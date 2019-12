/ / / Mega estafa Mutual Altos de Chipión: Podrían tener problemas con la prestación del servicio de energía eléctrica al hacer "caer" a la Cooperativa de Servicios Públicos

La mega estafa perpetrada por la Mutual Altos de Chipión además de vaciarle los bolsillos a muchos de los vecinos de la localidad podría dejar sin prestador de servicio de energía eléctrica, por el riesgo económico que corre la Cooperativa de Servicios Públicos de Altos de Chipión, entidad que podría ser solidariamente responsable de las deudas que tiene la mutual al igual que los directivos de ambas instituciones.

Además de la responsabilidad penal que le podría caber a los directivos de las instituciones que en caso de comprobarse la asociación ilícita para cometer la estafa podrían terminar varios de ellos en la cárcel, al ser solidariamente responsables por las decisiones tomadas en el seno de la mutual podrían tener que responder cada uno con sus bienes para cubrir el monto total de los depósitos tomados por la mutual.

Igual situación tendría la Cooperativa de Servicios Públicos de Altos de Chipión que por la magnitud de los montos, podría en el proceso de la acción civil tener que enfrentar el remate de sus bienes y como consecuencia de ellos ser liquidada como entidad, lo que pondría en gran dificultad la prestación del servicio de energía eléctrica tanto de la zona urbana como rural.

La falta de escrúpulos por parte de un grupo de personas que perpetraron la mega estafa, de manera equitativa sin ningún tipo de miramiento y sentimiento por el otro, estarían estafando a la totalidad de los habitantes si logran probar el vinculo entre la cooperativa y la mutual.





La responsabilidad de la cooperativa

En la página web http://mutualchipion.com/ en la sección “Quienes somos” entre otros conceptos expresa: “La cooperativa de Altos de Chipión se caracteriza por la gran cartera de servicios de excelente calidad que le brinda a los Asociados. Así, junto a los servicios brindados por La Mutual, logran dar soluciones a las necesidades de los socios.

Además en la parte inferior manifiestan: “Ubicados en el centro este de la provincia de Córdoba, la Cooperativa y la Mutual se encarga de ayudar e informar al socio no solo en los servicios que brinda la Mutual y la Cooperativa sino además sobre aquellos aspectos que apremian a la población, es algo que tenemos por sobreentendido como una de nuestras principales labores. Queremos seguir creciendo junto a nuestros asociados, para otorgar mayor cantidad de servicios y superando día a día la calidad de los mismos. Somos la Mutual y la Cooperativa de Altos de Chipión y nuestra función principal radica en mejorar la manera de vivir de nuestra localidad”.

Además de quedar documentado que ambas entidades son una sola, por otra parte distintos abogados que se encuentran trabajando en la presentación de demandas civiles con el propósito de recuperar el dinero, demostrarían que la mutual fue creada por la cooperativa, como así también que comparten la misma web y el mismo cartel identificatorio en la vereda del edificio de la Cooperativa que es donde funcionó la administración de la mutual hasta su caída. Al ponerse en evidencia la mega estafa la trasladaron a otro edificio.

Otro de las pruebas que aportarían para demostrar la solidaria responsabilidad de la Cooperativa de Servicios Públicos es la integración del Consejo de Administración de la cooperativa y del consejo directivo de la mutual en algunos de sus cargos por las mismas personas.

Además de argumentar que la cooperativa y la mutual son una sola cosa con diferente nombre, sostendrían que los ahorristas confiaron su dinero a Mutual Altos de Chipión por ser parte de la cooperativa junto a la trayectoria de sus directivos quienes desde lo civil podrían tener que responder con sus bienes para hacer frente a la deuda que ellos autorizaron tomar como conductores de la entidad financiera.

Frente a la catarata de demandas que en el corto plazo empezarán a tramitarse en el juzgado de Morteros y frente a esta realidad que significaría la inhibición de los bienes de la cooperativa, la posible incautación de la cobranza entre otras medidas que podrían solicitar, pondrían a la totalidad de los habitantes en una complicada situación por la dificultad que podría llegar a tener la cooperativa para prestar el servicio de energía eléctrica.





Investigación federal

En la parte penal fueron denunciados ante la fiscalía federal por la familia Gorgerino para tratar de despegarse de las maniobras que se habrían perpetrado, por intermediación financiera no autorizada, donde además de vincular al presidente, secretario y tesorero de la Mutual, el avance de la investigación podría alcanzar al resto de los directivos, fiscalizadores, auditores y a depositantes.

Los ahorristas que confiaron su dinero se vieron limitados a la hora de retirarlos porque no había liquidez, lo que supone que hay responsabilidades de varios de los actores que son solidariamente responsables tanto en lo civil como en lo penal, consideran especialistas en la materia quienes sostendrían que no se pudo haber configurado un delito de la magnitud importante para llegar al estado, al que llegó esta mutual, sin conocimiento de los diferentes actores, rozando mínimamente las figuras de estafa y asociación ilícita porque podría haber existido un mecanismo que llevó a que esto se vaciara. La plata no se evapora y no sería factible que una solo persona desde la gerencia lo pueda desarrollar sin el conocimiento de otros actores y menos aún sin la participación de otras personas y empresas.

