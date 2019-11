/ / / San Guillermo: Aceleradamente buscan modificar la legislación para que Romina López pueda quedarse en la intendencia

Concejales del radicalismo y el Pro buscan legalizar el golpe blando al municipio

La bancada del PRO asociada al radicalismo en la última sesión aprobaron el tratamiento en comisión después de no dar quórum para dar tratamiento al proyecto de modificación del reglamento interno para adecuar un artículo a los fines de que Romina López pueda seguir en la intendencia después del 10 de diciembre, como parte del golpe blando que viene pergeñando para quedarse en municipio a pesar de que no fueron elegidos por el pueblo para conducir el Ejecutivo.

El PRO presentó un proyecto para modificar el reglamento interno después que la movida generada por el concejal Pablo Doro ante la Secretaria de Municipios y Comunas llegara con una respuesta que permite armar un entramado legal para que la actual presidenta del Concejo Deliberante a cargo de la intendencia, siga anclada en el cargo durante el proceso electoral como parte del armado de la alianza Cambiemos.

Al no haber llevado a cabo la convocatoria dentro de lo establecido, lo que hizo que el concejal del justicialismo Gustavo Bagnasco no asista y ante el temor que la sesión sea impugnada y junto a ella se caiga la posibilidad de seguir adelante con el plan, los tres concejales del PRO y la concejala del radicalismo no dieron quórum, por lo que suspendieron la misma con el propósito de trasladar el tratamiento al último martes, donde a través del acuerdo entre el PRO y el radicalismo votaran a favor para su tratamiento en comisión.

En declaraciones a los medios locales el concejal del PRO, Leonardo Piovano, evitando dar razones por la que no pueden dejar que el nuevo concejo trate el tema, argumentó que solo se trata de adaptar el reglamento interno a lo que dice la Ley.

Por su parte Pablo Doro, quien de lograr la aprobación de la referida modificación para que Romina López siga en la intendencia, él podría conseguir trabajo en el municipio, donde se descartaría que ocupe la secretaría de gobierno, sostuvo que no fue presentado por su bloque, pero “por más que se enoje el Justicialismo las modificaciones en el Reglamento Interno se presentarán y se tratarán en Comisión para luego ver qué decisiones se toman".

El concejal por el Justicialismo, Gustavo Bagnasco, dijo: “El que tengan que cambiar el Reglamento Interno para adecuarlo a su conveniencia demuestra que teníamos razón en muchas cosas que veníamos planteando antes. Lo que están haciendo es ilegal, además de ir en contra de la voluntad popular que votó primero a un Intendente que ahora está fallecido y luego a un grupo de concejales que ganó las últimas elecciones".





Un llamado a la decencia

Es el título del video difundió a través de las redes sociales por el concejal electo por el justicialismo Luciano Parola, en la que manifiesta entre otras cosas que no era necesaria esta discusión por ser clara la ley. “Tan pero tan clara que ahora, cinco días antes tienen que cambiarla. La verdad, lo que me preocupa no es quién gobierne el 10 de diciembre, son tres meses más, cuatro meses más, no le cambia la historia a nadie. Lo que me preocupa y mucho es que cunda el ejemplo que en San Guillermo gane el que hace trampas, el que busca la ventajita, el que cambia la Ley a último momento, el que se aprovecha de cualquier circunstancia para estar en el poder, inclusive de la muerte de un compañero”.

Por otra parte manifiesta que si los concejales que presentaron el proyecto no cambian de opinión van a ser testigos de un bochorno, “se va a escribir una página negra en la Historia de San Guillermo”.

“La reforma que se impulsa se está realizando entre gallos y medianoches, a escondidas y sin el consenso de todas las partes. Estamos cambiando nada menos que el Reglamento que rige nuestra ciudad de un día para el otro, sin ningún tipo de estudio, sin ningún de consenso, sin convocar a las otras fuerzas”, concluye

