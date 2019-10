/ / Miramar y la simplificación de la historia

Por Daniel Cerutti (Para Regionalísimo)

1- El reconocido periodista radial llega a Miramar y delante de una foto con bañistas flotando en la laguna dice: ”Fue cuando la laguna tenía cuarenta veces más sal que el mar”, lo que equivale a trasmitir información falsa al decir que la laguna en una época que no pudo precisar tuvo 1 Kg de residuo salino por litro de agua. No obstante se fue del pueblo homenajeado y obsequiado por la Municipalidad por difundir nuestra historia…

2- Y la popular diva llega, actúa, festeja su cumpleaños en el lugar y desde el impacto que le provoca la naturaleza dice “este lugar tiene una mística y que no hayan vivido ni una sola muerte pese a la tragedia”. Es comprensible que una persona que viene por primera vez al lugar se forme su propia visión de la realidad, lo que tal vez le falte son informantes con raíces en el lugar…

3- “Era el último vestigio del Hotel Copacabana. Arriba había un tanque de agua, debajo los empleados descansaban en sus habitaciones. Durante la noche de la segunda inundación, en el año 1976, dos mozos preparaban las mesas para una cena. Fuertes vientos, más la entrada de agua dulce por vertientes produjeron un desastre hídrico, el agua subió de manera incontrolable, rompiendo los ventanales e ingresando invasiva al sector. Pudieron salvarse de milagro. Pero cuando volvieron a sus casas, vieron que eso mismo le había sucedido a todo el pueblo. Quedó entonces en el ADN de los miramarenses el recuerdo de “La noche triste” como una huella de dolor y de esperanza para siempre.“…

4- “Con Dinamita Miramar comenzó a hundir sus ruinas en la laguna”…

5- Se presenta en Miramar un libro tesis doctoral para explicar desde la investigación el éxodo, “Historias Sumergidas”, y se menciona allí testimonios de supuestos protagonistas que dicen que el Hotel Viena fue salvado por el pueblo y evitada su demolición. Testimonios de gente del lugar que explican porque se alejaron voluntariamente de la vida personalidades, los charlatanes son especies inextinguibles pero que desde la investigación universitaria se los tome como referentes deja poco margen para el optimismo, si uno quiere creer que el progreso de las naciones es solo producto del cultivo de la inteligencia.

Las cinco mencionadas son expresiones, interpretaciones y títulos que se contraponen a la verdad que dicta la realidad y los sucesos acaecidos. Para el derecho romano el destierro era la pena máxima superior en su efecto de castigo a la pena de muerte. El cambio de nombre al pueblo fue una imposición desde la prepotencia y no desde el consenso. El hotel Viena fue siempre considerado un hito referencial y fue la Municipalidad de Miramar quien tomó posesión ante Escribano Publico en 1988. La propietaria del Hotel Alemán se alejó voluntariamente de la vida antes de la inauguración del Centro Balneológico Termal por ende antes de la inundación y atribuir su decisión a la inundación de Miramar es una mentira y una falta de respeto.

Las tan mentadas virtudes de la laguna y su comparación con el Mar Muerto provocaron viajes, convenios, anuncios, promesas y ningún hecho concreto conducente para explotarlos o una sola acción de gobierno coherente (cuatro periodos consecutivos) ligada a las propiedades históricas de agua y fango. Para los medios de difusión fue y es casi una obsesión informativa graficar la tragedia y la reconstrucción de Miramar como hechos abruptos, calificar la tragedia en base a que “no hubo muertos”, y especialmente la inundación como un suceso que ocurrió en una sola noche. También en lo referido a las ruinas se menciona que vino el ejército y a partir de allí se iniciaron las demoliciones. La metáfora de noche triste se debe aplicar a una noche que duro muchos años. Las demoliciones tuvieron dos etapas claras y diferenciadas, las primeras ejecutadas por la Municipalidad de Miramar. Para los medios esta etapa paso desapercibida y solo tuvo trascendencia a partir de los juicios salvajes en contra la municipalidad de Miramar y el intendente ambos con sentencia definitiva favorable. Después el efecto de la “dinamita” con difusión nacional e internacional subestimó y no resaltó ni siquiera el enorme despliegue de medios técnicos, la compleja obra de ingeniería y la brillante ejecución del E.A. (no exenta de efectos tristes y traumáticos para todos los habitantes). En el operativo participaron oficiales y suboficiales, no hubo ningún soldado, los costos de las acciones fueron irrisorios, la explosión controlada del ex Hotel Marchetti está en los anales técnicos de demoliciones por la perfección con la que fue ejecutada, las cargas fueron instaladas por buzos, que operaron entre escombros, hierros y barro, cualquiera que aprecie las filmaciones en cámara lenta podrá observar como en virtud de la precisión en la instalación de las cargas las paredes y los techos caen sincronizadamente hacia adentro efecto succión. Además el ejercito montó gigantescas plataformas flotantes desde donde operaban grúas, se realizaron terraplenes y se recuperaron bloques de cemento luego utilizados para la costanera actual.

