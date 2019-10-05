/ / / del Frade buscará explicaciones: 5 informes de 111 respondió el Ministerio de Seguridad de Santa Fe

“En estos casi cuatro años presentamos 111 pedidos de informes sobre la seguridad en la provincia. No tuvimos más de cinco respuestas. Es vital saber el punto de vista del gobierno sobre lo que sucede y las perspectivas. El dolor de muchas familias, por otro lado, es un saldo estremecedor. Porque hay negocios mafiosos y siempre renovado. No se trata de la consecuencia de castigos demoníacos. Queremos explicaciones sinceras. Eso vamos a buscar este miércoles en la Legislatura cuando se presente el ministro del área”, expresó Carlos del Frade.
Comunicaciones dirigidas al Ministerio de Seguridad por el Diputado Carlos del Frade.
APROBADOS:
31370 23/06/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA INFORMAR RESPECTO DE LAS ACTUACIONES QUE SE LLEVAN A CABO PARA SABER PORQUE LA LOCALIDAD DE LOS CARDOS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN, PARECE SER ESCENARIO DE FRECUENTES ATERRIZAJES DE AVIONES CARGADOS DE MERCADERIAS DE DUDOSO ORIGEN Y DESCONOCIDO DESTINO. 1
EN CARTERA:
2
36829 11/9/2019 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA INFORMAR SOBRE LOS ÚLTIMOS HECHOS DELICTIVOS EN LA CIUDAD DE VERA, DEPARTAMENTO HOMÓNIMO, QUE GENERARON UN ALTO GRADO DE ANGUSTIA EN LA POBLACIÓN EN GENERAL ANTE LA AUSENCIA DE EXPLICACIONES OFICIALES ENTRE LOS MESES DE MARZO Y SETIEMBRE DE 2019.
3
36807 5/9/2019 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE SUS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES DISPONGA INFORMAR CUALES FUERON LOS MOTIVOS DEL INCREMENTO DEL NÚMERO DE HOMICIDIOS DOLOSOS EN EL TERRITORIO ENTRE 2017 Y 2018 QUE SEGÚN LAS CIFRAS OFICIALES DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN CRIMINAL PASARON DE 277 A 332.
4
36687 7/8/2019 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE SUS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES, DISPONGA INFORMAR CÓMO ERA POSIBLE QUE RUBÉN SEGOVIA ORDENARA DESDE LA CÁRCEL DE PIÑERO, DEPARTAMENTO ROSARIO, ATENTADOS CRIMINALES AL AHORA CONDENADO A 26 AÑOS DE CÁRCEL, ANDRÉS CAMINOS.
5
36613 31/7/2019 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES, DISPONGA INFORMAR LOS MOTIVOS DEL INCREMENTO DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE ROSARIO, EN LA ÚLTIMA QUINCENA DE JULIO DE 2019 DONDE SE PRODUJERON OCHO ASESINATOS EN SOLAMENTE SEIS DÍAS.
6
36537 3/7/2019 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES, DISPONGA INFORMAR LOS MOTIVOS DEL INCENDIO EN LA CÁRCEL DE MUJERES DE LA CIUDAD DE SANTA FE, PRODUCIDO EL MIÉRCOLES 26/06/19.
7
36468 5/6/2019 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE SUS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES, DISPONGA INFORMAR SOBRE LOS MOTIVOS QUE GENERAN LAS CONTINUAS BALACERAS EN EL FONAVI SAN JERÓNIMO SUR EN EL CIUDAD DE SANTA FE.
8
36460 28/5/2019 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE, DISPONGA INFORMAR LOS MOTIVOS QUE GENERARON EL DOBLE ASESINATO DE DOS JÓVENES EN LA ZONA DE BULEVAR 27 DE FEBRERO Y BUENOS AIRES EN LA CIUDAD DE ROSARIO, EN LA NOCHE DEL MARTES 21/05/2019 Y QUE PRODUJO LA DETENCIÓN DE DOS INTEGRANTES DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO DE LA UNIDAD REGIONAL II.
9
36287 19/3/2019 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE SUS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES, DISPONGA INFORMAR SI TIENEN CONOCIMIENTO DE BANDAS ORGANIZADAS VINCULADAS AL NARCOTRÁFICO FUERON LAS PROTAGONISTAS DE LAS BALACERAS DEL MIÉRCOLES 13 DE MARZO DE 2019 Y QUE TERMINARON CON LA VIDA DE UN ADOLESCENTE DE DIECISÉIS AÑOS.
10
36177 13/3/2019 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS QUE CORRESPONDAN DISPONGA INFORMAR CUAL ES EL MOTIVO POR EL CUAL BANDAS DELICTIVAS SIGUEN OPERANDO DESDE EL INTERIOR DE LOS PENALES PROVINCIALES, SEGÚN LOS DICHOS DEL PROPIO MINISTRO DE SEGURIDAD, MAXIMILIANO PULLARO.
