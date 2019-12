/ / / Colonia Rosa: Gestionaron 42 viviendas

Un alto déficit habitacional es que el tiene la comunidad de Colonia Rosa. No cuentan con viviendas desocupadas para quienes formen un nuevo hogar o busquen radicarse en la localidad. Un alto déficit habitacional es que el tiene la comunidad de Colonia Rosa. No cuentan con viviendas desocupadas para quienes formen un nuevo hogar o busquen radicarse en la localidad.

El equipo de la electa presidenta comunal Silvana Imoberdorf hace unos meses atrás presentó ante el gobierno provincial la documentación para lograr la adjudicación de unidades habitacionales de los planes “Lote propio” y “vivienda básica”, en la que se inscribieron 42 familias.

“El pedido fue realizado y quedó en el registro de la provincia, si bien tuve algunas comunicaciones con allegados al gobierno provincial que va asumir, desconozco como van a implementar los planes, de todos modos supongo que la documentación presentada tendrá su curso con las nuevas autoridades”, manifestó Silvana Imoberdorf quien asumirá el próximo 10 de diciembre la conducción de la comuna.





Trabajar unidos

Por otra parte puntualizó que tiene buena relación con quienes van a asumir en el gobierno provincial, por lo que considera que no va a tener dificultades para gestionar las necesidades de la comunidad. “Mucha de la gente que me acompaña en la lista es justicialista, nosotros somos un grupo con distintas pertenencias partidarias que nos organizamos para trabajar por el bien común, a la hora de armar el grupo no se miro el signo partidario, es la unión de la mayoría de los sectores para hacer algo para el pueblo, ya que faltan muchas cosas”

Al enumerar las prioridades destacó la ayuda a las escuelas rurales, trabajar en la parte social, mejorar las prestaciones de salud, además de poner en valor los edificios públicos, parquizar y “distintas acciones para cambiar la cara al pueblo desde una gestión abierta, donde todos puedan presentar proyectos con el reconocimiento de la autoría a cada uno, pero desde un debate abierto”





