes.



Masacre de Napalpí

La Masacre de Napalpí es el nombre con el cual se da en evidencia la matanza de más de 200 indígenas de las tribus Qom y Mocoví (a manos de la policía chaqueña y demás grupos estancieros). Acaecida el 19 de julio de 1924 en la Colonia Aborigen Napalpí, Provincia del Chaco, Argentina durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear.



Al menos 700 víctimas, de las que se documentó, estaban compuestas (en su mayoría) por mujeres, ancianos y niños. Aquellos que no morían a manos de los policías, eran degollados sin piedad con machetes y hachas.



Fue una de las masacres de mayor magnitud cometida en Argentina durante el siglo XX. En 2014 el Estado argentino, a través del Ministerio Público, investigó durante cuatro años los eventuales delitos de lesa humanidad cometidos en Napalpí, para luego solicitar la apertura de un juicio por la verdad; puesto que todos los culpables ya habían muerto.





En 1924, el radical, Marcelo T. de Alvear había logrado destituir a Hipólito Yrigoyen por medio de las elecciones. El Territorio Nacional del Chaco se perfilaba como el primer productor nacional de algodón, Alvear nombra como gobernador del Territorio Nacional del Chaco al estanciero algodonero y político radical Fernando Centeno



La Reducción Aborigen de Napalpí —a 120 kilómetros de Resistencia— era un espacio de sometimiento donde los indígenas eran obligados a trabajar en condiciones de semi esclavitud. -En julio de 1924, los indígenas qom y mocoví se declararon en huelga. Denunciaban los maltratos y la explotación de los terratenientes. Y planeaban marchar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. Pero el gobernador Fernando Centeno les prohibió abandonar Chaco y, ante la persistencia indígena, ordenó la represión.



La masacre

El día 19 de julio de 1924 muy temprano, un grupo de unos 130 hombres, entre policías, estancieros y civiles blancos de la zona, fuertemente armados con fusiles Winchester y Mauser, rodearon el campamento donde se habían reunido los indígenas alzados que, armados tan solo con palos, bailaban en una fiesta religiosa organizada por los chamanes en la zona del Aguará, un área considerada sagrada por los qom ubicada dentro de los límites de la colonia. Convencidos de que los dioses los protegerían de las armas de fuego de los hombres blancos no pudieron ofrecer resistencia a los disparos dirigidos al campamento durante cuarenta minutos. Luego los blancos entraron al mismo para rematar a machetazos a los indígenas que quedaban, muchos moribundos, incluidos mujeres y niños. Los heridos fueron degollados, algunos colgados.





Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.