11
36169 6/3/2019 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES DISPONGA INFORMAR CÓMO FUE POSIBLE LA ARTICULACIÓN DE UNA BANDA NARCO INTEGRADA ENTRE ELLOS POR UN POLICÍA FEDERAL Y OTROS PROVINCIAL DESDE EL PENAL DE CORONDA Y CON CONTACTO EN LOCALIDADES COMO VENADO TUERTO FIRMAT RUFINO Y MELINCUÉ EN EL DEPARTAMENTO GENERAL LÓPEZ.
12
35972 11/12/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE SUS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES, DISPONGA INFORMAR LOS MOTIVOS POR LOS CUALES TRES INTEGRANTES DE LA POLICÍA PROVINCIAL, NUMERARIOS DE LA SUBCOMISARÍA 26 DE VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ, DEPARTAMENTO ROSARIO, FORMABAN PARTE DE DOS ASOCIACIONES ILÍCITAS QUE TRABAJABAN DE FORMA COORDINADA PARA COMETER ASALTOS Y OTROS DELITOS.
13
35971 11/12/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE SUS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES, DISPONGA INFORMAR QUIENES FUERON LOS RESPONSABLES DE LOS ALLANAMIENTOS Y LOS MOTIVOS DE LOS GOLPES PRODUCIDOS POR EFECTIVOS DE LA POLICÍA DE SANTA FE A VECINAS Y VECINOS DEL BARRIO LOS PUMITAS, EN LA ZONA NORTE DE ROSARIO.
14
35935 5/12/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES DISPONGA INFORMAR CÓMO FUE POSIBLE QUE EL CRÍO. JAVIER MAKHAT, 2DO. JEFE DE INTELIGENCIA DE DROGAS DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE ROSARIO, SE COMPRARA UNA CASA DE 250 MIL DÓLARES Y SUS EXPENSAS FUERAN PAGADAS POR EL HOY PRÓFUGO ESTEBAN LINDOR ALVARADO.
15
35934 5/12/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES DISPONGA INFORMAR LA HISTORIA DELICTIVA DE LA BANDA COMANDADA POR ESTEBAN LINDOR ALVARADO, HOY PRÓFUGO Y ACUSADO DEL CRIMEN DEL PRESTAMISTA LUCIO MALDONADO.
16
35820 20/11/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES, DISPONGA INFORMAR CON PRECISIÓN Y DETALLE EL ORIGEN, DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LAS 75 BANDAS Y 10 ORGANIZACIONES CRIMINALES QUE DIJO HABER DESACTIVADO DESDE 2014 AL PRESENTE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES.
17
35795 13/11/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE SUS DIFERENTES ORGANISMOS, DISPONGA INFORMAR LOS AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN VINCULADA AL ASESINATO DE UN HINCHA DE UNIÓN OCURRIDO EN SUS INSTALACIONES LA NOCHE DEL PARTIDO DE FÚTBOL CONTRA PATRONATO DE PARANÁ, EL PASADO VIERNES 02/11/18.}
18
35747 7/11/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES, DISPONGA INFORMAR LOS MOTIVOS DEL OPERATIVO POLICIAL DEL JUEVES 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN EL BARRIO CONOCIDO COMO REPÚBLICA DE LA SEXTA EN LA CIUDAD DE ROSARIO.
19
35662 24/10/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES, DISPONGA INFORMAR POR QUE EL DETENIDO LEONEL SÁNCHEZ LOGRÓ AHORCARSE ESTANDO DETENIDO EN UNA CELDA DE LA COMISARÍA SÉPTIMA DE LA UNIDAD REGIONAL XVII CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO.
20
35645 18/10/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE SUS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES, DISPONGA EXPLICAR LA RAZÓN POR LA QUE EMANUEL "EMA" CHAMORRO, UNO DE LOS LÍDERES DE LA BANDA DE "LOS MONOS", TENÍA UN TELEFONO DE LINEA EN SU CELDA COMUNICADO A UNA DEPENDENCIA DEL SERVICIO PENITENCIARIO.
21
35518 26/9/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA INFORMAR EN RELACIÓN A LAS USURPACIONES DETECTADAS Y PRODUCIDAS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EN LAS CIUDADES DE ROSARIO Y SANTA FE.
22
35453 19/9/2916 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE SUS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES DISPONGA INFORMAR LA CANTIDAD DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SECUESTRADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EN CADA UNO Y TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO.
23
35326 28/8/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE SUS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES DISPONGA INFORMAR SOBRE EL PRESUNTO ORIGEN DE LAS SEIS MIL ARMAS SECUESTRADAS POR EL MINISTERIO DE SEGURIDAD EN 33 MESES DE ACTUACIÓN, 700 DE LAS CUALES FUERON ENCONTRADAS EN ALLANAMIENTOS DERIVADOS DE DIFERENTES INVESTIGACIONES.
24
35059 23/7/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES INFORME LAS POSIBLES RAZONES DE LAS ÚLTIMAS BALACERAS SUFRIDAS EN LA CIUDAD DE CAPITÁN BERMÚDEZ, DEPARTAMENTO SAN LORENZO QUE INCLUSO SOPORTARA EL AUTOMÓVIL DE UNA CONCEJAL DE DICHA LOCALIDAD.