Además de la solidaria responsabilidad de los directivos que no podrían argumentar desconocimiento, al ser su función la de conducir y controlar a la institución, si quienes tenían que auditar hubiesen advertido la real magnitud de la situación, no se hubiese llegado a este punto, porque el auditor interno, los auditores externos y los fiscalizadores tendrían la responsabilidad de conocer lo que estaba sucediendo.

Además le cabría al Inaes haber controlado y evitado la estafa, pero no lo hizo, por lo que es de esperar que la justicia Federal actúe penalmente sobre el referido organismo por no haber actuado como garante de los asociados.

La investigación que viene llevando adelante la Fiscalía Federal a cargo del Dr. Luis María Viaut, vendría avanzando no solo en la intermediación financiera no autorizada, sino que también en lo que siempre se sospecho como es el funcionamiento de una mesa de dinero (cueva) en la que también podrían intervenir personas vinculadas a otras instituciones financieras, como así también el origen de los fondos que recibió la mutual que ofrecía tasas de interés superiores a las del sistema bancario y al de otras mutuales, sospechando la existencia de un volumen importante de dinero en negro que productores agropecuarios y otros ahorristas colocaban en la mutual para mantenerlo fuera de la vista de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y del Banco Central la que se habría concretado por intermedio de una doble contabilidad, entregando al cliente documentación oficial de la institución pero la misma no habría quedado registrada en los movimientos. Este sistema de evasión se habría concretado con conocimiento de los directivos quienes además varios de ellos, habrían utilizado este mecanismo de evasión para rédito personal.

La investigación de la comisión de diversos tipos de delitos tales como lavado de activos de origen delictivo, defraudación por administración fraudulenta, evasión tributaria, podría en el corto plazo llevar a la cárcel además del ex gerente a directivos de la entidad mutualista y algún cliente con quienes podrían haber configurado a alguna asociación ilícita.





Todo queda en familia

Personas que ocupan cargos en las dos instituciones, Oscar Larivey es tesorero en la mutual y en la cooperativa, Juan Domingo Biraghi es Vocal titular segundo en la mutual y Protesorero en la cooperativa; es además el padre de David Biraghi, empleado de la mutual que atendía a los depositantes, Daniel Giuliano es Fiscalizador titular segundo en la mutual y Prosecretario en la cooperativa

Así mismo familiares integrantes de una misma empresa ocupan cargos en las dos instituciones como es el caso de Luis Garcia, presidente de la cooperativa y su hijo Mariano es vocal suplente de la misma entidad, mientras que otro de sus hijos Ezequiel es Fiscalizador titular tercero de la mutual, Carlos Tomatis es secretario de la mutual y su esposa Ana María Arcando es vocal titular en la cooperativa, otro grupo familiar que conforman empresas y actividades personales son Rafael Porchetto quien es Síndico titular de la cooperativa y su hijo Emanuel es fiscalizador suplente segundo de la mutual.

Además Ariel Audizio, vicepresidente de la cooperativa, Mariano Audizio Síndico suplente de la cooperativa y Gabriel Audisio Vocal titular primero de la mutual son familiares, pero no tendrían sociedades comerciales entre ellos





Consejo directivo Asociación Mutual

Presidente: González, Fabio Gabriel; Secretario: Tomatis, Carlos Alberto; Tesorero: Larivey, Oscar Alfredo; Vocal titular primero: Audizio, Gabriel Constancio; Vocal titular segundo: Biraghi, Juan Domingo; Vocal titular tercero: Novello, Daniel Oscar; Vocal suplente primero: Pons, Cesar Leonardo; Vocal suplente segundo: Mensa, Carmela Elisa; Vocal suplente tercero: Biolatto, Jorge Fernando; Junta fiscalizadora: Fiscalizador titular primero: Gaggi, Víctor Antonio; Fiscalizador titular segundo: Giuliano, Daniel; Fiscalizador titular tercero: García, Ezequiel Sebastián; Fiscalizador suplente primero: Cerri, Ezequiel Román; Fiscalizador suplente segundo: Porchetto, Emanuel





Consejo administración Cooperativa Servicios Públicos

Presidente: García, Luis Manuel; Vicepresidente: Audizio, Ariel Darío; Secretario: Gorgerino, Delcar Miguel; Prosecretario: Giuliano, Daniel; Tesorero: Larivey, Oscar Alfredo; Protesorero: Biraghi, Juan Domingo; Vocales titulares: Mathieu, Raúl Ramon; Ferreyra, Javier Federico; Arcando, Ana María; Vocales suplentes: Marengo, Santiago Norberto; Casale, Jorge Luis; García, Mariano Manuel; Síndico titular: Porchetto, Rafael Alberto; Síndico suplente: Audizio, Mariano Daniel

