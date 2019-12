Por Mirta Barale Por Mirta Barale

El miércoles 4 de diciembre, en el Auditorio de la Biblioteca de Morteros, se presentó el libro mencionado. En realidad, fue más un panegírico dedicado a la figura del autor, recientemente fallecido, que a la valoración del libro en sí. El Dr. Tealdi, abogado, fue una destacada figura de esta localidad, que no necesitó de reflectores ni cámaras para brillar, porque esto lo logró simplemente con su permanente accionar en favor de la gente, con su inquietud por el hacer, sin importarle los créditos ni pedirlos. Muy meritorio el homenaje.

Aquí comentaremos el libro.

Como su preciso título lo dice, “Aquellos almacenes de barrio” es un texto que pretende rescatar de los recuerdos, convertidos en historias orales, el valor social para el desarrollo de esta ciudad, de esos centros de vida vecinal que fueron los almacenes, en los barrios perimetrales al centro de la aldeamorterense con aspiraciones de ciudad. Son rescatados 19 locales, que desarrollaron sus actividades desde 1910, los más antiguos, o desde la década del 30 y del 40, la mayoría.

Comienza con un anclaje histórico del fenómeno, al determinar como antecedente de estos negocios, a las pulperías de la llanura, porque cumplieron las mismas funciones: la de abastecer, entretener, socializar e informarse. Luego, a manera de capítulos, va presentando uno a uno los locales, dando su ubicación, momento de su creación, descripción del edificio, productos y entretenimientos que ofrecían,- esto último, no en todos los casos-, forma de comercialización y cierre definitivo. Vale aclarar que ninguno existe ya, la modernidad con sus nuevos paradigmas se los fue “devorando”, la mayoría, en las décadas del 50 y del 60.

Es un texto de los llamados polifónicos o corales, porque se desarrolla en base a los relatos orales de parientes, amigos o vecinos memoriosos, que fueron aportando sus recuerdos para que el Dr. Tealdi los convirtiera en libro. Tan importantes son estas múltiples voces, que al comenzar cada texto, se destaca el nombre del negocio, y, a continuación, los informantes correspondientes.

No es necesario aclarar, aunque muchos lo estarán pensando, que aquí no hay rigor histórico, porque casi no existen documentos que avalen lo que la oralidad de los exponentes recuerda. La cita de Borges que está en el libro, también oportunamente citada en el acto: “Sólo aquello que se ha ido es lo que nos pertenece”, expresa que nuestra memoria y nuestros recuerdos se adueñan del hecho pasado, ya inamovible, para analizarlo a nuestro antojo, proceso a través del cual, el hecho o personaje en cuestión, inevitablemente sufre transformaciones positivas o negativas, según nuestras posturas y nuestra insoslayable subjetividad. En esa construcción mental que creamos se basan nuestros recuerdos. Por lo que resultan históricamente dudosos. Es así, aunque no nos guste. Está científicamente demostrado.

Evidentemente, el autor es muy consciente de esto. Por un lado, lo dice en su prólogo: “Apelé a la retentiva de la gente que, sin duda, aportó con su imaginación”. Por otro, se nota una meditada selección de los datos más certeros y acordes con lo que posiblemente fue la realidad, amén de que presenta, a cada paso, una gran honestidad intelectual e histórica, ya que con mucha insistencia, permanentemente se encarga de recordarle al lector cómo recopiló tal dato: “…según nota de la relatora…” “…la memoria de la informante…” “…conforme los dichos…” “…informe aportado por algunos dichos…” “…el exponente…” “…el dicente…”,etc.

Interesantes, oportunas y esclarecedoras las llamadas de pie de página, en las que se aclaran términos arquitectónicos, comerciales y populares ya en desuso. Le otorgan rigurosidad y seriedad al trabajo.

“Aquellos almacenes de barrio”, simpático y nostálgico libro que pasa a engrosar el corpus de textos de la historia popular de Morteros. Bienvenido. Aquí, hago mía las palabras y deseos del autor, para que otros tomen la posta y este rescate de recuerdos no escritos, continúe.

Por lo pronto, pocos meses antes, la presentación del libro “El Deporte Motor en Morteros” de Santiago Barra y Mary Pieroni, recorre el mismo camino, y tengo entendido que este saludable “vicio” de escribir para salvar recuerdos y emociones, continuará. Esperemos que así sea.