25
34984 4/7/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTE, DISPONGA INFORMAR SOBRE ALLANAMIENTOS PRODUCIDOS EN VIVIENDAS Y CÁRCELES CON MOTIVOS DE LOS ATENTADOS SUFRIDOS POR LOS JUECES ISMAEL MANFRÍN Y JUAN CARLOS VIENNA.
26
34884 13/6/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES DISPONGA EVALUAR LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTES PARA DETERMINAR SI EN EL AERÓDROMO DE LA CIUDAD DE RUFINO, DEPARTAMENTO GENERAL LÓPEZ, EXISTE LA POSIBILIDAD QUE RECIBEN CARGAMENTOS VINCULADOS AL NARCOTRÁFICO, SEGÚN DENUNCIÓ EL CONCEJAL DANIEL BELLIZA.
27
34881 13/6/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE SUS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES DISPONGA IMPULSAR UNA SERIE DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA DEL CRUCE ALBERDI, EN LA CIUDAD DE ROSARIO Y EN LOS TERRENOS E INMEDIACIONES DEL CLUB ADIUR TENDIENTES A RESTABLECER LA PAZ SOCIAL DEL LUGAR.
28
34816 6/6/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTES, EXPLICARA QUE TIPO DE MEDIDAS SE ESTÁN IMPLEMENTANDO EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA, DE LA CIUDAD CAPITAL, PARA RESTABLECER LA SEGURIDAD.
29
34661 16/5/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA INFORMAR LA SERIE DE HOSTIGAMIENTO QUE VIENEN SUFRIENDO DECENAS DE FAMILIAS DEL LLAMADO BARRIO "REPÚBLICA DE LA SEXTA", EN LA ZONA SUR DE ROSARIO.
30
34660 16/5/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA INFORMAR LAS MEDIDAS Y LA POLÍTICA IMPLEMENTADAS EN RELACIÓN A LA DISMINUCIÓN DE ARMAS DE FUEGO EN TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS.
31
34614 9/5/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA INFORMAR SOBRE LA CANTIDAD DE MUJERES Y HOMBRES DETENIDOS POR CAUSAS VINCULADAS A LA VENTA DE ESTUPEFACIENTES EN EL TERRITORIO PROVINCIAL.
32
34563 3/5/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE LOS MINISTERIOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y DE DERECHOS HUMANOS, DISPONGA IMPULSAR MEDIDAS QUE GENEREN TRANQUILIDAD EN LA VIDA COTIDIANA DE LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN EL FONAVI DE MENDOZA Y DONADO, EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE ROSARIO.
33
34321 28/3/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA RESPONDER RESPECTO DE EVENTUALES RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA SUBCOMISARÍA 21 DEL BARRIO 7 DE SEPTIEMBRE DE LA CIUDAD DE ROSARIO, EN LA MUERTE DE SERGIO GIGLIO.
34
34092 15/2/2018 POR EL CUAL SE SOLICITA INFORME SOBRE LA CONFORMACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA QUE LLEVÓ ADELANTE DISTINTOS TIPOS DE DELITOS PRODUCIDOS POR INTEGRANTES DEL DENOMINADO COMANDO DE LA COSTA SANTAFESINA, TALES COMO TORTURAS, ROBOS, APREMIOS, AMENAZAS Y ALLANAMIENTOS ILEGALES.
ARCHIVADOS:
35
32464 21/12/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DISPONGA INFORMAR SOBRE POR QUÉ SE PRODUJO EL ACCIDENTE QUE DERIVÓ CON LA MUERTE DE UNA MUJER Y LA AMPUTACIÓN DE PIERNAS DE OTRA, CUANDO UNA CAMIONETA POLICIAL, EN UN SUPUESTO INTENTO DE PERSECUCIÓN GENERARON ESTAS CONSECUENCIAS EN LA CIUDAD DE ROSARIO.
36
31168 18/5/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DISPONGA INFORMAR RESPECTO DE LOS MOTIVOS Y LAS RAZONES POR LOS QUE FUE POSIBLE LA EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO ILEGAL DESDE EL PENAL PROVINCIAL DE PIÑERO DEPENDIENTE DEL SERVICIO PENITENCIARIO DE SANTA FE (INFORMACIÓN DEL DIARIO "LA CAPITAL" - BANDA NARCO DESDE LA PRISIÓN)
CADUCADOS:
37
33907 29/11/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DISPONGA INFORMAR LOS CASOS DE TRATA DE PERSONAS VERIFICADOS EN EL TERRITORIO SANTAFESINO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS.
38
33817 8/11/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR SI LOS HECHOS DE VIOLENCIA REGISTRADOS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS EN EL BARRIO DE SANTA ROSA DE LIMA, EN LA CIUDAD DE SANTA FE, SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LÓGICA HABITUAL DEL NIVEL DE ENFRENTAMIENTOS O HA TENIDO UN INCREMENTO ATÍPICO POR LAS RAZONES QUE DEBERÍAN EXPLICARSE.
39
33795 1/11/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA INFORMAR SOBRE LOS MOTIVOS DE LA MUERTE DE JOSÉ LUIS NÚÑEZ, DE 22 AÑOS, QUE SE ENCONTRABA DETENIDO EN EL PENAL DE PIÑERO, DEPARTAMENTO ROSARIO.
