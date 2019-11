/ / / Maga estafa Mutual Altos de Chipión: Indignados salieron a la calle a buscar respuestas

El allanamiento a la administración a la Mutual Altos de Chipión y diferentes domicilios de personas vinculadas a la mega estafa ordenada por el Fiscal Bernardo Alberione concretaron, quien además dispuso la detención de Lucas Priotti quien estaría prófugo. El abogado del ex gerente adelantó que se va a presentar y que cuenta con documentación para demostrar su inocencia.

El lunes realizaron dos marchas, por la mañana con pintadas y huevos escracharon a dirigentes y al ex gerente por la falta de respuestas. Por la noche más de 200 personas se concentraron frente a la sede de la mutual donde los dirigentes hablaron con los estafados, justificandose que nada sabían de lo que ocurría dentro de la institución en la que ellos tienen la responsabilidad de conducir

Así mismo llama poderosamente la atención el silencio que mantienen los directivos de la entidad mutualista, quienes se niegan sistemáticamente brindar información a la ciudadanía a través de los medios de prensa. Solo el presidente Flavio González hablo con el canal de noticias de Buenos Aires TN en una nota que habría estado pautada, es decir que acordaron que no sean formuladas determinadas preguntas, sobre todas las que podrían vincular a directivos con las maniobras.

La Secretaria de la Fiscalía de Delitos Complejos, María Paula Sticca encabezó allanamientos realizados en la sede administrativa de la Mutual Altos de Chipion, en el domicilio de Lucas Priotti, en las viviendas donde residen integrantes de la familia Gorgerino, como así también en locales donde funcionan empresas vinculadas a Gorgerino y Priotti con el propósito de encontrar documentación, recabar información y evidencias que permitan poner en marcha el proceso investigativo a los fines de dilucidar en primera instancia la situación procesal de quien fuera gerente de la entidad financiera, pero al mismo tiempo tratar de dilucidar el resto de las personas que podrían estar vinculadas a las distintas operaciones que se habrían perpetrado dentro de la mutual para conformar la mega estafa que podría superar los 4 millones de dólares. En ese sentido no descartó que pueda ordenar nuevas detenciones.

A medida que se van conociendo las maniobras que habrían concretado para quedarse con el dinero surgen entre los ahorristas distintos interrogantes, como el hecho que la entidad habría contado con Rodrigo Vincenti como auditor de los movimientos que se habrían generado, sin que diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, cuando a lo largo y ancho de la región desde hacía largo tiempo era conocido que esa entidad pagaba altos intereses, lo que de acuerdo a lo manifestado por el presidente de la Mutual Favio González en las declaraciones a TN, los únicos que no sabían lo que pasaba dentro de la mutual serían los directivos y funcionarios de la mutual.

Ante el llamativo hermetismo informativo de los integrantes de la comisión directiva de Mutual Altos de Chipión y de la Cooperativa de Servicios Públicos de la localidad, entidad creadora de la entidad y de manera indirecta garante de la confianza, se van generando a través de diversas fuentes un cumulo de nombres e informaciones que podrían dar cuenta que Lucas Priotti podría ser un tramposo coordinador de acciones financieras, impositivas e ingreso al circuito de dinero provenientes de evasión de un grupo de productores agropecuarios, empresas vinculadas a la actividad agropecuaria y otros rubros, donde además podrían estar comprometidos directivos de ambas entidades.

Tampoco nada aclararon hasta el momento, si conocían o desconocían acerca del fuerte crecimiento patrimonial que habría tenido el gerente, algo que señalan los vecinos habría sido público, pero a ningún directivo y auditor se le habría ocurrido averiguar de dónde podría haber salido el dinero para la posible compra de departamentos en Córdoba y Morteros, viviendas en Altos de Chipión, además ser accionista de un supermercado y un lubricentro.

En ese marco además de los socios comerciales de Priotti como la familia Gorgerino y Larivey, y la del auditor Vincenti empiezan aparecer conocidos apellidos no solo de Altos de Chipión, sino también de poblaciones vecinas que podrían haber realizando operaciones trianguladas en la mutual para obtener mayores beneficios, no solo por la tentadora tasa que ofrecían, sino también a través de otros ardid, algo que hasta el momento no fue desmentido por los integrantes de la comisión directiva y seguramente a medida que avance la investigación por estafa a cargo del fiscal Alberione, podría tener derivaciones hacia la justicia Federal por otro tipo de hechos.

