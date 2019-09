/ / / Morteros: Grupo “Padres guerreros” Sin apoyo oficial atienden a adictos en recuperación

Un promedio de 30 personas por mes llegan en busca de ayuda al grupo “Padres Guerreros” coordinado por la operadora en adicciones, Alejandra “Titina” Castro, quien a su vez se mostró muy preocupada por el alto incremento de consumo de crack en Morteros

“marihuana, cocaína, fármacos, crack es lo que consumen la mayoría de los chicos que vienen en busca de ayuda, el incremento de consumidores es muy grande, cada vez tenemos más demanda y solo contamos con el acompañamiento institucional de una iglesia Evangélica y el Centro Vecinal Urquiza, que siempre nos cedió el espacio para trabajar, además un grupo familiar grande, gente muy comprometida son alrededor de 30 familias que acompañan el trabajo”, destacó Alejandra Castro

Al consultarle acerca de ayudas o apoyo oficial a la magnífica tarea que vienen llevando adelante, la operadora en adicciones, asegura que todo lo hace sola, “La municipalidad no apoya, no termino de entender, porque en esta problemática lo lógico es trabajar en unión, aportando entre todos, solo no sirve trabajar en adicciones, es comprometernos todos, por el momento lo hago sola, acompañada por las familias”.

Al referirse a las causas que el municipio plantea para no sustentar el trabajo de recuperación de los adictos, Castro manifiesto que “El argumento de la municipalidad es que no disponen de presupuesto. Mi trabajo demanda mucho tiempo, a cualquier hora, para trabajar con un adicto uno debe disponer muchas horas y a cualquier hora. No tenemos profesionales, el Secretario de Salud de la Municipalidad de Morteros, Dr. Gonzalo Aubone, en la primera reunión que tuvimos nos dijo que nos iba a mandar un psicólogo, pero no lo mandó nunca, no acompañan con nada”.

“Contábamos con una huerta, una fábrica de ladrillos de cemento para que los chicos en recuperación tuviesen un trabajo para de a poco ir insertándose en la comunidad, pero no la pudimos sostener a esas actividades por falta de recursos económicos. Los chicos se empezaron a quedar todo el día porque se encontraban contenidos, teníamos que preparar el almuerzo, pero no llegamos a cubrir los gastos que demandaba, no recibimos ayuda, las deudas nos fueron ahogando, así que tuvimos que dejar todo”.

En la actualidad los gastos operativos son afrontados por la familia de Alejandra Castro, “La única entrada que tenemos es el sueldo de mi marido, todo lo bancamos nosotros. No puedo seguir estudiando porque todo demanda dinero. Tomamos la decisión de reducir gastos en la casa, dejamos de lado muchas cosas para poder ayudar a los adictos, dimos de baja el teléfono a pesar que lo necesito para hacer las internaciones, pero siempre trato de arreglármelas” enfatizó Alejandra Castro.

Por otra parte comentó que todo se trabaja mucho desde el dolor, la mayoría de los casos lastiman a quien trabaja con los adictos, “pero no tengo plata para pagar una sesión de un profesional en psicología, así que a pesar que me cuesta, tengo que ir a las iglesias para poder refugiarme”.

La provincia tampoco está respaldando económicamente el trabajo que desde “Padres Valientes” llevan adelante. La Secretaria de Prevención de las Adicciones del gobierno de Córdoba, capacitó a Alejandra Castro, “Si me habilita el gobierno provincial para derivar los casos a la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (Raac) de Brinkmann y Freyre”.

“Al no contar Dipaico con presupuesto, de acuerdo a lo que me dijeron en la municipalidad, no podemos derivar para las internaciones, así que hay cuatro chicos de Morteros y otros cinco están concurriendo a la Raac de Brinkmann. Es decir Brinkmann se está haciendo cargo de Morteros porque la municipalidad no tiene presupuesto”.

“Yo empecé con los chicos de la esquina de barrio Cáritas, muchos de ellos tuvieron problemas judiciales, algunos terminaron en situación de cárcel, pero la mitad de esos chicos lograron salir de esa situación, están trabajando, tomaron otro camino, dejaron la esquina”

Los chicos de la esquina de barrio Cáritas al realizarse en el año 2017 una asamblea popular en Club San Jorge convocada por las autoridades municipales por los hechos de inseguridad, muchos de las personas que se encontraban en la misma proponían armarse para asesinarlos. Alejandra “Titina” Castro en soledad enfrentó a las más de 400 personas que se encontraban en el lugar y se puso a trabajar, logrando fructíferos resultados, mientras muchos siguen mirando hacia otro lado.

“Yo solo pido que la sociedad se comprometa, que entre todos aportemos, nadie está exento de vivir esta situación. Soy abuela, me da miedo por mis nietos, ellos hacen que cada vez me comprometa más, porque estoy viendo en el grupo padres junto a hijos que dieron el sí para enfrentar la adversidad desde el amor para romper cualquier barrera que interpongan”

Finalmente convocó a todos los que quieran sumarse a participar de los encuentros que llevan a cabo en el salón del Centro Vecinal Urquiza, los días lunes a las 20,30.

