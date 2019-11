/ / Denuncian a la plana mayor de la Policía de San Francisco por las deficiencias en la búsqueda de Mauricio Abba

Por Fabian Garcia

Alejandro y Fernando Abba denunciaron a la plana mayor de la Policía de San Francisco ante el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, como consecuencia de las deficiencias en la búsqueda del fallecido Mauricio Abba (43), en el pasado mes de septiembre, en la localidad de Freyre. Los jefes que estuvieron a cargo de la búsqueda fueron los comisarios mayores, Héctor Roldán y Mauricio Rantica.

Mauricio Abba apareció muerto en un camino vecinal que no había sido rastrillado pese a que se encontraba en la zona señalada por una persona que lo había sido visto con vida el 13 de septiembre, poco tiempo después de que se fuera de su casa en el pueblo. Cabe recordar que pasaron doce días hasta que finalmente fue hallado el cadáver. El cuerpo de Mauricio fue encontrado gracias a un fumigador, que lo divisó mientras trabajaba en un campo cercano, y avisó a la Policía, pero no por las fuerzas policiales como fruto de su tarea.

El caso conmovió a Freyre y a toda la región, se realizaron movilizaciones de familiares, amigos y vecinos en reclamo de su aparición, y se manejaron distintas hipótesis a medida que corrían los días sin su aparición. Finalmente, el hombre apareció muerto con un disparo en la cabeza, que se realizó el mismo, el mismo 13 de septiembre en que desapareció, según las pericias.

“Nótese que, teniendo los medios y el personal, los mismos lisa y llanamente no buscaron, de ello denota que el cuerpo de Mauricio fue encontrado a 4 kilómetros seiscientos cincuenta metros (aproximadamente) de su casa, a menos de mil metros del cementerio y en el lugar en donde uno de los testigos aportó datos objetivos”, denuncia la presentación realizada con el patrocinio del abogado Norberto Carlos Vaca, que además era amigo de Mauricio.

Los datos a los que se refiere el escrito, corresponden al día 16 (el cuerpo fue hallado el 25): “se recepta una información de parte de un camionero que el día viernes 13/09/19, a las 19:45, mientras el lavaba el camión frente a los silos que están por ruta provincial 70, observó pasar a Mauricio en sentido Oeste-Este, en su moto; se saludaron y ‘dobló hacia el cementerio, para el Norte’”.

Luego plantea la presentación al tribunal de conducta, que “si a ello le agregamos que la moto estaba sobre pastos secos, que era de color negro; a lo que debe sumarse la vestimenta de Mauricio, seguramente debía notarse desde lo lejos y desde lo alto. (…) Como si esto fuera poco, la Patrulla Aérea estuvo presente y comandada por el mismo Roldán”.

Agrega que “la patrulla aérea se hizo presente a los siete días de la desaparición y rastrilló sin coordinación. No estaban coordinados por nadie, toda vez que lo que hizo es un mero sobrevuelo sobre un área de 20 kilómetros a la redonda de Freyre y, entonces, si tenemos en cuenta donde fue encontrado el cuerpo de Mauricio, claramente no fue buscado en el sitio (que correspondía)”.

Los hermanos y el abogado amigo de Abba, resaltan, además, que el helicóptero se utilizó un solo día porque al siguiente había sido asignado al control de fiestas estudiantiles.

Precisan que “por el lugar se habría pasado unas tres veces, y nunca ingresado a este camino que comienza a ser perdido (invadido por maleza y perder estructura de camino) a los 110 pasos de su encrucijada (cruce) con el que se dirige al cementerio”.

Sigue diciendo que “de ese cruce de caminos, la moto se encontraba a unos cien pasos de hombre y el cuerpo a unos ciento siete (es decir antes de que el camino deje de ser camino), sobre el costado lateral Norte. A pocos metros, el camino ya comienza a ser intransitable. Es decir, esto dicho por muchos expertos en rastrillajes, que por sentido común, debió buscarse en el lugar en donde el camino comenzaba a ser no transitable y, de haber sido así, se hubiese encontrado el cuerpo, incluso el mismo día (o noche) que se tomó conocimiento de que por ese lugar se lo habría visto”.

La Policía Judicial trabaja en el lugar donde fue encontrado el cadáver de Mauricio el 25 de septiembre. Como se puede ver, la zona en la que desarrollaron su tarea era visible desde el camino vecinal.

Crónica de la desidia

Una vez que el camionero contó en horas de la tarde del 16 de septiembre, que había visto a Mauricio Abba tres días antes, una hora y quince minutos después de que se fuera de su casa, la Policía de Freyre “comisiona una persona, que, pese al horario, fue hasta el cementerio y “recorrió la zona”, con resultados negativos”.

Detalla que “al otro día, a pedido de esta parte se organizan unos rastrillajes, pero parecería que para ello se tenía que contar con autorización judicial, por lo que, por la razón que sea, se comenzaron a la tarde de ese día (17 de septiembre), casi al finalizar la jornada y por el lugar en donde dijo esta persona: por ruta provincial 70, en sentido O-E en su moto, y hacia el cementerio, para el punto cardinal Norte”.

Indica que “los rastrillajes realizados entre el 17 y 18 de septiembre, fueron realizados por policías de la Departamental San Justo, desconocemos la cantidad afectada de personal, pero muchos no fueron, porque siempre estuvimos presentes y no vimos demasiado personal, ni que mucho realicen; también se afectó a personal del GERS (Grupo Especial de Rescate y Salvamento), canes de esta Departamental, y Bomberos Voluntarios, quienes recorrieron la zona que dijo el camionero, es decir en cercanías del cementerio que, dicho sea de paso, son caminos de fácil acceso, de una gran visibilidad, salvo uno (en el que, increíblemente, no ingresaron)”. Allí, durante doce días, estuvo, de acuerdo a los informes periciales, el cuerpo de Mauricio Abba.Fuente: Enredaccion