/ / / José Bría: “Los resultados hablan por nosotros”. Morteros se cubrió de agua ingresando a las viviendas

“Nos propusimos poner fin a las inundaciones trabajando desde el primer dia en un plan maestro de desagues. Canal Brasil, canal Laffitte, canal mayor a Mar Chiquita, todos los canales urbanos, periurbanos y rurales. Los resultados hablan por nosotros” dijo el 11 de diciembre José Bría al asumir su segundo mandato como intendente y tres días después los resultados quedaron demostrado con el ingreso de agua a una importante cantidad de viviendas.

En la madrugada del domingo cayeron alrededor de 200 milímetros los que provocaron el anegamiento de prácticamente la totalidad de las calles de la ciudad que se transformaron en verdaderos canales de agua por falta de escurrimiento de las mismas, lo que significo el ingreso del líquido en numerosas casas tanto del centro como en los barrios. Además hubo caída de árboles y ramas en algunos sectores de la ciudad.

La evacuación y auto evacuación de unas 50 personas que fueron atendidas por bomberos voluntarios que ante la emergencia comenzó a trabajar de inmediato en la atención de las demandas, mientras que Defensa Civil presidida por el intendente y a cargo del secretario de gobierno por ausencia del intendente recién se constituyo alrededor de las 1,30

En los barrios San Cayetano, Sucre, Malvinas y vecinal Este, por prevención cortaron el suministro de energía eléctrica, como así también procedieron al corte de circulación en varias calles. Al mismo tiempo desde el municipio dispusieron la revisión de los canales de desagues a los fines de limpiar las zonas obstruidas, cuando desde más de 24 horas antes los pronósticos indicaban que caería una copiosa lluvia en la zona de Morteros.

El reparto de arena para contener el ingreso de agua a viviendas fue restringido por disposición de defensa civil para que los vehículos pesados no circulen por las calles para evitar el movimiento del agua, lo que genero un fuerte reproche de mucha gente, quienes además se quejaban porque no eran atendidos los teléfonos de reclamo al verse desbordados ante la insistencia de los vecinos pidiendo auxilio para que les alcanzaran arena para proteger el ingreso del agua, encontrándose en muchos casos con la negativa.

La falta de limpieza de canales fue acusada por algunos vecinos que sufrieron el embate del agua y que la misma le estaba arruinando años de sacrificio al ver que sus muebles sufrían las consecuencias. Esto además quedo evidenciado al pedir el intendente al gobierno provincial el envío de dos máquinas para limpiar los canales. El gobierno provincial a través del Ministro Carlos Massei brindo inmediata respuesta en la misma noche asegurando la entrega de elementos y subsidios para los damnificados.





Indignación

No fueron pocos los vecinos indignados por la falta de escurrimiento de las aguas, cuando la semana pasada el intendente José Bria aseguro que le pusieron fin a las inundaciones, demostrando una vez que solo se preocupa por elaborar mensajes marketineros, demostrando los hechos que la realidad no cambio ante una lluvia de 200 milímetros que cayeron desde las 22 hasta pasadas las 3 de la mañana.

Gente que durante toda la noche estuvo sacando agua, donde en algunos casos llegaron a tener en el interior de la vivienda más de 30 cm de agua y no lograban respuesta de defensa civil a pesar de los insistentes reclamos para que le acercaran arena, por lo que en muchos de los casos fueron dejados a la deriva sin respuesta, debiendo salir con carretillas, baldes, tratando de encontrar alguna obra con arena, gente que llevó al hombro bolsa de arena desde el corralón municipal porque no tenían quien se la llevara, al no repartir para evitar la circulación de vehículos, mientras los Vigias y Seguridad Urbana nada hizo para evitar la circulación de vehículos en las calles de la ciudad que como siempre ante estos casos una gran cantidad circula sin necesidad de hacerlo.

“Los resultados hablan por nosotros” dijo el intendente, los hechos demuestran que el sistema no funciona, porque las calles pavimentadas y cordón cuneta no cuentan con canales de desagües, las mismas se transforman en canales, entonces se deberán realizar estudios para la planificación de un sistema que permita la aceleración del movimiento del agua, tal vez como lo manifestó un ex secretario de obras públicas que permaneció un corto periodo, quien dijo que la ser una planicie es necesario instalar un sistema de bombeo para la extracción del agua ante altas precipitaciones.

Es necesario dejar de lado los discursos marketineros y trabajar de verdad para resolver el problema que cada determinado periodo se lleva de las viviendas el esfuerzo de las familias.

