/ / / San Guillermo: Un 26 % de las familias que habitan una casa no es de su propiedad

El Sistema Municipal de Ahorro para Viviendas “Mi hogar, mi derecho”, un sistema de ahorro previo integrado por grupos de 30 viviendas de uno y dos dormitorios serán ejecutadas en el término de seis años con un plazo de 10 años para su amortización total.

El programa habitacional es el primero aprobado por el Concejo Deliberante durante el primer año de transformación de pueblo a ciudad con la finalidad de cubrir necesidades, donde el municipio para acelerar el proceso realizara aportes anuales de 55 mil UVI, además del aporte mensual que realizan los beneficiarios, explicó a Regionalísimo el Secretario de Gobierno, Luciano Fruttero, quien acotó que tienen previsto construir tres casas en el primer año, incrementándose la cantidad en el segundo año y así sucesivamente para completar las 30 unidades en seis años.

Al momento del lanzamiento del plan habitacional municipal más de un centenar de familias se inscribieron, pero solo 47 cumplieron con el requisito para ingresar al sorteo de 30 casas, frente a alrededor de mil familias que viven en viviendas que no son de su propiedad.





Datos habitacionales

4539 viviendas existían en San Guillermo al momento de la realización del Censo, llevado adelante por el Plan Estratégico 2030 con una población de 9339 habitantes. El 26 % de las unidades habitacionales no son habitadas por sus propietarios, de las cuales un 17 % son alquiladas, un 5 % cedida por trabajo, un 3 % prestada y 1 % se encuentra en otra situación, mientras que el 74 % del total de viviendas son habitadas por las familias propietarias.

Un dato importante que surge del relevamiento es que el 21 % de las viviendas ocupadas tienen situaciones irregulares en sus dominios.

Del total de viviendas existentes, un 33 % accedió a la misma a través de un crédito y de ese guarismo un 51 % lo hizo por intermedio de un crédito público, mientras que el 49 % lo hizo a través de créditos privados. La tasa de acceso al crédito para vivienda es más baja que la media nacional.

En cuanto a la antigüedad de las casas, el 20 % supera los 50 años, un 18 % está entre los 30 y 40 años, un 17 %, entre 20 y 30 años, 18 % fueron construidas hace entre 10 y 20 años, el 12 % está entre los 5 y 10 años, el 11 % tiene una antigüedad mejor a 5 años, mientras que el 4 % ignora la antigüedad.

Del total de viviendas relevadas un 16 % requiere de alguna intervención para su puesta en valor, el 15 % no está en condiciones habitables, el 44 % necesita mejoras habitacionales y un 40 % se encuentra en un estado aceptable.





Salubridad

En relación a la situación de salubridad, el 10 % de las mismas no cuentan con distribución de agua en su interior. El 8 % cuenta con agua fuera de la vivienda, pero dentro del terreno, mientras que el 2 % accede fuera del terreno. El 90 % cuenta con agua en el interior de la casa

Por otra parte el 37 % no emplea el sistema de agua municipal, mientras que el 57 % tiene acceso a la red pública, un 35 % por intermedio de perforación con bomba motor, 6 % con sistema combinado, el 1 % bomba manual y 1 % obtiene agua de pozo

El 67% de las viviendas que tiene conexión al sistema de agua potable no la consume, un 42 %, no lo hace por no estar conforme con la calidad, el 45 % por no contar con presión a la vivienda y el 13 % por otras causas.

El 11 % de las viviendas de San Guillermo no cuenta con un cuarto de cocina con características básicas. El 9 % de las unidades habitacionales no cuenta con instalación de agua en el cuarto de cocina, mientras que un 2 % no tiene cuarto de cocina. El 89 % tienen condiciones normales.

El 5 % no posee baño con sistema de limpieza con descarga básico, encontrándose muchas de las casas dentro del área de cobertura de la red cloacal sin conexión a la misma. En el 9 % de las viviendas no se produce tratamiento de desechos sanitarios.

El 52 % realiza tratamiento por medio de cámara séptica y pozo ciego, el 52 % está conectado a la red pública, el 8 % solo a pozo ciego y 1 % a excavaciones en la tierra

El 16 % de las viviendas suponen algun riesgo eléctrico por las condiciones en que se encuentran, encontrándose el 98 % integrada a la red, un 1 % cuenta con medidor social y 1 % estaba sin conexión al momento de la realización del censo.

Un 19 de las viviendas tienen hacinamiento al dormir más de tres personas en un solo cuarto

En el periodo junio 2017 a junio 2018, el 7 % de las viviendas sufrieron algún hecho de inseguridad.

Esta es información importante que hacia adelante permitirá al gobierno municipal por un lado llevar adelante gestiones para la construcción de planes habitacionales con información certera, como así también para la implementación de las políticas locales en materia habitacional





