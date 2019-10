/ / Desaparición de personas: Porque tantos días de incertidumbre

Camino en que fue encontrado el cuerpo sin vida de Mauricio Abbá

Por Miguel Peiretti

Al aparecer el cuerpo de Mauricio Abbá en un campo de Freyre a unos 4 km de su vivienda, 12 días después de su desaparición, el Subjefe de la Departamental San Justo de Policía, Comisario Mayor Mauricio Rantica, al asegurar que buscaron en ese lugar justificó la cantidad de días sin noticias a que no había síntomas de descomposición del cuerpo, que el camino no era utilizado y que por las malezas no fue visto.

El cuerpo de Mauricio Abbá en Freyre fue encontrado doce días después de su desaparición, Germán Biondi de Ataliva fue encontrado en un camino rural 72 días después, Silvia Quinteros en Hersilia, fue encontrada asesinada 13 días después de haber desaparecido, en Suardi María Luisa Retamoso estuvo tirada sin vida quince días. Ante la evidencia de las situaciones que se vivieron en nuestra región ante la desaparición de personas, cabe preguntarnos si ¿Realmente buscan como dicen que lo hacen? ¿O son inoperantes para realizar los rastrillajes?

En relación a Mauricio Abba, el Subjefe de la Departamental San Justo de Policía, Comisario Mayor Mauricio Rantica, en declaraciones a los medios dijo que el rastreo fue positivo junto a personal de canes logrando encontrar el cuerpo sin vida.

Al consultarle si el lugar donde fue hallado el cuerpo no había sido rastrillado anteriormente, primero dijo que si y de inmediato respondió que no, “en realidad estábamos completando y saturando bien los lugares, estamos hablando de lugares muy extensos y junto a que apareció esta gente de canes que ha hecho un trabajo importantísimo para el hallazgo, entonces se había empezado a saturar conforme a indicios que habían surgido”, aseguró.

Al plantearle que llama la atención que no se diera con el cuerpo si la zona fue rastrillada, a los que respondió que es simple explicar, “saturar tanta extensión rural, tenga en cuenta que todavía no había síntomas de descomposición, entonces es algo que parece simple pero no es. Esto se venía saturando, lo que pasa que los perros aportaron nuevos indicios para la búsqueda de un lugar localizado”.

Aseguro que la zona estaba chequeada, “lo que pasa que los perros afinaron un poco más el lugar de la búsqueda, con unos indicios que aportaron los perros se pudo llegar al hallazgo. Parece simple la búsqueda, la gran maleza del lugar, difícil acceso, un camino que no tenía transito” se justifico el comisario





¿Se hace o no se hace?

Si bien es verdad que los perros que habían traído del norte de la provincia de Córdoba, habían marcado la zona norte de Freyre, rumbo a la zona del cementerio, no es real que fue encontrado por los equipos de búsqueda. Estos se encontraban a un kilometro del lugar cuando un hombre que estaba realizando tareas de pulverización en un potrero con una maquina denominada mosquito, dio aviso a la policía que había visto un cuerpo sobre el camino. Al llegar el Gers al lugar comprobaron que se trataba de quien hacia doce días estaban buscando.

El primer día que se inicio la búsqueda, un testigo dijo verlo pasar el viernes en la moto a la altura de los silos que se encuentran sobre la ruta 95 a unos 2 Km hacia el este de Freyre, en ese lugar doblo hacia el norte por un camino de tierra que conduce hacia el cementerio. Además contaban con el dato técnico que el último rastro de su celular fue a las 20,34 del mismo viernes, captado por una antena ubicada en Freyre y que el aparato se había apagado por quedarse sin batería.

Movilizaron bomberos, equipos policiales, perros, un helicóptero que recorrió la zona un día, hasta que el cuerpo fue encontrado de manera casual por un trabajador, a unos 4 km del lugar en que el primer testigo dijo haberlo visto. La autopsia dice que estuvo allí desde el viernes 13

El camino no tenía arboles, las malezas no eran altas como dijo el comisario, si bien no contaba con terraplén, tenia huella que indican que era utilizado. A unos 200 metros de un camino más amplio se encontraba la moto tirada sobre la banquina, el casco en el suelo y él sin vida. En los bolsillos de su campera tenia notas explicando su decisión.

Quienes estuvieron en el lugar aseguran que si hubiesen rastrillado el camino, es imposible no haber visto que estaba allí. Eso daría la pauta que quienes tuvieron que buscar en esa zona, no rastrillaron, tal vez solo circularon por los caminos más transitables.

El Comisario Mayor Mauricio Rantica en lugar ensayar justificaciones, injustificables, tendría que pedir disculpas a la hija, una niña de 10 años que tuvo que soportar la angustia de no saber qué había pasado con su papá, pero más grave aún la desidia de quienes tenían que conducir los rastrillajes, hizo que esa niña fuera sometida al interrogatorio de una cámara gesell y otras tantas cosas que seguramente tuvo que sufrir al igual que la familia durante 12 días.

Situaciones similares ocurrieron con la búsqueda de Germán Biondi, Silvia Quinteros y María Luisa Retamoso, en todos los casos los responsables ante la sociedad realizaron distintos ensayos para justificar la inoperancia de la búsqueda, mientras la cómplice justicia sigue mirando hacia otro lado. Ante los acontecimientos en la búsqueda de Mauricio Abbá, ¿se repetirá la película?

La fiscal Silvana Quaglia que es quien tuvo a cargo la investigación a partir de la información que le brindaba la policía, que a la luz de los acontecimientos no llevo adelante la misma de manera eficiente, debería dar inicio a una investigación para determinar las responsabilidades funcionales y no terminar cerrando la causa para evitar que trascienda ante la sociedad la verdad de lo acontecido y en el próximo hecho de similares características se repita la misma situación.

Es necesario que se sancione a los responsables para que ante hechos de esta naturaleza en la que el Estado, instituciones como Bomberos que lo hacen de manera solidaria invierten abultadas sumas de dinero y muchas horas personales, puedan tener la certeza que quienes conducen los rastrillajes los ordenen y organicen de forma completa, y se deje de decir que se hace, lo que no se hace, mientras los familiares viven la angustia y la población la incertidumbre.





