/ / / Colonia Bicha: Al asumir la comisión comunal Adolfo Ferrero convocó que se preparen para su reemplazo

Al asumir la comisión comunal, su presidente Adolfo Ferrero adelanto que este es su último periodo que estará al frente de la comuna y al mismo tiempo convoco a quienes tengan interés a que se vayan preparando acompañándolo en las gestiones y acciones.

Asumieron el presidente, Adolfo Ferrero; vice presidenta, Liliana Paulón; tesorero, Miguel Alochis; suplentes Lucia Serafín; Gustavo Maina; Claudio Vincenti. Controladores de cuentas, Leonardo Pechio; Pablo Favole; Raquel Gianinetti, quienes estarán por el periodo 2019 – 2021

Concluido el acto de asunción y firma de las actas respectivas, las autoridades comunales compartieron en las instalaciones de Club Deportivo Independiente, la cena de fin de año en la que el Ing. Adolfo Ferrero al brindar un mensaje expresó: “Un año más que termina, una nueva etapa que empieza, les comunique a los integrantes de la comisión que esta es mi último periodo, así que van a tener que ponerse de acuerdo como hacemos la transición. Este año voy a acompañar a quien se vaya a hacer cargo y el año que viene lo voy a dejar solo en las gestiones”

“No quiero seguir mas, porque es muy dependiente de lo que yo haga, necesitamos que aparezcan con iniciativas propias para esta comunidad que se desarrollo que tiene criterios, fortalezas, debilidades, las construimos entre todos y cuando se pone muy dependiente de alguien no es bueno para la sociedad”.

“Tengo que agradecer muchas cosas, fundamentalmente a la gente que trabajo en este año en que la comunidad cumplió 125 años, el club cumplió 70 años y todas las cosas salieron bien, porque la gente estuvo predispuesta y si nos predisponemos para todas las cosas que tenemos que hacer, seguramente el desarrollo de nuestra comunidad va a ser mucho mejor, así que fuerza todos juntos, definiendo a donde queremos llegar para que Bicha siga creciendo”.

“Nos faltan muchas cosas, la primordial es la pavimentación de la ruta 22, me saco el sueño, me saco años, pero no me doy por vencido, vamos a seguir luchando, seguir haciendo cosas para que sucedan las cosas que necesitamos por que tienen que suceder cosas para que las necesidades se vayan cubriendo”.

Prosiguió destacando: “Insisto siempre en lo mismo las instituciones son la fortaleza del pueblo, cuando las instituciones se ponen de acuerdo, todo funciona, las instituciones se pusieron de acuerdo para celebrar acontecimientos en el año 2019, fue todo un éxito, felicitaciones por eso, sigan trabajando las instituciones, esperemos que el 2020 nos encuentre trabajando a todos juntos con ideas renovadoras para que nos permita mejorar a nuestro pueblo”.