Mientras una empresa santafesina realiza una auditoría externa para establecer la autenticidad de los depósitos y al mismo tiempo determinar con exactitud el monto de dinero que fue recibido en la sede de la entidad pero desviado hacia cuentas que deben ser descubiertas por la justicia, la entidad mutualista atiende a los ahorristas para informarles si su depósito esta registrado y cuando está en orden, le aseguran que van a cobrar la totalidad del mismo sin asegurar fecha concreta, pero no están cumpliendo con el compromiso de devolver el dinero en la fecha pactada oportunamente, por lo que algunos considerarían que solo se trataría de otra maniobra, para evitar una avalancha de reclamos judiciales y de esa manera ganar tiempo para generar estrategias que les permitan reducir los montos, eliminar el pago de intereses y establecer el plazo más largo posible.

Ahorristas piensan que quienes realicen los reclamos en lo inmediato, inhibiendo los bienes de los directivos van a recuperar su dinero, quienes se queden esperando una respuesta a través de algún acuerdo, podrían perder casi todo.





Priotti dice ser inocente

El abogado Alejandro Figueroa Alcorta manifestó que en los próximos días Lucas Priotti se va a presentar en la justicia, está a la espera de una resolución de una presentación realizada la semana pasada pidiendo el mantenimiento de la libertad. Además dijo que se encuentra con cuadro depresivo agudo bajo medicación, razón por la que está ausente de su domicilio.

“El asegura que los hechos son totalmente distinto a lo que se está diciendo. Hay que determinar las responsabilidades, de parte de Priotti la justicia va a tener toda la colaboración y va a poner toda la documentación a disposición. Cuenta con importantes pruebas para demostrar su inocencia y dilucidar lo que sucedió”, aseguro el abogado defensor del ex gerente





Buscan evidencias

El fiscal Bernardo Alberione al llevar a cabo los allanamientos señalo que está trabajando en la investigación con la finalidad de ver lo que ocurrió, el tipo de maniobras, los damnificados y todo lo que corresponde en estas cuestiones de las mutuales y en el manejo de fondos. “Estamos recolectando elementos de pruebas para encontrar elementos convincentes” señaló el fiscal quien al mismo tiempo adelantó que está trabajando con todos los organismos que tienen que ver con el dinero y la procedencia del dinero, entre ellos está la Afip.

Tras el allanamiento realizado a diversas propiedades de la familia Gorgerino con la finalidad de encontrar evidencias que puedan determinar si el gerente de la mutual desviaba el dinero que recibía de los ahorristas y de préstamos falsificados a empresas de esta familia, como así también a las que Priotti era socio, a través del abogado, Fernando Baudino Romero quien es a su vez asesor de Mutual 9 de Julio, comentó que Lucas Priotti actuaba como administrador de las empresas de la familia Gorgerino, siendo ellos también damnificados en el marco de la mega estafa.

El intendente Neris Garraza, puntualizó que de un día para el otro se encontraron con que mucha gente del pueblo fue damnificada por lo ocurrido en la mutual, sin que se conozca aún el alcance que esto tiene, pero que no tiene dudas que repercute de manera muy fuerte en el movimiento de todas las actividades, repercutiendo en la recaudación municipal porque ya se está cortando la cadena de pagos





La estafa

La maniobra habría salido a la luz, después del cepo al dólar impuesto por el gobierno nacional al enterarse los directivos que los billetes estadounidenses que deberían estar en una caja de seguridad, no se encontrarían en la misma. En esa instancia es que se habría descubierto que mediante diferente ardid el gerente Lucas Priotti habría entregado una cifra en dólares no precisada a empresas constituidas por una familia de la localidad, en las cuales en algunas de ellas el mismo gerente es socio.

La maniobra se habría configurado por un lado a través de una mesa paralela de dinero que habría manejado el gerente dentro de la misma mutual con documentación de la entidad, donde las personas que habrían ido a depositar sus ahorros por el que habrían pagado tasas más alta que otras entidades, recibían la documentación firmada con el logo de la institución, pero en los registros no estarían figurando y por otra parte habría entregado dólares sin autorización de la comisión directiva a empresas, como así también aparecerían créditos otorgados a nombre de personas que nunca habrían tomado los mismos a los que les habrían falsificados las firmas entre otras maniobras.

Lucas Martin Priotti gerente de Mutual Altos de Chipión habría sido a su vez, el administrador de la sociedad que habría tomado la mayoría de los prestamos que originarían la maniobra, constituida por Cesar, Delcar, Julio Cesar y Adrian Gorgerino dedicados a la actividad agropecuaria, quienes además contarían con la empresa La Vasconia S.A. y Sogor S.A. dedicada a la explotación agropecuaria.

Por otra parte Lucas Priotto es socio de los hermanos Gorgerino en Lubricentro El Sitio S.A. y es accionista en Super 5 con locales de venta en Altos de Chipión y La Paquita, junto a Delcar, Julio Cesar y Adrian Gorgerino y Oscar Larivey quien es tesorero de la entidad mutualista y de la Cooperativa de Servicios Públicos en la que Delcar Gorgerino es secretario.

