/ / / Suardi: "El pasado era el tiempo del silencio que las nuevas generaciones no admiten mas"

La charla taller “Diversidad sexual, Derechos Humanos y políticas públicas” tuvo lugar en Suardi a cargo del Lic. Esteban Paulón, subsecretario provincial de políticas de diversidad sexual, organizada por el municipio local.

En el evento que contó con una nutrida participación a profesionales y docentes, Paulón brindó conceptos básicos sobre sexo y genero, estereotipos de género, diversidad en ámbito escolar, estrategias para construir escuelas abiertas a la diversidad y políticas públicas y garantía de derechos por parte del gobierno de Santa Fe entre otros aspectos.

Desde el área a su cargo explicó el funcionario que brindan apoyo a los profesionales locales a través de un equipo especializado y cuando es necesario, el mismo equipo viaja a la localidad para trabajar con la familia y brindan centros especializados para tratamientos hormonales entre otras.

Si bien hubo muchos avances en los últimos años donde se vive la sexualidad con más libertad, todavía existen rechazos, pero la visibilidad, la conteneidad que nos da que ellos y ellas vivan libremente, es lo que hace que la sociedad termine viéndolo como natural, como lo que es, un hecho que existe en la sociedad en la que tenemos que aprender a trabajar para derribar cualquier barrera discriminatoria que exista, en una sociedad que quiere abrirse cada vez más, manifestó Esteban Paulón

Por otra parte considera que de a poco va disminuyendo la discriminación, al observar en sus recorridos por diferentes lugares de la provincia, sobre todo en zonas conservadoras como la nuestra en la que cuesta más, pero “sin embargo hay una visibilidad, hay una apertura, así se construye esto, caminando, visibilizando para generar la posibilidad de vivir abiertamente para que cualquier chico o chica pueda vivir su sexualidad a la edad que cualquier otro de 14, 15 años sin mentir, vivirla libremente, según lo que sienten, eso esto cambiando es una buena noticia”.

Este tema antes no se hablaba, menos aun en pequeñas comunidades porque daba vergüenza, entonces recién después de los 18 años cuando se iban a la ciudad para estudiar comenzaban a ejercer libremente su sexualidad, pero siempre tenían que volver a su pueblo solos, no podían contar de sus relaciones de pareja, existía vergüenza por lo que la gente iba a decir, son todas cuestiones que se fueron desmontando, entonces para la gente más grande no era parte de la vida cotidiana. El pasado era el tiempo del silencio que las nuevas generaciones no admiten mas y un poco, fuerza a los más grande a adecuarse a esto, es progresivo las generaciones que vengan lo van a tomar con total naturalidad, puntualizó Paulón

En las escuelas es un tema más visible al intervenir los diferentes ante distintas situaciones para evitar que dejen de cursar por su orientación sexual o identidad de género, pero en el plano laboral el desafio es enorme sobre todo para las mujeres trans que están confinada socialmente al trabajo sexual como única alternativa. La mayoría no quiere realizar el trabajo sexual, pero todavía no se abre la posibilidad de trabajar en un banco, en un súper, en una fábrica, hay mucha discriminación, incluso algunas personas trans que superaron alguna barreras y lograron un título universitario a la hora de buscar trabajo se sigue discriminando, entonces nuestra tarea es hacer que se entienda que son igual de solventes que cualquier otra persona, se debe trabajar para dar de baja a los prejuicios para que esto efectivamente cambie, así como cambio mucho el hecho gay lésbico en los últimos tiempos, seguramente va a cambiar la cuestión trans viéndolo como una vecina o un vecino más de la ciudad

