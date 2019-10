/ / / Censura por el trabajo sobre la forestal llega a diputados: Carlos del Frade pide una reparación para las chicas y chicos de Hersilia

El diputado provincial Carlos del Frade, presentará un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, informe los motivos por los cuales las y los alumnos del quinto año no pudieron presentar su trabajo sobre “La Forestal” en la fiesta de la familia de la escuela Santa Teresita de la localidad de Hersilia, departamento San Cristóbal, en la última quincena de octubre de 2019.

A su vez en los fundamentos el diputado del Frente Social y Popular al señalar que es imprescin-dible una explicación oficial sobre este hecho de censura sufrido por adolescentes sensibles y lúcidos que quedaron impactados por las consecuencias de la explotación del quebracho colorado durante décadas, sostiene que no hay mayores fundamentos para ningún hecho de censura pero mucho menos en el ámbito de la educación.

Al mismo tiempo del Frade apunta que es fundamental una reparación cultural y política de parte de las autoridades del ministerio de Educación para este conjunto de chicas y chicos.









Fundamentos

Al fundamentar el referido pedido de informes, el Diputado Carlos del Frade expresa que “Los portales informativos “Regionalísimo”, “Ceres Ciudad”, la FM 92 de Hersilia y distintas personas vinculadas a la educación se hicieron eco de la denuncia realizada por una alumna de quinto año de una escuela secundaria de Hersilia, departamento San Cristóbal, sobre la censura que sufrieron al querer presentar en la Fiesta de la Familia de la escuela Santa Teresita de esa localidad su trabajo sobre la historia de La Forestal.





Anna escribió: “Los alumnos de quinto año estamos muy apenados, y hasta bastante decepciona-dos, sobre las medidas que tomaron los dirigentes de nuestra escuela primaria en cuanto a sacar-nos nuestro trabajo para prohibir mostrarlo a nuestras familias esta noche en la Fiesta de la Fami-lia”.





“Sentimos que se faltó el respeto a nuestro esfuerzo, dedicación y tiempo, ya que este trabajo lo comenzamos en 2017 para darlo por finalizado este año, por lo que llevó tres años de dedicación. En nuestro proyecto nosotros buscamos informar acerca de lo ocurrido a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX en La Forestal, que se ubicó en el norte de nuestra provinicia. Para obtener datos verídicos y que la información sea lo más exacta posible realizamos un viaje en 2018 a Villa Guillermina, uno de los pueblos en donde estaba ubicada la fábrica de tanino”.





“Creemos que es un acontecimiento histórico para no olvidar que capitalistas extranjeros nos hayan quitado nuestros recursos naturales. Por está razón realizamos este trabajo, en el que además, establecemos puntos de encuentro y similitudes con las actividades económicas que en la actualidad perjudican a la naturaleza en nuestra región. Además, al asistir a una escuela religiosa, basamos nuestro proyecto en los argumentos que expresa el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. El hecho de que no quieran que expongamos nuestro trabajo porque refleja una críti-ca al sistema capitalista y expone una problemática social, no sólo nos parece aberrante al querer negar la realidad y la historia, sino también una forma de censura”.





“Esto último principalmente nos duele, y queremos una escuela en la que no se nos quite libertad de expresión. También nos apena que nuestra escuela primaria no confíe en nuestra formación y educación, la que ellos mismos nos brindaron. Por último, lo ocurrido nos hace dudar de sus in-tereses e intenciones por las cuales quieren que silenciemos esto.

5to año”, terminaba diciendo la nota que firmaban sus compañeras y compañeros Karen, Sele, Luci, Rosa, Joel, Matías, Jime y Angélica.





Es imprescindible una explicación oficial sobre este hecho de censura sufrido por adolescentes sensibles y lúcidos que quedaron impactados por las consecuencias de la explotación del quebra-cho colorado durante décadas.





No hay mayores fundamentos para ningún hecho de censura pero mucho menos en el ámbito de la educación.





Es fundamental una reparación cultural y política de parte de las autoridades del ministerio de Educación para este conjunto de chicas y chicos.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.