Durante la noche triste 1977/1990, la pregunta inevitable de los medios era ¿cuántos muertos hubo?…y esta pregunta la siguen haciendo aun quienes llegan por primera vez al lugar y sigue quedando en una escala inferior, minimizada y sin valor periodístico la diáspora de una población en la que se habían integrado con matiz y perfil de identidad único en el Dpto San Justo, personas de 16 nacionalidades diferentes entre criollos y amerindios… La muerte en vida, la conmovedora solidaridad entre los habitantes, los que murieron sin jamás poder regresar, la agonía de la lucha desigual, la soledad de la lucha, los intentos desesperados y extenuantes, los interminables años de dolor. La muerte del turismo fue originada por la inundación y también por una larga década de parálisis e inacción porque los que en su momento nos quedamos fuimos incapaces de crear las condiciones para permitir el retorno de los que se fueron. Ellos lo habían perdido todo y las posibilidades de permanecer eran nulas, pero siempre estuvieron hermanados en la pertenencia irrenunciable a Miramar. Es falso de falsedad absoluta darles a los que se quedaron tratamiento de héroes y a los que se fueron como los que abandonaron el barco. Se pueden escribir novelas ambientadas en lo sucedido, creer y difundir que la resiliencia es patrimonio exclusivo del pueblo de Miramar y no una condición humana aplicable en cuanto lugar la naturaleza plantea obstáculos y desafíos, cada cual al escribir puede plasmar su estilo, su visión o su interpretación de los hechos, pero hacer Historia es distinto, para ello hace falta rigor documental, leer correctamente fotos y fechas y ubicar a los protagonistas en el lugar de los sucesos acaecidos. La foto de referencia 1978/1979 muestra el inicio de la construcción de la defensa frente al Casino del Hotel Copacabana (postes de eucaliptos, ramas, escombros, fue realizada por personal del Casino ya inundado y cerrado temporalmente, esa defensa fue un intento de revertir una situación, dramática y triste que incluía la perdida de la fuente de trabajo en el propio pueblo, fue construida por prepotencia de capacidad de lucha y una vez concluida permitió bombear agua hacia la laguna y secar las instalaciones. Después de ese enorme esfuerzo se logró el objetivo y el Casino sin agua quedó 1 metro abajo del nivel de la laguna. Al reabrirse reacondicionado, fue en esa misma noche de la reapertura en un horario en el que aún no había mucha gente adentro que se produjo un viento huracanado del NO que destruyó y superó la defensa con las consecuencias conocidas.

En esta foto se puede apreciar el nivel del agua en el Hotel Playa y la costanera de Miramar totalmente cubierta de agua.

Como todas las inundaciones de Miramar el agua primero cubría la Playita de los Pobres, Garetto, Venanzoni, el Venecia, Pozzi y desde ahí hasta el hotel Marchetti, Nilo, Bella Vista, la heladería de Don Carlos, Pista Universal, Choperia Los Amigos y después continuaba a treparse por la Yrigoyen. Y el resto del pueblo. Cuando se comenzó con la defensa del Casino, la inundación ya había afectado a un gran sector del pueblo (ver foto).

La inundación se produjo a partir de 1977, destruyó el mejor Miramar de todos los tiempos (1973/1976).