40
33794 1/11/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA INFORMAR SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE ESTÁN DETENIDAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA DIVISIÓN ASUNTOS INTERNOS COMO CONSECUENCIA DE LA DESAPARICIÓN Y MUERTE DE FRANCO CASCO AL MISMO TIEMPO QUE VARIOS INTEGRANTES DE LA COMISARÍA SÉPTIMA DE LA CIUDAD DE ROSARIO, ACUSADOS DE PARTICIPAR EN EL HECHO, SE ENCUENTRAN EN LIBERTAD.
41
33791 1/11/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA INFORMAR SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL RESULTADO DEL CONVENIO FIRMADO EN SEPTIEMBRE DE 2016 CON GENDARMERÍA NACIONAL.
42
33763 25/10/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN DEL COMISARIO CÉSAR JAVIER COLOMBO QUE DENUNCIA VIOLENCIA LABORAL Y POTENCIALES LESIONES HACIA SU INTEGRIDAD POR PARTE DEL DIRECTOR DE POLICÍA ANDRÉS LASTORTAS.
43
33752 18/19/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DISPONGA INFORMAR RESPECTO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN TORNO AL CLAN DE DELFÍN ZACARÍAS Y QUE AHORA DERIVÓ EN LA INDAGATORIA DE UN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE SALUD, EDUARDO ROS.
44
33721 12/10/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR LA CADENA DE RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES QUE ESTÁ SEÑALADA A PARTIR DE LA DETENCIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD REGIONAL V, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RAFAELA, ADRIÁN RODRÍGUEZ, ACUSADO DE COHECHO POR EL MANEJO DE LAS LLAMADAS HORAS OSPE.
45
33719 12/10/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR LAS RESPONSABILIDADES DEL ACTUAL JEFE DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA, COMISARIO JOSÉ LUIS AMAYA, EN LAS ESTAFAS REALIZADAS EN TORNO A LOS ARREGLOS DE LOS PATRULLEROS.
46
33697 6/10/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA DAR SU PUNTO DE VISTA SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA UNIDAD REGIONAL III, EN LA CIUDAD DE LAS ROSAS, DEPARTAMENTO GENERAL BELGRANO, A RAÍZ DE LAS DECLARACIONES DEL INTENDENTE DE DICHA LOCALIDAD, JAVIER MEYER, QUE LA CALIFICÓ COMO "LA MÁS CORRUPTA DE LA PROVINCIA".
47
33696 6/10/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA ASIGNAR UNA CUSTODIA PERMANENTE PARA EL HIJO Y LA FAMILIA DE UN ALBAÑIL BALEADO EL 05-10-2017 EN LAMADRID AL 3300 DE LA CIUDAD DE ROSARIO.
48
33650 27/9/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, DISPONGA INFORMAR SOBRE LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN POLICIAL EMERGENTES DE LA AUDIENCIA IMPUTATIVA REALIZADA A JEFES DE LA FUERZA EL PASADO 19/09/17.
49
33582 13/9/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE LOS MINISTERIOS DE GOBIERNO Y SEGURIDAD DISPONGA INFORMAR CUALES FUERON LAS RAZONES POR LAS QUE MEDIO CENTENAR DE POLICÍAS FUERON REQUERIDOS POR LA JUSTICIA FEDERAL Y PROVINCIAL SIN QUE SE CONOCIERAN MEDIDAS O ACCIONES DE PARTE DEL GOBIERNO ANTERIORES A LAS MENCIONADA DECISIONES DE AMBOS FUEROS.
50
33581 13/9/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE LOS MINISTERIOS DE GOBIERNO Y SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR LAS RAZONES Y LAS ÓRDENES QUE LE PERMITIERON A UN RETÉN DE GENDARMERÍA NACIONAL HACERSE PRESENTE EN LA CLASE PÚBLICA QUE ESTABAN DESARROLLANDO LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO "OLGA COSSETTINI" EN LA CIUDAD DE ROSARIO EL JUEVES 07/09/17.
51
33573 6/9/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DISPONGA EXPLICAR EL DESARROLLO DEL LLAMADO CLAN BERGALLO Y SUS RELACIONES CON ALGUNOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA PROVINCIAL Y EN FORMA PARALELA CON EL SERVICIO PENITENCIARIO.
52
33515 30/8/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DISPONGA EXPLICAR LAS MEDIDAS DISPUESTAS PARA CUIDAR LA INTEGRIDAD DE RICARDO NERY DOSKO, DELEGADO DEL GREMIO DE LA SANIDAD DE LA CIUDAD DE VILLA GDOR. GÁLVEZ, REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES DE LA CLÍNICA GOMARA QUE EL 24-08-17 DENUNCIARA AMENAZAS ANTE EL MINISTERIO DE LA ACUSACIÓN DE ROSARIO.
53
33483 23/8/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD, DISPONGA DETALLAR LOS FUNDAMENTOS QUE LLEVARON AL GOBERNADOR MIGUEL LIFSCHITZ A AFIRMAR QUE " LA POLICÍA DE SANTA FE ESTÁ A LA ALTURA DE LAS MEJORES DEL PAÍS.
