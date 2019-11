/ / / ¿Habrá dos intendentes en San Guillermo? Romina López no cumpliría con el compromiso público de dejar la intendencia

La posibilidad que San Guillermo a partir del 10 de diciembre cuente con dos intendentes es latente, si la actual presidenta del Concejo Deliberante a cargo de la intendencia, Romina López no cumple con el compromiso asumido el martes 27 de agosto a través de un comunicado a la población.

“Se informa a la comunidad de San Guillermo que debido al fallecimiento de nuestro Intendente Daniel Martina, la función del mismo será suplida hasta el 10 de Diciembre de 2019 por la Presidente del Concejo Municipal Dra. Romina López; y posteriormente y hasta que resulte electo a través del voto popular el nuevo Intendente de San Guillermo, por quien ocupe la Presidencia del Concejo Municipal”, expresaba el comunicado emitido por la autoridad municipal que al mismo tiempo daba a conocer que los Secretarios de Gobierno, de Hacienda y Finanzas, y de Obras y Servicios Públicos, han sido ratificados en su cargo por la Presidente del Concejo a cargo de la Intendencia, con la finalidad de continuar, en esta transición, con la gestión implementada por el ex Intendente Daniel Martina.

Romina López al desconocer el compromiso político asumido ante la ciudadanía, argumenta para tratar de anclarse en la intendencia que existen hechos que generan incertidumbre y “cuando hablamos del 10 de diciembre nos basábamos en el reglamento interno, surge un rumor que nos enteramos por los medios, consultamos, hay una ley orgánica de municipios y comunas. Uno interpretando la ley, ahí es donde se genera la duda de la interpretación de esta ley, una cuestión constitucional, una ley tiene mayor jerarquía que un reglamento interno y ahí es donde se suscita este inconveniente en la interpretación de quien reemplaza al intendente” señalaba en declaraciones periodísticas

Por otra parte pidió a la prensa que silencien el tema, “saquémonos el 10 de diciembre de la cabeza y trabajemos todos juntos, poco importa quién esta después del 10 de diciembre” aseguró la representante del macrismo, pero al mismo tiempo busca sostenerse en la intendencia a pesar de haber anunciado al momento de hacerse cargo que en el siguiente periodo debe asumir quien ejerce la presidencia del Concejo Deliberante

Por otra parte el concejal Pablo Doro, quien responde al senador departamental Felipe Michlig quien estaría impulsando la conformación de la alianza Cambiemos para las elecciones locales, pretenden que sea el gobierno provincial quien resuelva a través de la Secretaria de Regiones, Municipios y Comunas a pesar que este organismo solo puede emitir una opinión acerca de la interpretación legal, como lo puede hacer cualquier abogado constitucionalista.





El justicialismo se hará cargo de la intendencia

Desde el justicialismo tanto el secretario de gobierno Luciano Frutero, como el concejal Gustavo Bagnasco sostienen que la ley es clara, el reglamento interno del concejo es totalmente compatible con la ley, quien es presidente del Concejo tiene que ser el intendente que reemplaza al fallecido y al existir cambio de autoridades en el Concejo Deliberante a partir del 10 de diciembre, quien resulte electo presidente, es quien tendrá que hacerse cargo de la intendencia.

En relación al planteo del concejal del Frente Progresista en que sea la provincia quien resuelva la cuestión de fondo, Bagnasco sostiene que la situación se debe resolver en San Guillermo, “somos los funcionarios locales y lo único que nos reglamenta a los concejales es el reglamento interno”.

Así mismo el concejal Bagnasco adelantando lo que podría ocurrir sostiene que “La ley nos da el derecho y el deber de asumir la intendencia y no queda más nada que aclarar. Quien sea electo presidente del Concejo va a tener la legalidad que se la va a dar la sesión preparatoria, quien ejerza el cargo no teniéndolo, no podrá estar, no tendrán validez sus actos”





¿Arriesgará la concejalía?

El reglamento interno en su artículo 5º establece que en la sesión preparatoria se deberá juzgar la elección de sus miembros y la renuncia de los mismos; resolver sobre la validez de los diplomas de los electos; tomarle juramento; ponerlos en posesión de sus cargos y elegir sus autoridades.

Romina López concluye su mandato como concejal el próximo 10 de diciembre, si bien fue reelecta deja de ser presidenta del cuerpo, porque el justicialismo es el partido que en virtud de lo establecido en el reglamento interno es quien ejercerá la presidencia. En este caso además de la discusión sobre quien seguirá al frente del municipio, se plantea otro interrogante no menos conflictivo, en caso que resuelva no dejar de estar a cargo de la intendencia, quedaría inhabilitada para asumir en la sesión preparatoria como concejal, ya que constitucionalmente no podría ser parte de los dos poderes.

