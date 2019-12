/ / / Violencia de género: Los números visibilizan la cruda realidad

Este año se advierte un fuerte incremento de femicidios en todo el país. Los registros oficiales no están unificados y los no oficiales trabajan con pocos recursos. Frente al escenario, las respuestas del Estado no son suficientes ¿Para qué sirve llevar la cuenta? ¿Qué revelan los números y qué hay detrás? Este año se advierte un fuerte incremento de femicidios en todo el país. Los registros oficiales no están unificados y los no oficiales trabajan con pocos recursos. Frente al escenario, las respuestas del Estado no son suficientes ¿Para qué sirve llevar la cuenta? ¿Qué revelan los números y qué hay detrás?

La violencia de género es la que el varón infringe a la mujer por el solo hecho de serlo, porque la considera un objeto de su propiedad. Tiene sus raíces en la cultura machista de la sociedad patriarcal en la que vivimos y se reproduce a fuerza de odio y desigualdad. Existen diferentes tipos y modalidades que van desde la violencia física y sexual hasta la violencia psicológica, económica, obstétrica y simbólica. El femicidio, entendido como la muerte violenta de mujeres por razones de género, es su forma más extrema.

Según los datos oficiales de la oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, en 2018 hubo 278 femicidios en todo el país.

En 2019, se anticipa que habrá un fuerte incremento y que el año cerrará con el mayor número de femicidios de los últimos cuatro años. Haciendo un recorte, hasta el 15 de este mes y según datos no oficiales, fueron 283 las mujeres asesinadas en todo el país por la violencia de género. Para contabilizar los femicidios, existen diferentes tipos de registros tanto oficiales como no oficiales. Los oficiales son los que elaboran los organismos del Estado y los no oficiales los de las organizaciones de mujeres. ¿Por qué es importante llevar la cuenta? ¿Para qué sirve? ¿En qué se traduce? ¿Qué nos revelan los números y qué no alcanzan a contar? ¿Por qué las cifras no coinciden?





El Registro de la Corte Suprema

El Registro de Femicidios de la Justicia Argentina es un registro oficial perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Comenzó a trabajar en el 2015 al calor del “Ni Una Menos”, con datos de un año anterior. Hasta entonces no existía estadística de femicidios oficiales en el país. Se elabora anualmente a partir de la revisión de todas las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres por razones de género. “El objetivo es triple: primero, diagnosticar la situación nacional, aportar información cualitativa y cuantitativa, y diseñar políticas públicas que sean capaces de prevenir esta violencia”, explicó a “Regionalísimo” Angela Oyhandy, doctora en Sociología de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema.

La concepción de femicidio abarca tanto “el que tiene lugar dentro de la familia, unidad doméstica como en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”. Se elabora a partir de causas judiciales por muertes violentas de mujeres y también de mujeres trans/travestis de todas las provincias. A partir del 2017, se incluyeron femicidios vinculados que son cometidos contra una o varias personas (niños en general) a fin de causar sufrimiento a la mujer.

El registro publica anualmente sus datos. Los del 2019 se conocerán recién el 1 de junio de 2020, días antes de “Ni Una Menos”, como todos los años. Oyhandy señaló que hablar de números es solo un punto de partida para conocer la dimensión cuantitativa y mensurar los efectos de las políticas, pero que no alcanza. Por eso, el Registro también releva datos cualitativos sobre hechos, víctimas y sujetos que permiten focalizar políticas de prevención.

Tras el polémico tuit de la ministra de Seguridad Patricia Bullrrich (en el que anunció una supuesta baja en los femicidios) quedó en evidencia que los datos de femicidios en los diferentes organismos del Estado no coinciden. Al respecto, la responsable de la oficina de la Mujer de la Corte Suprema María Delia Castañares indicó que los registros responden a distintas etapas en las que intervienen los organismos estatales, que “es esperable que las cifras difieran y es bueno que eso suceda”. Además, aclaró que está la cuestión de la fecha de cortes de los registros.

“A partir de este año hemos formalizado un convenio entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público Fiscal, y con el apoyo del proyecto Spotlight elaboraremos criterios metodológicos comunes para que, respetando los datos que responden a las distintas intervenciones de cada organismo, permitan dar cuenta de todo el proceso recorrido de la intervención estatal”, adelantó.





Observatorio Así Nos ven

Dentro de los registros no oficiales, está el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” creado en el 2015. Cuenta con información confiable y que se actualiza en forma mensual. Sus datos son elaborados a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, con distintas alertas relacionadas a femicidios o muertes violentas de mujeres. Cada caso será incluido una vez que confirmen la información con, al menos, tres publicaciones diferentes.

Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio, destacó que la importancia de los datos está en mostrar la magnitud de la violencia machista, ante la falta de registros oficiales unificados. “Detrás de cada femicidio hay una historia de vida truncada, hay hijos huérfanos, hay familias destruidas. Los números revelan que nos matan quienes dicen querernos, principalmente hombres de nuestro círculo íntimo, los padres de nuestros hijos, familiares, etc. 6 de cada 10 femicidas eran pareja o ex pareja de las víctimas. También revelan la ausencia del Estado: entre el 16 y el 18% de las víctimas había denunciado previamente a sus agresores y el Estado no resguardó ni su seguridad ni su vida”, detalló.

“Si las organizaciones podemos construir registros con los escasos recursos que tenemos es increíble que en todos estos años no se haya podido construir un registro único de femicidios por parte de los tres poderes del Estado, lo que revela que los derechos humanos de las mujeres nunca fueron prioridad del gobierno”





Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio

Además, Vivanco cuestionó que los femicidios no pueden abordarse como cualquier otro homicidio cuando las causales principales tienen que ver con la desigualdad que se sigue sosteniendo”, en referencia al anuncio de la titular de Seguridad, Patricia Bullrich sobre la baja de femicidios.

Por otra parte, “a diez años de la sanción de la ley 26485 (de Protección Integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres) no hay patrocinio gratuito a las víctimas, no se fortalecieron las áreas locales y los servicios de asistencia, no se desarrollaron campañas de sensibilización y tampoco se construyeron estadísticas que puedan dar cuenta de la problemática de la violencia machista”, cuestionó Vivanco.

También apuntó contra la "ínfima” asignación presupuestaria para el Instituto Nacional de las Mujeres, órgano de aplicación de la ley, que este año fue de solo $11 por mujer. “No se ha garantizado la transversalidad de las políticas públicas. No se han promovido políticas para garantizar la autonomía económica de las mujeres, mucho menos para garantizar paridad en el ámbito laboral. Tenemos una tarea urgente que hacer para revertir esta realidad basada en la desigualdad”, aseguró.

Quienes elaboran los registros oficiales y no oficiales coinciden en que los números no alcanzan para contar la complejidad de la violencia de género pero son un punto de partida indispensable para visibilizar sus múltiples formas, diseñar políticas públicas, poder evaluarlas y asignar recursos. Todas tareas urgentes para que Mabel y todas las víctimas de la violencia de género puedan vivir en libertad, un derecho que el Estado debe garantizar de una vez por todas.