Fue este el último periodo democrático donde el fango, el termalismo y la integridad de explotación de recursos históricos de Miramar ocuparon el rol central. Miramar fue el pueblo del Dpto San Justo con más calles pavimentadas, se terminaba el hormigón y se creaban en la superficie lagunas de agua contenidas con tierra, este procedimiento para curarlo es insustituible aun en la actualidad. Y no realizarlo acorta la vida del mismo significativamente. El ingeniero Arias Matteo y Dante Marchetti dirigían y construían obras para perdurar en el tiempo, cuando se finalizaba una cuadra los vecinos compartían un asado con todos los trabajadores, se realizaron los drenajes, la avenida costanera con espigones y playas publicas cada cien metros, se editaron los Nocheramas se realizaron congresos internacionales de termalismo y ornitología. El intendente Dante Marchetti y un grupo de concejales progresistas en los que sobresalían Poroto Smutt, Nora Bachl por la UCR (primer mujer electa democráticamente y la primera en presidir la Asociación hotelera) y Pedro Catania por el PJ, gobernaron y lo hicieron posible. Tiene razón Alicia Mosconi al mencionar que los logros obtenidos partieron de proyectos propios, consenso unánime, recursos mínimos y la ejecución fue integra por administración municipal, aún está en deuda el pueblo de Miramar en el reconocimiento de esta gesta histórica. Durante los diez años posteriores a la inundación, el pueblo le dio las espaldas a la laguna y se acordó de ella solo por la aparición del pejerrey. Los protagonistas por omisión de la muerte absoluta del Turismo fuimos también los que nos quedamos en una larga década de parálisis y manifiesto resentimiento con “la mar“, en ese periodo no existió ni una sola acción ligada al turismo, la construcción de una habitación nueva, un lugar para desayuno, un comedor, una sola difusión de puesta de sol. Fue la peor década de la historia de nuestro pueblo todos lo saben pues trajo aparejada la desaparición de su industria madre. ¿Qué inversión ligada al turismo se realizó en el pueblo antes de las demoliciones? La respuesta a esta pregunta sería el único argumento solido que podrían esgrimir los detractores de las acciones realizadas. Todos fracasamos en crear más rápido las condiciones para posibilitar el retorno de tanta gente que murió anhelando regresar. El único homenaje posible hoy es recordarlos porque estuvieron y están presentes en nuestra historia. Dejar todo como esta y desde la resignación era la estrategia triunfante, jamás las acciones de demoler fueron un clamor popular, jamás existió una oposición manifiesta a las acciones, “Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”. Pero nosotros dijimos e hicimos “En Miramar gobernar es demoler”, la reconstrucción del pueblo partió con cero recursos cero medios económicos cero parque automotor, para llamar por teléfono a Córdoba se podía contar con demoras de cinco horas. “Miramar hablaron. Hablaron. ¿Número? Córdoba cuatro horas de demora cuelgue le llamaremos”. En nuestro periodo de gobierno no existe ni una sola Ordenanza trascendente para la vida comunitaria que haya sido aprobada por Mayoría, lo fueron todas por Unanimidad y si la obra más difícil que fueron las demoliciones en sus dos etapas jamás se habría podido ejecutar de no ser también por el coraje de la oposición Nino Pons, Enri Daniel, Roberto Pedrotti, Tappia, Bonino, Oscar Alberione. Cuando el ejército se disponía a demoler la iglesia, el Dr Juan Fernandez, encabezó una oposición de la que se hicieron eco los medios, me reuní con él en la Terminal de Ómnibus y le requerí ¿Juan tu partido aprobó las Ordenanzas y vos te opones ahora? …”Daniel yo no me opongo a la obra en general pero si me opongo a la forma brutal con la que se demuelen reliquias y las propiedades en general“....Juan es muy probable que tengas razón y que yo aunque parezca contradictorio te entienda perfectamente, sentir las sirenas y las explosiones y los aplausos es también para mí una tortura, moral y espiritual pero solo te digo que no existe para nosotros ninguna alternativa, realizar esta obra de la que estoy totalmente convencido con un presupuesto de 169.000 Pesos Argentinos solo es viable con este convenio, con ingeniería militar y sus medios técnicos y equipos con un E.A. que quiere reinsertarse en la sociedad y que por palabras del Propio Comandante del Tercer Cuerpo “nuestra misión en tiempos de paz es colaborar con la sociedad civil.”. Walter Trujillo intendente de Balnearia nos manifestó y demostró total apoyo. El referente histórico del peronismo regional Dr Luis Alberto Pereyra como uno más entre la gente en el camino del arroyo esperando la primera explosión controlada pedía el apoyo para la obra y las acciones que queríamos emprender, también nos tramitó audiencia con el Dr Mattera, el medico de Perón quien en su carácter de Presidente De Ciencia y Técnica de la Nación y del Conicet nos recibió en su despacho aprobó el convenio con Israel para un estudio de la laguna Mar Chiquita de 6 años con el instituto Weisman también nos alentó a quien esto escribe junto con los intendentes de Morteros y La Para a impulsar un proyecto regional. Daniel Constantino ex intendente de Marull ha planteado un camino de la laguna del Plata hasta Miramar proyecto que se inserta en esta idea regional de extrema importancia que deben concretarse y no sumarse a las frustraciones del ramal ferroviario Balnearia Miramar o al paso de la ruta provincial N3 por las cinco esquinas. Es importante recordar las distintas alternativas que en su momento se plantearon ante la magnitud de la destrucción de Miramar:

