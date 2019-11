/ / / Desarmadero El Palo: Celebró 30 años de vida comercial

El equipo de trabajo conducido por Ariel Muela

30 años de vida comercial celebró Desarmadero “El Palo” con un almuerzo realizado en Bar Belgrano, donde surgió y comenzó la actividad de despiece de vehículos. Participaron de la celebración todo el equipo que acompaña a Ariel Muela, titular del mismo, como así también amigos que lo acompañaron en difíciles momentos.

A la hora del brindis Ariel Muela agradeció y recordó a Lito, su papá, como así también destacó el acompañamiento de su mamá y sus hijas presentes en el evento.

Al narrar los inicios del emprendimiento señaló que todo surgió en la mesa del Bar Belgrano, espacio donde también comenzó a depositar los vehículos para desarmar, “Mi viejo me permitía todo, era una locura tener un cola de autos en el centro de Morteros, pero así con sacrificio empecé”.

Al mismo tiempo señalaba que su papa le prestó mil pesos para dar inicio al negocio, estaba dando los primeros pasos y se desata la hiperinflación, vendió tres repuestos y le alcanzó para devolver el dinero, “Ahí me embale, descubrí que era un buen negocio y desde ese momento nunca falta a trabajar un día en estos 30 años, tal vez cometí el error de no viajar, no vivir, pero mi vida es esto, bien o mal siempre viví a mi manera, recibí muchas cosas, el cariño de la gente que esta acá”

Al destacar a sus empleados puntualizó que su primer empleado fue Pedro, quien hace 30 años está a su lado, “no faltó un solo día a trabajar”, de igual manera reconoció a Esteban, Ema, Chochin, Chiquito, entro otros que conforman el grupo, “todos son piezas fundamentales en el negocio” dijo al mismo tiempo con gran emoción resalto “Es una alegría tener a mis hijas trabajando con migo”

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.