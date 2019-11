/ / / Mega estafa Mutual Altos de Chipión: Detuvieron a cinco miembros de la familia Gorgerino

Cinco integrantes de la familia Gorgerino vinculada a Lucas Priotti ex gerente de la Mutual Altos de Chipión fueron detenidos al tomar por asalto a cada uno de los domicilios.

Cinco integrantes de la familia Gorgerino vinculada a Lucas Priotti ex gerente de la Mutual Altos de Chipión fueron detenidos al tomar por asalto a cada uno de los domicilios. César Gorgerino (padre); Adrian, Delcar, y Julio (hijos) y Lucía (nieta) fueron detenido por tropas del Grupo Eter, junto a agentes, que tomaron por asalto cada uno de los domicilios con armas complejas y cámaras, todo comandado por el Fiscal de Instrucción Bernardo Alberione, que es quien viene llevando adelante la investigación por la mega estafa, en la que fuentes cercana a la entidad señalan que podría alcanzar los 7 millones de dólares, de los cuales solo podrían declarar entre 2 y 3 millones de dólares.

Los integrantes de la familia Gorgerino vinculados a negocios con Lucas Priotti, adelantado por Regionalísimo en los primeros días que comenzó a trascender el hecho, fueron imputados por estafa.

Por otra parte el ex gerente quien aún se encuentra prófugo, podría entregarse a la justicia en el corto plazo, podría estar para hacerlo a la espera de la resolución del fiscal Alberione sobre el pedido de libertad presentado la semana próxima pasada.

La estafa fue descubierta por miembros del consejo de administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Altos de Chipión, entidad que creó la mutual, habrían tomado conocimiento que los dólares que se abrían encontrado en una caja de seguridad de una mutual de Porteña, no se encontrarían en la misma, provocando el gran escándalo.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.

Noticias relacionadas

La maniobra habría salido a la luz, después del cepo al dólar impuesto por el gobierno nacional al enterarse los directivos que los billetes estadounidenses que deberían estar en una caja de seguridad, no se encontrarían en la misma. En esa instancia es que se habría descubierto que mediante diferente ardid el gerente Lucas Priotti habría entregado una cifra en dólares no precisada a empresas constituidas por una familia de la localidad, en las cuales en algunas de ellas el mismo gerente es socio.La maniobra se habría configurado por un lado a través de una mesa paralela de dinero que habría manejado el gerente dentro de la misma mutual con documentación de la entidad, donde las personas que habrían ido a depositar sus ahorros por el que habrían pagado tasas más alta que otras entidades, recibían la documentación firmada con el logo de la institución, pero en los registros no estarían figurando y por otra parte habría entregado dólares sin autorización de la comisión directiva a empresas, como así también aparecerían créditos otorgados a nombre de personas que nunca habrían tomado los mismos a los que les habrían falsificados las firmas entre otras maniobras.Lucas Martin Priotti gerente de Mutual Altos de Chipión habría sido a su vez, el administrador de la sociedad que habría tomado la mayoría de los prestamos que originarían la maniobra, constituida por Cesar, Delcar, Julio Cesar y Adrian Gorgerino dedicados a la actividad agropecuaria, quienes además contarían con la empresa La Vasconia S.A. y Sogor S.A. dedicada a la explotación agropecuaria.Por otra parte Lucas Priotto es socio de los hermanos Gorgerino en Lubricentro El Sitio S.A. y es accionista en Super 5 con locales de venta en Altos de Chipión y La Paquita, junto a Delcar, Julio Cesar y Adrian Gorgerino y Oscar Larivey quien es tesorero de la entidad mutualista y de la Cooperativa de Servicios Públicos en la que Delcar Gorgerino es secretario.