/ / / El mosquito transmisor del dengue está picando en nuestra región

En Balnearia se confirmaron dos casos de dengue y otros seis casos se encuentran en observación. En Marull tienen a un posible caso con la misma afección. Existe riesgo de propagación en la región por lo que es necesario que se tomen todas las medidas de prevención.

Integrantes del Ministerio de Salud de Córdoba y del hospital Iturraspe de San Francisco a través de una conferencia de prensa ofrecida junto a las autoridades municipales de Balnearia, informaron que se encuentran monitoreando la evolución de seis casos con síntomas compatibles con el dengue. Estos se suman a los dos casos confirmados en esa localidad, mientras que en los últimos días se sumó un caso en Arroyito y uno en observación en Marull

Los análisis para certificar la existencia de dengue llevan un proceso un tanto prolongado, ya que por seguridad ambos se realizan dos veces por una cuestión de seguridad, demandando hasta un mes de tiempo para obtener los resultados finales.

Las profesionales de la salud, indicaron a la población que ante cualquier síntoma compatible con la enfermedad como fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal, náuseas y vómitos, dolor de garganta, tos, no se auto mediquen y se dirijan de inmediato al centro de salud

En el caso especifico de Balnearia para la prevención se trabaja de acuerdo a los protocolos con fumigación focalizada de bloqueo para evitar la propagación de la enfermedad, además de pedir a todos los pobladores que colaboren con la limpieza de patios y viviendas, erradicando posibles focos de cría de larvas, que evolucionan en cualquier recipiente que contenga agua limpia y estancada.

En este sentido realizan pulverizaciones con mochilas y equipos callejeros en la zona donde residen las personas afectadas y en las manzanas periféricas. Se hace de esta manera por que el mosquito transmisor no vuela más de cuatrocientos a quinientos metros de distancia, pero al mismo tiempo recordaron que los huevos pueden mantenerse latente hasta alrededor de un año, por lo que la limpieza es necesaria que se prolongue en el tiempo a los fines de evitar la propagación de la enfermedad en el largo plazo.

La posibilidad que la enfermedad se propague a poblaciones de la región, siempre es factible al sufrir la la picadura de un hembra de Aedes aegypti infectada, que ha adquirido el virus causal al ingerir la sangre de una persona con dengue, entonces cualquier persona que viaje o que provenga de la zona afectada que haya sido picado forma la cadena de afección





Cuidados

Al picar los mosquitos predominantemente en las mañanas y al atardecer, se debe procurar no permanecer al aire libre en estos horarios, pero si no se puede evitar, a la zona afectada se recomienda utilizar ropa de tela gruesa, camisas de manga larga y pantalones largos. Las parte que no se encuentren cubiertas por la ropa se debe aplicar una cantidad moderada de algún repelente contra insectos.

Uno de los primeros pasos en lograr la participación de la comunidad es cerciorarse de que sus miembros estén informados de los conceptos básicos sobre la enfermedad del dengue y las características del mosquito vector.

Al mismo tiempo brindar la información adecuada de control ambiental para la eliminación del hábitat larvarios donde el mosquito pone sus huevos y se desarrollan los mosquitos inmaduros, como eliminar el agua de recipientes y eliminar la posibilidad de acumulación de esta, cortar el pasto de manera periódica.

El municipio no debe dejar que se acumule basura, pastos y residuos en la calle, ya que en ésta se puede estancar el agua de lluvia y servir para que el mosquito ponga ahí sus huevos, favoreciendo la presencia de los mosquitos cerca de su hogar.





Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.