54
33482 23/8/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA EXPLICAR LOS FUNDAMENTOS POR LOS CUALES EL TITULAR DEL ÁREA, MAXIMILIANO PULLARO, EQUIPARA LA AGRESIÓN POLICIAL CONTRA EL REPORTERO GRÁFICO DEL DIARIO "LA CAPITAL", FRANCISCO GUILLEN Y LOS SUPUESTOS EXCESOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.
55
33447 16/8/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DISPONGA INFORMAR SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PERIÓDICO ENFRENTAMIENTO QUE SE DA EN LOS ALREDEDORES DE LA CIUDAD DE SANTA FE ENTRE MILITANTES IDENTIFICADOS CON LA UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.
56
33444 16/8/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GOLPIZA RECIBIDA POR DOS ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO HOMÓNIMO, DURANTE EL FIN DE SEMANA DE FECHA 13-08-2017.
57
33433 8/8/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR RESPECTO DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y DE GÉNERO DE QUE HABÍAN SIDO OBJETO LAS INTERNAS ALOJADAS EN LA UNIDAD PENAL 5 (CÁRCEL DE MUJERES DE LA CIUDAD DE ROSARIO) EN LA ÚLTIMA QUINCENA DE JULIO Y LOS PRIMEROS DÍAS DE AGOSTO DE 2017.
58
33431 8/8/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA RELACIÓN ENTRE DOS IMPUTADOS DE DELITOS VINCULADOS AL NARCOTRÁFICO, COMO LUIS PAZ Y SERGIO VILLARROEL.
59
33430 8/8/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR LAS RAZONES DE LA SEPARACIÓN DEL COMISARIO JAVIER HURT COMO JEFE DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD VIAL, SEGÚN CONSTA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA.
60
33421 1/8/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DISPONGA INFORMAR LOS MOTIVOS DE LA REPRESIÓN DESATADA EL DOMINGO 23 DE JULIO DE 2017, ALREDEDOR DE LAS CINCO DE LA MAÑANA QUE RECIBIÓ PARTE DE LA COMUNIDAD MOCOVí DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE ASÍS,EN LA CIUDAD DE RECONQUISTA, DEPARTAMENTO GENERAL OBLIGADO.
61
33420 1/8/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR SOBRE LAS INVESTIGACIONES QUE ESTÁN LLEVANDO ADELANTE PARA DETERMINAR EL DESTINO DE LA JOVEN ROSALÍA DANIELA JARA, DE SOLAMENTE DIECIOCHO AÑOS, ORIUNDA DE FORTÍN OLMOS, DEPARTAMENTO VERA, DESAPARECIDA A PRINCIPIOS DE JULIO DE 2017.
62
33383 26/7/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE LOS MINISTERIOS DE SEGURIDAD Y TRABAJO DISPONGA INFORMAR SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE LLEVA ADELANTE EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 911.
63
33319 5/7/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR LOS MOTIVOS DEL PROCEDIMIENTO POLICIAL QUE PRODUJO LAS MUERTES DE DAVID CAMPOS Y EMANUEL MEDINA EN CALLAO AL 5700 DE LA CIUDAD DE ROSARIO, POR HABER SIDO ACRIBILLADOS A BALAZOS.
64
33226 21/6/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR SOBRE DISTINTOS ASPECTOS QUE DERIVARON EN LA DETENCIÓN DEL EX SUBJEFE DE LA UNIDAD REGIONAL XI DANTE GIMENEZ, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE ESPERANZA, DEPARTAMENTO LAS COLONIAS.
65
33187 8/6/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DISPONGA INFORMAR SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LABOR DEL ACTUAL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRACION FINANCIERA, SEÑOR GUSTAVO PUCCINI RESPECTO DE LA DENUNCIA RADICADA EL 09-05-2017 POR LOS ADMINISTRADORES DE LA SUCESIÓN DE FRANCISCO CUPPARI.
66
33119 31/5/2917 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA EXPLICAR SI EL TITULAR DEL ÁREA MAXIMILIANO PULLARO, EXPRESÓ EN LA CIUDAD DE VERA, QUE NO LE PREOCUPA QUE VENGA UNA COMISIÓN DE DIPUTADOS AQUÍ A VER COMO TRABAJA LA POLICÍA DE LA PROVINCIA.
67
33103 24/5/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA EXPLICAR LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS ZAPADORES DE LA CIUDAD DE ROSARIO.
68
33024 17/5/2017 OR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y EL SERVICIO PENITENCIARIO, DISPONGA INFORMAR RESPECTO DE LAS RAZONES POR LOS QUE EN LOS PABELLONES 1 Y 4 DEL PENAL DE PIÑERO, SE PRODUCEN SITUACIONES DE HACINAMIENTO Y MALTRATOS A LOS DETENIDOS, SEGÚN SE DESPRENDE DE UN HABEAS CORPUS PRESENTADOS POR LOS INTERNOS Y QUE FUERA ADMITIDO POR LA JUSTICIA.
