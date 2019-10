/ / / Gastón Pauls en Freyre: "No se necesita de las sutancias para vivir libres"

“Debemos hablar de dicción que es decir, porque adicción, es no decir” expresó el actor Gastón Pauls en la charla sobre prevención en adicciones, organizada por la municipalidad local en el marco de las actividades de las fiestas patronales. “Debemos hablar de dicción que es decir, porque adicción, es no decir” expresó el actor Gastón Pauls en la charla sobre prevención en adicciones, organizada por la municipalidad local en el marco de las actividades de las fiestas patronales.

A lo largo de su exposición transmitió su experiencia personal, con el objetivo de visibilizar la complejidad de la problemática, enfatizando la importancia de la libertad, apuntando que no se necesita de ninguna sustancia para ser, porque las drogas alteran la vida, se deja de vivir la libertad real, porque no es necesario para tener valentía para vivir, para ser quienes somos, para compartir y pertenecer a un grupo.

En otro tramo de su charla hizo referencia la sociedad de consumo que de manera permanente ofrece de todo no solo alcohol, drogas, pastillas, sino que nos ofrece tecnología, personas, estéticas, todo eso se puede transformar en una adicción, por eso es importante entender que se puede vivir sin someternos a todo lo que mundo ofrece para ser libres, ser nosotros mismos sin necesidad de consumir.

Gastón Pauls al referirse a su consumo y recuperación dijo que entendió que estaba tapando un vacío espiritual con una sustancia que no tapaba nada, que oscurecía la vida. “Si no hubiese pedido ayuda no hubiese tenido la posibilidad de comenzar a llenar ese vacío espiritual”. Si están consumiendo pidan ayuda a sus seres queridos y a quienes se sienten mal, no se refugien en las drogas, apóyense en las personas que están cerca.





