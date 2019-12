/ / / Colonia Rosa: Silvana Imoberdorf acompañada por el pueblo asumió la presidencia comunal

Por primera vez una mujer conduce los destinos de la comunidad

El acto de asunción de las nuevas autoridades comunales encabezado por su presidenta comunal Silvana Imoberdorf se concretó frente a la sede comunal ante un imponente marco de público.

El acto que comenzó más tarde de lo previsto porque las autoridades salientes recién cerca de las siete de la tarde brindaron documentación relacionada con la situación económica y detalles para la conformación del acta de transferencia por lo que el mismo se demoro

Tras la lectura y firma del acta de transferencia y la entrega de los títulos a las autoridades que asumieron, como miembros titulares de la comisión comunal Silvana Imoberdorf; Jorge Monticoni y Yamila Rui, suplentes Julio Cambursano; Juan Díaz; Elder Galiano. Controladores Elida Díaz; Claudio Ferrari; Miguel Véliz. Suplentes Norberto Aranda; Damian Vivas; Johana Fernandez.

El presidente comunal saliente Juan Díaz, agradeció el acompañamiento en sus 20 años de gestión, “No es poca cosa estar 20 años, así que agradezco a todo Colonia Rosa y te deseo lo mejor Silvana y que tengas éxito”, como así también agradeció a los empleados el apoyo quienes hicieron entre de un obsequio.





“Hacer y crecer”

Al brindar su primer mensaje a la población como presidenta comunal Silvana Imoberdorf comenzó expresando: “La única manera de tener éxito es intentarlo, y si no funciona, intentarlo siempre una vez más. Así empezó todo, intentándolo, con ganas de ayudar, de ver crecer a nuestro querido pueblo, porque el cambio no vendrá si seguimos esperando”.

“Yo no quise ser una simple testigo de los cambios que se podrían aproximar, pretendí conducirlos, y ustedes me dieron esa oportunidad, y considero las oportunidades no son producto de la casualidad, sino mas bien son resultados del trabajo, y creo que por eso me eligieron. Porque confían en mí, y porque confían en su pueblo. Han visto que se pueden hacer muchas cosas, se puede soñar con la idea del desarrollo, del crecimiento, porque siempre se puede, y siempre hay que ir por más”.

“Sería ingenuo hasta imposible hacerlo sola, pero estoy segura que con ustedes todo es posible, y es lo que me mueve a pedir su colaboración. Lo pido con sinceridad, con humildad, sin ninguna intención oculta. No hay doble en mis palabras, solo hay ganas de un Colonia Rosa mejor”.

“Llamo a todos al trabajo que nuestro pueblo tiene derecho a esperar de cada uno de los que vivimos en él, porque para salir adelante tenemos que entender el significado de lo que más nos dignifica como personas y como comunidad: el trabajo. Es por eso que también he venido a convocar a todos los sectores: comerciantes, productores, instituciones, a los jóvenes y a todos los que sienten de la misma manera, lo que se considera fundamental para la vida en nuestro distrito”.

“Nuestro futuro común no existe todavía, pero si existe nuestro presente, y desde este presente es que se impone la necesidad de estrechar filas, sumar voluntades y elevar nuestros objetivos hacia un destino de grandeza”.

“Debemos inaugurar una etapa de crecimiento: económico, productivo, pero también, y sobre todo, el crecimiento social. También un crecimiento equitativo e institucional, de todos y para todos. De este lugar, y sin extenderme, quiero agradecerles por esta enorme oportunidad. Voy a seguir trabajando, como lo hice desde un principio, porque a las cosas no hace falta decirlas, al hacerlas se dicen solas. Este es el fuerte de mi proyecto. Hacer y crecer”.

“Desde ahora nos enfocaremos en trabajar para todos por igual, mejoraremos los caminos rurales, la salud es un asunto del cual nos ocuparemos rápidamente, gestionaremos para resolver el tema de la problemática habitacional y ocupacional”.

“Trabajaremos por la educación, escucharemos a la gente y recibiremos proyectos para hacer un gobierno abierto para todos; hoy trazamos una línea y comenzaremos otra etapa solo espero que nos encuentre a todos juntos y unidos”.

Concluyó: “Quiero felicitar también por los veinte años de gestión a Juan Díaz, muchas gracias a todos”

