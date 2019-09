/ / / “El Estado jamas remplazará a la familia, debemos revalorizar su rol”

Lo dijo José Piñero en la apertura del curso de “Actualización en prácticas de promoción, prevención y restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Los 30 años de la Convención del Niño conforman un contexto propicio para repensar y revisar a los y las niñas como sujetos de derechos. Por eso, un centenar de profesionales y técnicos que trabajan en municipios y equipos territoriales de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), comenzaron el curso de “Actualización en prácticas de promoción, prevención y restitución de los derechos”, organizado por la secretaría, junto con Unicef, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, que ofició de anfitriona.

“Nos debemos debates de fondo como, por ejemplo, el rol de la sociedad, la revalorización del rol de la familia en el sistema de protección de derechos, porque el Estado jamás la va a poder reemplazarla”, dijo José Piñero, titular de SeNAF, en la apertura de la formación, que se extenderá hasta marzo. “Soy un convencido de que tenemos importantes recursos humanos para trabajar. Veo, como no sucede en otros sectores, mucho compromiso entre la teoría y la práctica -reflexionó Piñero-. Pero para trabajar con niñez no basta con la capacitación: si no hay amor y compromiso la formación no alcanza”.

El curso busca desarrollar habilidades teóricas, técnicas y estratégicas para la intervención territorial y en el primer encuentro contó con la presencia de Gabriel Lerner, abogado y especialista en temas de niñez, exsecretario nacional de Niñez y Adolescencia hasta 2015. Lerner es una de las personas con más experiencia en trabajos territoriales de niñez. Integró, en 1990, el primer equipo territorial de la ciudad de Buenos Aires. El Sistema integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, sostiene, excede a los órganos de intervención: “Alcanza a los clubes de barrio, a las escuelas, y muchos otros sectores de la sociedad”, aclara. Su intervención estuvo enfocada en definir qué es el enfoque de derechos y partió de entender la infancia y la adolescencia como “categorías históricas y sociales”. “En este sentido, no hay políticas públicas con acceso a derechos si no hay una fuerte intervención del Estado”, agregó.

Julián Pérez Álvarez, representante de Unicef, explicó el marco general que engloba esta capacitación, brindada en simultáneo para otras provincias. La puesta en marcha del Registro Único Nacional de Niñez y Adolescencia (que ya funciona en Córdoba), explicó Pérez Álvarez, “planteó la necesidad de repensar los criterios a la hora de intervenir”. “Por eso incluimos una capacitación con esta impronta, con orientación a la práctica”, dijo.

En el acto estuvieron presentes Antonio Franco, subsecretario de Senaf, Javier Pohl, responsable de capacitación, Gladis Martínez, representante de la Universidad Nacional de Entre Ríos y Silvina Cuello, en representación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC.

