/ / / Regionalísimo cumplió 25 años integrando al noreste cordobés y centro oeste santafesino

Regionalísimo este enero cumple sus primeros 25 años y se encuentra consolidado como medio. Los cumpleaños y los aniversarios son obligatoriamente momentos de reflexión, pero como compactar en pocas líneas, como expresar en pocas palabras tantas vivencias, tantos cambios, tantos hechos y sucesos compartidos que se van transformando en historias, tantos logros, tanta vida y recuerdos. Como explicar a Ustedes nuestros queridos lectores, lo que se siente que esta quijotada cumpla 25 años.

Era una quijotada cuando una gran cantidad de proyectos similares habían sucumbido en el intento a lo largo de la historia de Morteros y la región, solo uno había perdurado alrededor de quince años, en la década del treinta y cuarenta del siglo XX, el resto en el corto y mediano plazo dejaron de aparecer. Nosotros en ese momento después de cuatro años no podíamos sostener la revista Proyecciones, frente a ese clima negativo que reinaba en el entorno, no pensábamos, más allá de la mayoría de voces negativas en claudicar frente al sueño de sostener un medio de comunicación escrito, pero la pregunta era ¿qué hacer?, ¿cómo hacer? y la respuesta apareció a través de una sugerencia del Dr. Hugo Rho, un amigo con quien compartimos espacios de trabajo, además de acompañarnos silenciosa y desinteresadamente en cada momento, sobre todo en los más complicados, por lo que, es quien aportó la idea, que dio nacimiento a Regionalísimo.

Un medio que comenzó apareciendo de forma mensual, al poco tiempo se transformó en quincenal y pronto se convirtió en un semanario de referencia en los distintos ámbitos de la sociedad, a través de sus 10.704 páginas a través de sus 1130 ediciones con información de 25 localidades pertenecientes a la cuenca lechera más importante de Latinoamérica de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero.

Fuimos pioneros en la región en implementar el sistema de distribución gratuita para que todas y todos puedan acceder a su lectura sin dependencia económica. Fuimos los primeros en contarles al mundo lo que pasa en nuestra región a través de nuestra web desde hace 17 años. Siempre con la obsesión de informar y aportar sustantivamente, Regionalísimo es un producto perteneciente a la empresa Miguel Peiretti Producciones Periodísticas, desde donde fuimos evolucionando siendo hoy una empresa periodística que publica sus contenidos en diversas plataformas: papel, web, móviles, radio, donde cada novedad, cada cambio que ha experimentado la industria, lo recibimos con alegría, porque es un medio joven pero que a sus 25 años ya sabe lo que quiere: hacer periodismo de calidad.

Un cuarto de siglo no es poca cosa, cuando lo que se festeja no son simplemente los años sino el aniversario de un proyecto, de un sueño, que hoy sigue vivo, crecido y hermoso. Cuando uno mira hacia atrás y hay mucha vida amasada con amor, risas, lágrimas de emoción y de tristeza, paciencia, creatividad y mucha pasión, pero también 25 años de coherencia, de fuerza.

Desde su nacimiento, Regionalisimo siempre ha tenido un compromiso con sus lectores, ofreciendo con compromiso social información veraz con un periodismo que sirve, informa y difunde y estos han respondido mostrando su fidelidad. Periódico y audiencia han recorrido juntos estos 25 años, un tiempo importante.

Hubo momentos difíciles por las etapas económicas del país, políticos que intentaron silenciarnos y quitarnos del camino desprestigiándonos, cortando pautas, presionando a comercios e industrias para quitarnos el apoyo, momentos que hacen flaquear, pero no les dimos y no le vamos a dar con ese gusto a los reducidos grupos que desde lo económico compran silencios, porque la gran mayoría transita por otro camino, pero además porque no somos de los que abandonamos el barco a pesar de las tempestades y cada vez que sentimos que no vamos a poder, tomamos impulso y nos lanzamos hacia adelante con mayor intensidad y firmeza.

Por todo lo vivido en estos 25 años sintetizamos las vivencias, los cambios, los hechos y sucesos compartidos, logros y recuerdos, agradeciendo a nuestros lectores porque nos eligen, a los auspiciantes que depositaron su confianza que nos ayudó a empezar y a sostenernos en estas dos décadas y media, a la gran cantidad de colaboradores que estuvieron y agradecemos a todos a través de Daniel Gramaglia quien desde el primer día hasta la actualidad se encarga de la distribución, a Raúl Arguello y su equipo quienes a cada semana se encargan de la impresión, a Mirta Barale con su creación «Acercándonos a la lectura», a Henry y Blanca Lione, que desinteresadamente son parte de este medio que sigue teniendo sueños para cristalizar hacia adelante proyectos, en ellos vaya nuestro gracias infinito a los colaboradores, anunciantes, instituciones, organizaciones sociales, por hacer posible la salida y por supuesto a los lectores.

Junto a Pablo y Emiliano, mis hijos que fueron los que se bancaron el mayor esfuerzo para que esta quijotada, este sueño, pueda haber llegado hasta aquí, alzo las copas y brindo junto a los amigos porque hay mucho por festejar.