69
33005 10/5/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL, DISPONGA EXPLICAR LAS CONDICIONES DE DETENCIÓN DE GUILLERMO CANTERO, EMANUEL CHAMORRO Y RAMÓN MACHUCA, EN LA UNIDAD I DE LA CIUDAD DE CORONDA, DEPARTAMENTO SAN JERÓNIMO.
70
33004 10/5/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA EXPLICAR LOS DETALLES DEL PROCEDIMIENTO QUE DERIVÓ EN LA IRRUPCIÓN DE UN GRUPO DE POLICÍAS EN EL MUSEO DE LA MEMORIA DE LA CIUDAD DE ROSARIO EN FECHA 08-05-2017, CUANDO SE ESTABA DESARROLLANDO UNA JORNADA CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL.
71
32931 3/5/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNAS COMISARÍAS ASENTADAS EN LA GEOGRAFÍA DE LA CIUDAD CAPITAL Y LAS ACTUALES CARACTERÍSTICAS DE CIERTOS BARRIOS EN LOS QUE ACTUABAN DISTINTAS BANDAS QUE TUVIERON NOTORIEDAD EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
72
32882 25/4/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA INFORMAR SOBRE SUPUESTAS IRREGULARIDADES HECHAS PÚBLICAS EN EL ÁREA DEL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL.
73
32881 25/4/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL SERVICIO PENITENCIARIO DISPONGA INFORMAR SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE TRASLADOS DE PRESOS EN LOS PENALES EXISTENTES EN EL TERRITORIO PROVINCIAL.
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32880 25/4/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DISPONGA INFORMAR SOBRE LA DESAPARICIÓN DEL ADOLESCENTE VALENTÍN REALES, PRODUCIDA EL 15/11/16, EN LA ZONA DE CABÍN 9, EN EL LÍMITE ENTRE LAS CIUDADES DE ROSARIO Y PÉREZ.
75
32870 19/4/2917 .POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR LOS MOTIVOS POR LOS CUALES FUERON RECONOCIDOS LOS INTEGRANTES DEL SERVICIO PENITENCIARIO QUE LLEVARON ADELANTE EL OPERATIVO DE TRASLADO DE LOS ACUSADOS DE MATAR A CLAUDIO "PÁJARO " CANTERO DESDE LOS TRIBUNALES ROSARINOS AL PENAL DE LA CIUDAD DE CORONDA, DEPARTAMENTO SAN JERÓNIMO.
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32869 19/4/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y EL SERVICIO PENITENCIARIO DISPONGA INFORMAR LOS MOTIVOS DE LA HUELGA QUE LLEVAN ADELANTE LOS PRESOS DEL PENAL DE LA CIUDAD DE CORONDA, DEPARTAMENTO SAN JERÓNIMO, COMO PROTESTA CONTRA LA LIMITACIÓN A LAS SALIDAS TRANSITORIAS .
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32868 19/4/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DISPONGA INFORMAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SEIS (6) POLICÍAS DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO ESTÁN IMPUTADOS DE EXTORSIÓN A UN PRESO POR PEDIRLE 400 MIL PESOS PARA LIBERARLO Y FALSEAR EL ACTA DE ARRESTO.
78
32867 19/4/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DISPONGA INFORMAR SOBRE UNA SERIE DE HECHOS DENUNCIADOS EN EL ÁREA DE BOMBEROS ZAPADORES DE LA CIUDAD DE ROSARIO.
79
32853 12/4/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA RESPONDER SOBRE OBSERVACIONES CON RESPECTO AL PROCESAMIENTO DE LOS EX JEFES DE LA UNIDAD REGIONAL I, SERGIO VERGARA Y SERGIO FERNANDEZ, POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y ABUSOS DE AUTORIDAD A FAVOR DE UNA OPERACION DE NARCOTRAFICO EN LA ZONA DE ARROYO LEYES, DEPARTAMENTO LA CAPITAL.
80
32784 28/3/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA A RESOLVER LA SITUACION DEL ALCALDE MAYOR LUIS ENRIQUE PUEYO QUE, DURANTE AÑOS, SE DESEMPEÑARA EN EL AREA DEL SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA - EXPTE. Nº 00205-0014324-7.-
81
32783 29/3/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DE LOS MINISTERIOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, DISPONGA INFORMAR SOBRE DISTINTOS PUNTOS SEÑALADOS POR LA CATEDRA DE CRIMINOLOGIA Y CONTROL SOCIAL DE LA FACULTAD DE DERECHOS HUMANOS DE LA U.N.R. .
82
32781 29/3/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y AL SERVICIO PENITENCIARIO DISPONGA RESPONDER SOBRE LOS HECHOS SUCEDIDOS EL PASADO MARTES 21-03-17 CUANDO EL CONVOY EN EL QUE IBAN LOS ACUSADOS DE MATAR A CLAUDIO "EL PAJARO" CANTERO, FUE BALEADO EN CERCANIAS DE LA CIUDAD DE GRANADERO BAIGORRIA.
