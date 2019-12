/ / / Legislador departamental Germán Pratto: "La actividad estuvo centrada en ser un nexo entre los pueblos y el gobierno"

“El gobierno provincial resulta tan lejano para la gente del interior, cuando la gente busca al gobierno, lo primero que ve es al municipio, pero también hay cuestiones que escapan a la órbita municipal y tienen que ver con el gobierno provincial y en esos casos, trate de estar presente, desde atender solicitudes de personas accidentadas que estaban en un hospital público por los tiempos que genera alguna prótesis o alguna intervención, como la caída de la cobertura del Apross a los auxiliares escolares, en estos casos, el legislador es un nexo entre la gente, el organismo provincial para resolver rápidamente, porque cuando hay de por medio un tema de salud o que tiene que ver con la urgencia económica, la gente no entiende a veces con justa razón que el Estado tiene cierta burocracia, es una rueda que se mueve muy despacio en función de las expectativas de la gente, entonces podemos dar una mano en la gestión” puntualizó Pratto

En la legislatura presidió la Comisión de Asuntos Municipales, desde donde trabajo con los municipios de toda la provincia como cuestiones que tienen que ver con los radios urbanos, además integró la comisión de economía y la comisión de violencia de género desde donde participó en la elaboración de leyes que luego en el plenario algunas fueron aprobadas y otras no. “En muchos caso como ocurre a nivel municipal, su gran mayoría los proyectos provienen del Ejecutivo, donde distintos son los protagonismos y las intervenciones cuando uno es parte del oficialismo, en cuanto a que se conversan en forma previa con la bancada y a quienes le toca ser oposición que generalmente asumen una visión más critica a la hora de tratar el proyecto en el recinto”.

A la hora de enumerar acciones destacó el trabajo territorial en relación a la obra pública con “la llegada de la línea de 132 a Morteros, la reparación de la ruta 1, el gasoducto lechero que son todas demandas históricas que sostuvimos junto a otros intendentes del departamento, la conexión a la planta de 132 de Las Varillas, hacia otras localidades acompañando a los intendentes en las gestiones”





Proyecto presentado

Hubo un proyecto que fue trabajado con una asociación de consumidores que no logró que el mismo sea aprobado, quedando para el próximo periodo en la comisión de legislación general. El mismo está relacionado a la defensa del consumidor para la generación de fueros de atracción, que “tiene que ver con reclamos que son iguales, para que en lugar de que sean presentados judicialmente de manera individual se resuelva de forma colectiva para todos los damnificados. Para una persona no resulta tan sustancial el daño como para iniciar una acción judicial, pero si para la empresa genera una suma de dinero realmente importante que tiene que volver a las manos de los usuarios, por lo que tanto las organizaciones como el Tribunal Superior de Justicia, pedían que se legisle sobre este tema. No fue tratado, seguramente existirá la posibilidad que se vuelva a retomar en el futuro”.

Se extendieron los plazos para la adecuación para instalaciones eléctricas públicas para los municipios, los clubes e instituciones que tenían que hacer una inversión importante en un situación del país que no es la ideal, y elimina el concepto de retroactividad, es decir que quien tiene que reconectar, cambiar el medidor o las casa en alquiler ya no deberá presentar certificación, solo lo deberán hacer las construcción nuevas o en caso de ampliaciones.

la Legislatura de Córdoba aprobó la prorroga el vencimiento del plazo previsto en la Ley de Seguridad Eléctrica que obligaba a comunas y municipios adecuar, según la normativa, todo el alumbrado público y señalética.

Con esta modificación, las instalaciones eléctricas de todos los edificios y espacios de acceso público, sean estos interiores o exteriores, de carácter público o privado, tendrán hasta diciembre de 2021 para ser acondicionadas de conformidad con las previsiones técnicas de la ley.

Además, establece para aquellas instalaciones eléctricas existentes, públicas o privadas, en inmuebles o en la vía pública que deban reanudar el servicio de energía, y cuya infraestructura es anterior a la entrada en vigencia de la ley, quedan exentas de la presentación del certificado de apta hasta el día 1º de diciembre de 2021.

Asimismo, dispone que los municipios, comunas y reparticiones públicas deberán presentar ante la autoridad de aplicación, antes de diciembre del 2020, los proyectos y programas de adecuación a la ley, conjuntamente con un plan de ejecución que no podrá exceder el plazo de tres años.





Además de las actividades estrictamente legislativas, se dedico a la atención de las demandas de los pueblos y ciudades del departamento a los fines de resolver problemas de la gente, como así también ser un nexo entre intendentes y el Ejecutivo provincial, destacó Germán Pratto al evaluar sus cuatro años de gestión como legislador por el departamento San Justo.