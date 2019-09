/ / La madre lo vincula a un robo de cubiertas y de soja: Dudosa muerte de Marcos Castagno en Miramar

A 300 metros de la tapera fue encontrado el cuerpo sin vida Mucha son las dudas que surgen por la muerte de Marcos Castagno encontrado sin vida en un monte en cercanías de Miramar. La familia sostiene que fue golpeado y habría estado muerto antes de la asfixia. Sospechan que habría tenido diferencias con los propietarios del campo por un importante robo de cubiertas y de soja. Mucha son las dudas que surgen por la muerte de Marcos Castagno encontrado sin vida en un monte en cercanías de Miramar. La familia sostiene que fue golpeado y habría estado muerto antes de la asfixia. Sospechan que habría tenido diferencias con los propietarios del campo por un importante robo de cubiertas y de soja.

Marcos Castagno (26) domiciliado en la ciudad de Frontera, fue encontrado sin vida en un monte de chañar de un campo ubicado a unos 600 metros al norte de la ruta provincial 3, en el ingreso a Miramar, cerca de un criadero de nutrias, debajo de un árbol en posición cúbito dorsal y con un hilo alrededor del cuello, según informaron fuentes policiales.

Otro dato que surgió es que a metros del cuerpo, en una rama de un chañar apareció un pedazo del hilo similar al que tenía ceñido a su cuello.

En un primer momento se manejaba la hipótesis del suicidio, pero al trasladar el cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia, la que de acuerdo a los dichos de la madre en función de lo que habría informado el forense, la data de la muerte podría haber sido con anterioridad al ahorcamiento y habría presentado golpes internos, como así también presentaría un traumatismo de cráneo.

Por otra parte en la comisaría de Balnearia fueron demoradas seis personas que en un principio fueron vinculadas a la investigación pero con el correr de las horas recuperaron su libertad.

El fiscal de Delitos Complejos de San Francisco, Bernardo Alberione, habría dicho a medios de San Francisco que “existe un 90 por ciento de probabilidades de que el deceso del joven Marcos Castagno, de 26 años, haya sido en realidad un suicidio y no un homicidio como se sospechó en un momento” y habría justificado los golpes a que se habrían producido al intentar el joven a subir al árbol.





La madre dice que lo mataron y Allende dice no tener nada que ver

En declaraciones a FM Romántica 90.7, Claudia la madre de Marcos Castagno, aseguró “A mi hijo lo mataron, yo vi los golpes” y señaló que tuvo un conflicto con una familia de apellido Allende

" Lo mataron , vi los golpes que tenía en todo el cuerpo, tenía la piel raspada en el pecho. El médico forense nos dijo que primero fue golpeado, luego murió asfixiado. Un tiempo atrás no contó que por 100 pesos el dueño del campo lo quería mandar a robar soja de los silos y participar de un robo grande de cubiertas. Lo hacían vivir en una casita sin agua y sin luz. Quiero que aparezcan los culpables , era un chico corto de carácter , pero bueno. No hace mucho fue golpeado por los nietos de Allende” dijo la mamá

Por su parte “Pitilo” Allende, el dueño del campo de 22 hectáreas donde ocurrió el hecho, dice no tener nada que ver en declaraciones al mismo medio, aseguro que “El cuerpo lo encontró él mismo en el piso, en medio de un bosquecito de chañares , a 300 metros de su casa. Me acerqué a 10 metros no toque nada y llamé a la policía."

Allende agregó: "Nadie de mi familia lo tocó. Trabajaba como albañil en el pueblo y como no lo veía empecé a buscar hasta que lo encontré muerto. Era un chico con problemas de adicciones y depresivo. Ya estuvo la policía forense y le contestamos todas las preguntas"

El fiscal Bernardo Alberione, quien tiene a su cargo la investigación indicó que la policía forense estuvo en la escena de los sucesos e interrogaron a los integrantes de la familia Allende con resultado negativo.

Por otra parte aguarda el informe final del médico forense Mariano Pispiero para conocer el origen de los golpes

La madre Claudia Cabrera y la hermana del joven Valentina Castagno se reunieron con el fiscal Alberione quien les habría manifestado que los estudios y pericias van a ser enviados a los gabinetes técnicos de la ciudad de Córdoba para que se realice un análisis más profundo y de este modo determinar las causas del deceso del joven.

Los informes preliminares podrían estar dentro de unos quince días, pero los informes completos para conocer la causa de la muerte estarían dentro de un mes.

A partir de los mismos podrán ver si sigue sosteniendo la hipótesis del suicidio o si se inclina por profundizar la investigación sobre un posible homicidio que podrían haber intentando simular como suicidio.

Por otra parte las declaraciones mediáticas de la madre acerca de que las diferencias se podrían haber originado por un robo importante de cubiertas, los investigadores que tienen a su cargo dilucidar el robo a Rivarossa S.A. de Morteros, abrirían un nuevo frente para determinar la veracidad de lo manifestado.

Cabe recordar que en la madrugada del 14 de septiembre tras realizar un boquete, se llevaron de uno de los depósitos de Rivarossa S.A. de Morteros, 22 cubiertas de camión por un valor de aproximadamente 600 mil pesos, sin que hasta el momento fuera esclarecido el hecho.