alguien planteó la idea de trasladar el resto del pueblo a Balnearia, crear allí la infraestructura-y recomenzar

Algún funcionario de Turismo provincial planteo el Turismo de ruinas

La inacción, dejar todo como esta fue durante muchísimos años la idea triunfante durante una década que solo consolido la muerte del Turismo.

Jamás nadie en el pueblo ni personal ni institucionalmente defendió la posición de no demoler y el “en Miramar Gobernar es demoler “fue parte principal de nuestra plataforma electoral votada por amplia mayoría popular, las Ordenanzas fueron aprobadas por unanimidad del HCD. Sobre este tema ya se ha pronunciado el Dr Lagos quien al ser nombrado Secretario de Gobierno recibí personalmente el beneplácito del Gobernador de Córdoba del Intendente de Córdoba y aun de integrantes de la oposición después de tanto tiempo puedo corroborar que mantiene intactas sus virtudes, su pudor, su perfil bajo, siempre serán pocos los reproches de su esposa, no haberle reconocido jamás un cambio de aceite, una cubierta o pagado el seguro de sus vehículos personales que estuvieron al servicio del pueblo, hoy no lo veo como un gesto más de austeridad de nuestra gestión de gobierno sino como una flagrante e irreparable injusticia, me quedan dudas si el espíritu de extremo sacrificio, la capacidad profesional demostrada con creces, el hacer sin recursos y el predicar con el ejemplo sirvió tan siquiera para el reconocimiento de la gente. El Dr Lagos no dice que el primer vehículo que trajimos una rural Ford no fue para movilidad del intendente sino para convertirse en la primer ambulancia que tuvo Miramar. Jamás en la municipalidad tuvimos calefacción ni aire acondicionado y después de bastante tiempo y por insistencia de Carignano, quien se ocupó de instalar una pequeña salamandra que el mismo se ocupaba de encender a primera hora, recuerdo a Hugo a media mañana entrar a mi despacho con bufanda para ponerle leña pues el frío en su despacho contiguo era insoportable. Mas que llorar porque no disponíamos de medios ni para prestar servicios mínimos ni herramientas de mano para la ímproba tarea, recorrimos cuanto corralón nacional o provincial existiese y de algo estoy seguro ninguno de los dos para su vida personal hubiese aceptado jamás asumir el rol de máximos pedigüeños que tuvimos que adoptar para que Miramar tuviese medios para comenzar a dejar de ser un pueblo de posguerra. Cuando el Dr Mestre nos dio la motoniveladora (la primera de la historia de Miramar), el gomero del corralón municipal se asoció al festejo sincero, tramitó y obtuvo autorización para cambiarle las cubiertas y así nos entregaron el equipo listo para trabajar. A la hora de agradecer hay tanta gente anónima que se asoció al compromiso de la Reconstrucción de Miramar así las primeras puertas al mar y el tímido balbuceo de la palabra Turismo fueron mérito de ellos y de la municipalidad de Miramar de sus empleados administrativos y de calle, de infinidad de funcionarios y empleados de cada una de las reparticiones públicas que recorrimos. El parque automotor obtenido fue acondicionado en su mayoría por los empleados del corralón, con Gaitan como jefe de taller se lograron poner en marcha camiones motoniveladoras palas frontales, fueron exhibidos en tres cuadras de la Avda Buenos Aires y algunas aun prestan servicios.

