/ / / Escuela Técnica N° 492 San Guillermo: La de mayor crecimiento de alumnos

“Hay un crecimiento, hay una demanda, hay un ida y vuelta con muchas entidades intermedias, la escuela fue ocupando un lugar, se cuenta con una matrícula que en el departamento es la escuela que más creció y desde supervisión dicen que es probable proporcionalmente sea la que más creció en matricula en la provincia de Santa Fe” puntualizó el director de la Escuela Técnica N° 492, Marcelo Schiavetti

“Contamos con un promedio de 100 chicos más que las secundarias tradicionales y con un dosier de problemas con el agravante que no contamos con el edificio adecuado, ni el personal necesario, tenemos un preceptor por turno con seis patios y una portera para los dos turnos, no tenemos vice dirección, no tenemos jefe de taller y tenemos una inscripción creciente” sostuvo

Prosiguió: “El socialismo hizo mucho en la educación en Santa Fe, que se pueden emparentar con las obras de salud, la gestión Lifschitz después de Silvestre Begnis creo que no hubo una gestión que haya construido más que este hombre, pero están las contradicciones, te hago un hospital pero no te pongo médicos, genero una escuela pero no designo cargos”

“Nosotros avanzamos con el apoyo del municipio conformado en época de Daniel Martina en dar formación profesional en tornería, soldadura, costura, carpintería con títulos homologados por la provincia, pero el pago de los docentes lo hace el municipio, es ahí donde tenemos que seguir sumando voluntades, si queremos ampliar la oferta educativa para formar oficios para volcarse al mercado laboral, entonces vamos a tener que sumar entidades intermedias para que aporten”.

“El senador provincial reparte creyendo que lo hace de forma equitativa, creo que no se hace una buena lectura de eso, reparto un poco a cada uno, pero la demanda de uno, no es la misma del otro, nosotros creemos que al no contar con edificio propio, no contar con personal suficiente y el hecho de seguir creciendo, demanda espacio y recurso económicos, el ministerio no construye la escuela, la municipalidad dono el terreno, va a pasar la gestión socialista sin que tengamos el edificio, entonces vamos tratando de mejor nuestro espacio con la mejor predisposición para seguir formando gente” señaló Marcelo Schiavetti

Todo lo construyen en lo que era el obrador del municipio de San Guillermo con la intención de acuerdo a lo proyectado y consensuado con el fallecido intendente Daniel Martina de que en el momento que la escuela cuente con su edificio propio, en el referido espacio se ponga en marcha una escuela municipal para la formación de oficios.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.