83
32757 22/3/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA EXPLICAR SU VALORACION SOBRE EL FONDEO QUE HICIERON DEL CUERPO DE FRANCO CASCO, INTEGRANTES DE LA COMISARIA SEPTIMA DE LA CIUDAD DE ROSARIO, EN OCTUBRE DEL AÑO 2014.
84
32689 15/3/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR SOBRE LOS MOTIVOS QUE GENERARON LOS ACTOS DE CORRUPCION Y SOBORNOS QUE DERIVARON EN LA DETENCION DE CINCO (5) POLICIAS DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, DEPARTAMENTO LAS COLONIAS.
85
32674 9/3/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR SOBRE HECHOS DE INSEGURIDAD SUFRIDOS EN UN BARRIO DEL MUNICIPIO DE FRAY LUIS BELTRAN, DEPARTAMENTO SAN LORENZO, VINCULADOS A POTENCIALES VENDEDORES DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PROHIBIDAS Y EL ACCIONAR DISPLICENTE DE INTEGRANTES DE LA UNIDAD REGIONAL XVII.
86
32596 22/2/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DE LOS MINISTERIOS DE SEGURIDAD Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, DISPONGA IMPLEMENTAR MAYORES Y MEJORES CONTROLES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISARIA 12 EN EL BARRIO LUDUEÑA DE LA CIUDAD DE ROSARIO, DE LA QUE EXISTEN DENUNCIAS DE SU POTENCIAL CONNIVENCIA CON SECTORES VIOLENTOS Y NARCOS.
87
32594 22/2/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA INFORMAR RESPECTO DE LA SITUACION DE INTERNAS QUE SE SUCEDEN POR CUESTIONES DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA UNIDAD PENITENCIARIA 5 DE LA CIUDAD DE ROSARIO.
88
32593 22/2/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL SERVICIO PENITENCIARIO, DISPONGA EXPLICAR SI SE IMPUSIERON SANCIONES A TRES CELADORES DE LA UNIDAD PENITENCIARIA DE LA CIUDAD DE CORONDA, DEPARTAMENTO SAN JERONIMO, POR HABERLE SUSTRAIDO UN TELEFONO CELULAR A UNO DE LOS INTEGRANTES SOSPECHOSOS DE LIDERAR UNA RECONOCIDA BANDA VINCULADA AL NEGOCIO DE LA VIOLENCIA Y EL NARCOTRAFICO.
89
32547 15/2/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR LOS MOTIVOS QUE LLEVARON A DISTINTAS UNIDADES POLICIALES A ENFRENTARSE CON VECINAS Y VECINOS DEL BARRIO LUDUEÑA EN LA CIUDAD DE ROSARIO EL PASADO 11 DE FEBRERO DE 2017, EN MEDIO DE UN CORTEJO FUNEBRE.
90
32522 08/02/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DE LOS MINISTERIOS DE SEGURIDAD Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, RESPONDIERON QUE MEDIDAS Y ACCIONES SE VIENEN REALIZANDO PARA DAR CON EL PARADERO DEL ADOLESCENTE VALENTIN EZEQUIEL REALES, CUYO RECLAMO LLEGO A LA OFICINA DE DESAPARICION DE PERSONAS DE LA NACIONES UNIDAS
91
32498 01/02/2017 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR SOBRE HECHOS VINCULADOS A LA POLITICA DEL AREA EN CUESTION, COMO TAMBIEN EN RELACION A LO QUE VIENE SUCEDIENDO EN LA JURISDICCION DEL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL.
92
32444 14/12/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA EXPLICAR POR QUE EL TITULAR DE LA CARTERA DIJO QUE RECURRIA A UNA MENTIRA PARA HABLAR DEL OPERATIVO QUE DETUVO A UN PRESUNTO NARCOTRAFICANTE EN ALTO VERDE, BARRIO DE LA CIUDAD DE SANTA FE, DEPARTAMENTO LA CAPITAL.
93
32156 02/11/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR SOBRE LOS DETALLES DE LA DETENCION Y POSTERIORES APREMIOS ILEGALES QUE SUFRIERAN DAVID ROMANO Y HUGO TABORDA, EL JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2016 EN LA CIUDAD DE ROSARIO.
94
32135 26/10/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR CON DETALLES LAS CAUSAS QUE LLEVARON A HACER EFECTIVO EL TRASLADO DE MUJERES DE LA UNIDAD PENITENCIARIA 4 DE LA CIUDAD DE SANTA FE A LA UNIDAD FEDERAL 4 DE LA CIUDAD DE LA PAMPA, EL PASADO 20/10/16.
95
32049 12/10/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR DETALLES DEL PLAN ELABORADO PARA MANTENER LA TRANQUILIDAD AL FINAL DEL 31 ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES Y QUE DERIVO EN UNA VIOLENTA REPRESION QUE DEJO UN SALDO DE DIECIOCHO PERSONAS HERIDAS.
96
31985 05/10/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISOPONGA INFORMAR SOBRE DISTINTOS PUNTOS VINCULADOS A LA ACTUACION Y CONVENIO ENTRE LOS DENOMINADOS CARABINEROS CHILENOS Y LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.
