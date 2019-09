/ / / San Guillermo: Lograr una gestión ordenada y pacifica para cumplir con el proyecto de gobierno de Daniel Martina

Llevar adelante una transición ordenada y pacífica, donde se respete el proyecto de gobierno que Daniel Martina tenía hasta fin de año, fueron las palabras enfatizada a largo de todo el desarrollo de la conferencia de prensa que brindó Romina López, quien como presidenta del Concejo Deliberante, asumió la intendencia ante el fallecimiento el domingo 25 de agosto de Daniel Martina.

La presidenta del Concejo Deliberante, Romina López asumió la intendencia y al mismo tiempo ratificó en sus cargos a todos los secretarios, coordinadores y funcionarios que venían cumpliendo tareas en el municipio, designando solo como persona de extrema confianza de ella, a Juan Baudino quien cumplirá la función de asesoramiento y acompañamiento de gestión.

Por su parte en el órgano legislativo el vicepresidente primero, Pablo Doro asumió la presidencia del Concejo Deliberante, constituyéndose el cuerpo en sesión especial permanente a los fines de dar celeridad ante la necesidad de contar con algún instrumento legal para llevar adelante este proceso de gobierno. La banca de Romina López es cubierta por Vanina Martino.

Después de los tres días de receso administrativo como consecuencia del duelo decretado ante el fallecimiento de Daniel Martina, después de asumir la intendencia y tomar juramento a los secretarios, a través de una conferencia de prensa, Romina López se dirigió a la población acompañada por los concejales de todas las bancadas y los funcionarios que integran el Departamento Ejecutivo con el propósito de informar acerca de la continuidad de la marcha institucional del municipio.

“Hoy me toca asumir el Departamento Ejecutivo municipal en virtud de la responsabilidad que me compete como presidenta del concejo, pero también por una responsabilidad moral como ciudadana de San Guillermo” manifestó la intendenta que adelanto que permanecerá en el cargo hasta el 10 de diciembre, momento en que asumirá quien resulte electo presidente del Concejo Deliberante.

Explicó López que este es un proceso de transición, en la cual decidieron conformar una mesa de diálogo para tomar las decisiones de forma consensuada con los secretarios y concejales. “Queremos llevar esta transición de la forma más ordenada y pacífica, respetando la voluntad, que tenia Daniel y cuál era su proyecto de gobierno”.

Por otra parte pidió dejar de lado las cuestiones partidarias y las diferencias convocando a que todos se pongan la camiseta de San Guillermo, tirando todos juntos hasta que se elija un nuevo intendente.

“Le pido a la gente que nos acompañe y nos apoye, todos juntos tenemos que aportar para llevarnos bien, para haya armonía, San Guillermo viene de sufrir mucho, es momento de ponernos todas las camisetas, los funcionarios, los partidos políticos, los medios de comunicación, pero también todos los vecinos de San Guillermo. Seguramente vamos a cometer errores, pero estos no van a ser mal intencionados, por eso le pedimos que nos acompañen, nos respeten y nos ayuden”, puntualizó la intendenta

Informó que ratificó a todos los secretarios, funcionarios y coordinadores en sus cargos por el hecho que tiene la intención de mantener la política de gobierno que venían llevando adelante Daniel Martina, entonces que “mejor que ellos que saben lo que Daniel (Martina) quería para lo que queda de este año”.

Así mismo destacó que en ningún momento pensó en reemplazar a los funcionarios, por una parte por respeto al fallecido intendente y por otra porque su objetivo es cumplir con el plan de gobierno que se proyecto hasta fin de año y son los secretarios quienes lo conocen. “Es hora de dejar las cuestiones políticas partidarias de lado, las discusión que en algún momento pudimos haber tenido, es hora de pensar en San Guillermo, hay cosas que quedaron a medio hacer porque fue todo tan sorpresivo y doloroso y no pudimos prever nada, entonces es hora de tirar todos juntos y tratar de llevar esto de la forma más organizada” reiteró Romina López

En cuanto a temas de mayor prioridad informó que deben resolver el derrumbe de dos torres que están en una situación compleja, significando un desembolso considerable de dinero, obras menores, pavimento, el proyecto de salud “Simusa”, donde están pendiente de firma varios contratos, son algunos de los temas dijo están tratando de solucionar por ser los más urgentes para luego trabajar sobre los desafíos que vienen y al mismo tiempo pidió a la comunidad paciencia, que sepan entender el momento.

Finalmente le comentó a la población que ya presentaron ante el Tribunal Electoral la nota solicitando la convocatoria a elecciones, pero al considerar por los diferentes plazos que legalmente son necesarios respetar, es probable que la elección se lleve a cabo a principios del próximo año, por lo que asumieron un compromiso político en la mesa de diálogo para que la misma se mantenga más allá del 10 de diciembre para que quien sea el próximo presidente del Concejo Deliberante y tenga que hacerse cargo de la intendencia pueda seguir trabajando de la misma manera, porque ni el próximo presidente del concejo ni yo, tenemos la legitimidad si tenemos la legalidad y la obligación de asumir esta responsabilidad”.

El secretario de gobierno, Luciano Fruttero felicito a Romina López, por haber decidido llevar adelante la transición de gobierno, trabajando todos juntos en este momento triste que les toca pasar.

En consonancia que los lineamientos planteados por la intendenta, manifestó Fruttero que desde las secretarias van a seguir trabajando como lo venían haciendo para llevar adelante la política de gestión trazada por Martina con el apoyo de los concejales desde la mesa de diálogo, consenso y trabajo conjunto, hasta que la junta electoral determine la fecha para elegir al nuevo intendente.





Cuentas ordenadas

El concejal Pablo Doro, consideró que en este difícil trance la transición de gobierno, no va a ser tan difícil por contar el municipio con sus cuentas ordenadas y saneadas, es un municipio que no tiene deudas, “eso tenemos que agradecerlo y valorarlo mucho, porque hace que todo sea más fácil, con muchas obras ya ejecutadas que fueron haciendo al progreso de nuestra ciudad, eso de lo debemos a Daniel (Martina) y al equipo que trabajo con él y a todos los empleados de la municipalidad. Así que queremos llevar la tranquilidad a la ciudad de San Guillermo”.

Por otra parte en relación a el ejercicio de la presidencia del Concejo Deliberante, Doro señaló que siempre tuvieron mucho dialogo, debiendo en este momento profundizarlo para que el consenso permita hacer lo mejor “para que no se noten cambios y podamos trabajar juntos para llevar todo de la mejor manera”.





Defender la gestión

“La situación es difícil, transité todo el suceso de Daniel (Martina), estuve involucrado, eso me ha llevado a estar conmocionado y después asumir el rol de ser el único concejal del justicialismo, esa ficha de va cayendo, empezas a asumir responsabilidades, no solo por defensa de la gestión que venía desarrollando Daniel, si también por el apoyo tanto a los secretarios, como a los coordinadores que necesitan. Esto era hasta el martes una incertidumbre, en que Romina (López) asuma, después de hacer cumplir ley porque, así lo marca la ley” expresó el edil justicialista

Prosiguió Gustavo Bagnasco diciendo: “Yo pensé en poder asumir, es algo que me hubiese gustado y hubiese sido una responsabilidad para con Daniel, no quise ser ilegal, ni pedirlo, ni exigirlo, no era el momento para pedirlo, sino que no quise poner en discusión política la situación, si venia el gesto político, lo íbamos analizar y llevar adelante, pero la legalidad lo marca de esta manera, por eso estamos en esta mesa apoyando esta transición como dijeron todos los integrantes de la misma hasta que el voto popular ponga a quien resulte electo en la intendencia”