Con Roberto Merlino y su cuadrilla se llevó adelante una tarea ciclópea ver después de tanto tiempo las fotos adonde se aprecia la precariedad de medios con la que se ejecutó la primer etapa, agiganta en mí el agradecimiento a semejante esfuerzo a Mario Magliano capataz que jamás cobró una hora extra y estuvo siempre disponible leal y eficientemente a cualquier hora del día incluidos los Domingos y feriados. Buby Reuteman, que registro con su cámara el Miramar previo y durante las demoliciones en la Etapa Final, ha dejado para la historia un registro admirable de calidad superior a la infinidad de medios periodísticos que vinieron a registrar el suceso. Los bomberos voluntarios de Balnearia, el personal policial, el Ing Bernabe Witozek asesores ad honorem con el Ing Chiareta. Las demoliciones y la apertura de puertas al mar fueron realizadas por la Municipalidad de Miramar al comienzo de 1989/1990. Y fueron estas acciones las que marcaron la pauta de la reconstrucción de Miramar teniendo como eje el turismo. Haber cumplido el 100% de la plataforma electoral plasmada en un plano llevado casa a casa parece ser a la distancia un hecho menor. La auténtica ”Reconstrucción de Miramar“ comenzó con la primer escuela secundaria cuando Alicia Hebe Arguello de Olmos expuso serena, firme y contundente ante el gobernador de la Pcia de Córdoba y todo su gabinete sobre la imperiosa necesidad de una escuela secundaria en Miramar, un gran silencio invadió el aula de la escuela Jerónimo Luis de Cabrera antes de escucharse categóricamente “Delo por Hecho señora”, como única respuesta del gobernador Eduardo Cesar Angeloz y desde allí la Comisión Mixta para el estudio y la reconstrucción general de Miramar, todos los grandes temas que afrontamos desde el poder estaban allí desde la recuperación del núcleo urbano original, la nueva línea de ribera, luego convertimos en acción un apoyo intenso a los nutrieros, a las escuelas rurales, logramos una academia para selección de personal del Casino recuperado que permitió a jóvenes del pueblo transitar desde allí todas las etapas hasta la gerencia, hicimos el edificio policial, comenzamos con el Museo, creamos otra escuela con edifico propio, le dimos a los jubilados su edificio, recuperamos la escuela nacional homenajeamos en vida a su ex Director, construimos el Centro Termal, creamos un parque automotor, que nunca antes el pueblo había tenido, construimos viviendas, concluimos la Terminal de Ómnibus, creamos hogar para la tercera edad, trasladamos el corralón municipal, incorporamos al patrimonio del pueblo terrenos estratégicos.

Nunca jamás gastamos dinero en placas de bronce y después de nosotros otros intendentes se ocuparon de hacerlo e incluso poner carteles de inauguración Paseo de las Aves en terrenos que no mencionaron compramos e incorporamos al patrimonio general del pueblo nosotros. No imitaron nuestro estilo al inaugurar la Central Telefónica que había gestado la gestión anterior el primer invitado especial fui el intendente Oscar Alberione que la había gestionado. Los que protagonizamos esas acciones no invocamos ahora el sentido del deber ni la obligación sino el del irrenunciable derecho que tenemos de narrar esta historia documentada de la que fuimos protagonistas por mandato expreso del pueblo de Miramar de manera tal que las acciones no caigan también en la simplificación de la historia. No es justo ignorar el protagonismo de los trabajadores municipales ni a los concejales oficialistas y opositores que firmaron las ordenanzas y a tanta gente protagonista, no es justo minimizar la brillante intervención del E.A., con su despliegue de medios y técnicos, no es justo minimizar las acciones a pesar de los medios, no es justo minimizar los costos exagerados que pagamos los que decidimos. No es justo subestimar la ejecución de una obra que parecía imposible con costos irrisorios. El costo de los inútiles geotubos y las pircas de piedras, que decoran en la actualidad parte de la costa, supera con creces el costo de todas las acciones de demolición de ruinas. Por ello el tema puntual merece otra narración donde consten con nombre y apellido todos los que participaron en las dos etapas de las demoliciones (ver “Génesis y ejecución de las demoliciones en Miramar”). Entre quienes colaboraron merece una mención especial el Dr Ramon Mestre (intendente de Córdoba) quien visitó varias veces la localidad y en base a un convenio aporto los equipos (incorporados al patrimonio del pueblo) que se ven en la foto. El acuerdo con el gobierno de la Provincia de Córdoba y el E.A. para demoler ruinas esparcidas es un hecho posterior y si bien también fue aprobado por unanimidad del HCD es el suceso más recordado y la dinamita hizo olvidar injustamente el esfuerzo y la masa que en manos de trabajadores municipales abrió puertas, permitió recuperar la visión del mar y reconcilió a los pobladores con la laguna.

Daniel Cerutti, ex intendente de Miramar 1987/1993

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.