97
31980 05/10/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA RESPONDER SOBRE DISTINTOS PUNTOS RELACIONADOS CON LA HISTORIA PERSONAL Y VERDADERO ROL QUE DESARROLLO, EN LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS, EL COMANDANTE MAYOR DE GENDARMERIA, CLAUDIO BRILLONI, HOY A CARGO DEL OPERATIVO DE LAS FUERZAS FEDERALES.
98
31946 28/09/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR EN RELACION A LA SEGUIDILLA DE AMENAZAS QUE VIENE RECIBIENDO LA FAMILIA DE HORACIO BRIGNONE, EN LA COMUNA DE MARIA JUANA, DEPARTAMENTO CASTELLANOS, EN SU LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION AMBIENTAL DERIVADA DE LA UTILIZACION DE PLAGUICIDAS.
99
31898 21/09/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA EXPLICAR LOS PASOS QUE SE FUERON DANDO EN RELACION A LA DESARTICULACION DE LA BANDA QUE TERMINO CON LA VIDA DE ANY RIVERO EL 02/11/2014, EN LA CIUDAD DE CAPITAN BERMUDEZ.
100
31854 14/09/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DE LOS MINISTERIOS DE SEGURIDAD Y GOBIERNO, DISPONGA RESPONDER SOBRE DIFERENTES ASPECTOS QUE INCLUYE EL DENOMINADO "CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION Y LA PROVINCIA DE SANTA FE", SUSCRIPTO EL 12/09/2016.
101
31777 06/09/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DISPONGA EXPLICAR LOS MOTIVOS POR LA REITERACION DE HECHOS VIOLENTOS VINCULADOS A INTEGRANTES DE LA DENOMINADA BARRA DEL CLUB ATLETICO NEWELLS OLD BOYS DE LA CIUDAD DE ROSARIO.
102
31707 24/08/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DISPONGA INFORMAR CON DATOS PRECISOS EN QUE NIVEL HAN CONTRIBUIDO LAS FUERZAS FEDERALES EN LA DISMINUCION DE DIFERENTES TIPOS DE DELITOS PRODUCIDOS EN EL TERRITORIO SANTAFESINO A PARTIR DEL 9 DE ABRIL DE 2014.
103
31703 24/08/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DISPONGA DETALLAR LA CANTIDAD DE ARMAS QUE EXISTEN EN LOS ARSENALES POLICIALES Y EN LOS EXISTENTES EN SEDE JUDICIAL EN TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL.
104
31593 10/08/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR CON DETALLE LAS CAUSAS QUE LLEVARON A HACER EFECTIVO EL TRASLADO DE 5 MUJERES DE LA UNIDAD PENITENCIARIA Nº 4 DE LA CIUDAD DE SANTA FE A LA CARCEL FEDERAL DE EZEIZA EL PASADO 26/07/2016.
105
31592 10/08/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA EXPLICAR LOS MOTIVOS DE LA REPETICION DE DIFERENTES DELITOS SUFRIDOS POR PARTE DE LA POBLACION DE PUEBLO ANDINO, DEPARTAMENTO IRIONDO.
106
31501 27/07/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DISPONGA INFORMAR SOBRE LOS MOTIVOS POR QUE AUMENTO EL NUMERO DE HOMICIDIOS EN EL DEPARTAMENTO LA CAPITAL.
107
31499 27/07/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DISPONGA INFORMAR POR QUE RAZONES HUBO ABUSOS POLICIALES CONTRA CUATRO JOVENES MENORES DE EDAD EN LA TARDE DEL PASADO MIERCOLES 13 DE JULIO DE 2016 EN LA LOCALIDAD DE TOTORAS, DEPARTAMENTO IRIONDO.
108
31301 15/06/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR LOS MOTIVOS DE LA REPRESION EJERCIDA CONTRA UN GRUPO DE FAMILIAS RESIDENTES EN AVDA. ROUILLON Y ABORIGENES ARGENTINOS DE ROSARIO, EN LA NOCHE DEL MARTES 14 DE JUNIO DE 2016, ENTRE LAS 20 Y LAS 21.30 APROXIMADAMENTE
109
31083 04/05/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INFORMAR RESPECTO DE LA COMPRA DE UN CAMION HIDRANTE Y QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA GUARDADO EN UN GALPON DE LA JEFATURA DE POLICIA DE LA CIUDAD DE ROSARIO.
110
31082 04/05/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVÉS DE LOS MINISTERIOS DE SEGURIDAD Y DE EDUCACION Y CULTURA, DISPONGA INFORMAR SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO DEL MATERIAL PERTENECIENTE A LA ESCUELA 697 Y DEPOSITADO EN EL AREA DEL PUERTO ROSARIO ENPRO, EN AVENIDA GENERAL BELGRANO Y BULEVAR 27 DE FEBRERO.
111
30679 04/02/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA INFORME SI LA ORGANIZACION CRIMINAL CONOCIDA COMO LOS MONOS, ARIEL MAXIMO CANTERO Y JORGE MANUEL CHAMORRO, MANEJABAN LAS OPERACIONES COMERCIALES DESDE TELEFONOS MOVILES DESDE EL INTERIOR DE LA UNIDAD XI, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PIÑERO.
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