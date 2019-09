/ / / San Francisco: El viernes 6 se inaugurará la muestra pictórica “Interior” en Casa de Córdoba

El viernes 6 de septiembre se inaugurará una nueva muestra artística en la Delegación del Gobierno de Córdoba en San Francisco. La exposición se denomina “Interior”, y está a cargo de Nancy Garnero y Luis Saldivia, acompañados por la pintora Guillermina Cobacho, y en la faz musical, por Farid Leonel Gómez, en guitarra y canto. El viernes 6 de septiembre se inaugurará una nueva muestra artística en la Delegación del Gobierno de Córdoba en San Francisco. La exposición se denomina “Interior”, y está a cargo de Nancy Garnero y Luis Saldivia, acompañados por la pintora Guillermina Cobacho, y en la faz musical, por Farid Leonel Gómez, en guitarra y canto.

Garnero comenzó sus pasos artísticos de manera autodidacta, haciendo retratos, atraída por la idea de “captar la expresión que quería transmitir”.





“Después de recorrer varios talleres aprendiendo técnicas y probando materiales, elegí el óleo para mis obras. Tengo un marcado interés por los temas sociales y siento la necesidad de plasmarlos en mis pinturas. Acostumbro a pensar mis obras y escribir las ideas en un cuaderno y acumular imágenes en mi celular, estoy atenta a lo que la calle y mis experiencias me dicen y les agrego mis fantasías, siempre con sutileza”, explicó la artista.





Garnero comentó además que “básicamente tres temas están presentes en mis trabajos: la mujer, el niño y los animales, su conexión con la naturaleza, su fragilidad y vulnerabilidad, dejando abierta a la imaginación del espectador lo que quiero transmitir. En mis últimas obras utilizo como símbolo una casita de pájaros de madera con lo que expreso mi gran valoración por la ‘casa/hogar’, como protección de todo ser”.





Por su parte Luis Saldivia explicó que “desde niño me gustaban los colores, esos que veía en los bellos amaneceres, siempre atraído por la vegetación, sus sombras y el reflejo del agua en el Río Xanaes. Y de ahí comencé a pintar por mi intrínseca vocación por el arte. Porque me gusta la naturaleza me dedico a pintar paisajes sobre todo del Delta y sus Esteros, principalmente conmovido, por sus canoeros y sus formas de vida”.





Luego agregó: “Mi técnica es óleo sobre lienzo encolado con píl y en algunas ocasiones con espátula. Al pintar pongo lo mejor de mí para evidenciar, en su mayor parte, todas mis vivencias en el Rio Paraná de tantos años. Sus islas, su naturaleza, sus habitantes y sus cielos que acompañan esa belleza”.





Guillermina Cobacho, pintora que también estará presente en la muestra, comentó que realiza esta actividad artística desde muy joven: “Mi pasión es esto. No hago series y expreso lo que siento. La naturaleza me inspira, mi jardín, lo paisajes, lugares que visito todos son una fuente para mi creatividad. Me gusta realizar mis trabajos en óleo sobre tela y en unas ocasiones uso técnicas mixtas”.





En la inauguración de la muestra se presentará Farid Leonel Gómez, cantante que interpreta un interesante repertorio del rock nacional. Estudió en el Conservatorio Berutti de nuestra ciudad, e integró el Coro Juvenil de la Municipalidad de San Francisco. “Desde muy pequeño me interesa la música sobre todo las letras de las canciones. Me acompaño con guitarra y mi voz se la escucha los fines de semanas en diferentes lugares de San Francisco”, dijo.





La muestra se inaugurará el viernes 6 de septiembre a las 20, con entrada libre y gratuita, en el tercer piso de la Casa de Córdoba en San Francisco, sita en 9 de Julio esquina Libertador Sur. Hasta las 20, la entrada es por 9 de Julio 1683, y desde las 20, por Libertador Sur 107.





