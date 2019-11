/ / / Escuela Técnica N° 492 San Guillermo: Participa en el plan estratégico desde la formación

Desde la Escuela Técnica N° 492 participan de manera activa en el plan estratégico 2030 con el propósito de integrar la producción, el capital económico y el capital humano existe en la población para la generación de oportunidades hacia adelante. En ese marco trabajan con Universidad Nacional de Rafaela. Desde la Escuela Técnica N° 492 participan de manera activa en el plan estratégico 2030 con el propósito de integrar la producción, el capital económico y el capital humano existe en la población para la generación de oportunidades hacia adelante. En ese marco trabajan con Universidad Nacional de Rafaela.

“Nosotros consensuamos con el municipio local y estamos trabajando muy fuerte en algo que es sustancial y que deja la gestión de Daniel Martina que es el plan estratégico, donde planteamos que la población se apropie del mismo para que no sea un libro frio lleno de buenas intenciones y se vaya ejecutando a corto, mediano y largo plazo. Esto es fundamental para mostrar el porqué y para qué, donde la sustentabilidad juega un rol preponderante, tanto del medio ambiente como de lo económico” resalto el director de la Escuela Técnica N° 492, Arq. Marcelo Schiavetti

Por otra parte considero que nuestra región cuenta con campos bien subdivididos, pero que por distintas razones se está atomizando con fraccionamientos que no son los ideales, planteando que los centros comerciales, las asociaciones para el desarrollo, las cooperativas empiecen a asesorar en lo que “se tendría que hacer para sostener las industrias familiares y no seguir sub dividiendo a partir de herencias, la unidad productiva”.

Así mismo señaló que desde la escuela trabajan con la Universidad Nacional de Rafaela, proponiendo un proyecto para implementar una carrera que asocie la producción, el capital económico y el capital humano, teniendo en cuenta la formación de técnicos lácteos y la escuela de electromecánica, “es decir están todos los factores necesarios, lo que faltaría es encontrar como atarlos y ponerlos en marcha, soy optimista y creo que el futuro de San Guillermo, se va a sustentar en la pequeña industria familiar” puntualizó Schiavetti

Prosiguió: “En el mundo cada vez hay más leche y menos tambos, nosotros a contra pelo tendríamos que ir dando soluciones para no despoblar nuestra región y nuestros pueblos tengan la vida que los caracterizó a diferencia de tantos pueblos de la provincia de Santa Fe rodeados de latifundios, mientras que acá la gente de campo consume y tiene una movilidad económica, entonces desde ese plan estratégico, debemos pensar en transformar para una movilidad social ascendente”.

“Desde la escuela debemos preparar estos embates no solamente neoliberales, sino los que tiene nuestra economía que es cíclica, que a pesar de todo, somos todavía una geografía privilegiada porque la crisis no pega nunca, como si lo hace en otras zona de la geografía santafesina como la cuña boscosa, en el sur de la provincia, entonces queremos pensarnos como San Guillermo productivo y para eso la escuela técnica tiene que formar gente y para eso trabajamos”





Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.