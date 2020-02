/ / La mama de Daniel Cejas: "Fue tan caradura que en el velorio me abrazó y me besó"

Anita González, le pidió al juez “la pena máxima” para Javier Eduardo Sen, el hombre acusado de golpear y asfixiar la noche del 18 de enero, a su hija Daniela Cejas nacida en Villa Trinidad dentro de las instalaciones de la asociación civil Generar. “Esta persona no merece estar afuera”, ahondó.





El cuerpo de Daniela Cejas nacia en Villa Trinidad, donde descansan sus restos, fue hallado por su esposo, el domingo 19 de enero por la mañana, dentro de la casa en Santa Fe, donde funciona la ONG en la que ella ayudaba a mujeres víctima de violencia.

El perverso homicida que participó de las

marchas reclamando justicia y fue el velatorio de Daniela Cejas

“Le pido de corazón, de alma, como madre y abuela: ¡que no salga!”, imploró Anita González al juez Sergio Carraro, en la antesala de la audiencia en la que fue dictada la prisión preventiva para Javier Eduardo Sen, por el femicidio de Daniela Cejas. La mujer fue la primera en tomar el micrófono para expresar todo el dolor contenido por el crimen de su hija: “me estremece pensar la forma en que la mató”, dijo. Y contó que (Sen) “fue tan caradura que en el velorio se acercó, me abrazó, me besó y me pidió la dirección para llevarme una plaquita”. “Esa persona no merece estar afuera” y “!cadena perpetua, por favor se lo pido!” fue el reclamo que quedó flotando en la sala. Luego, su esposo Luis Alberto Cejas, ratificó el pedido: “que se quede adentro hasta que cumpla la condena”.

Ante la presencia de algunos familiares que decidieron presenciar la audiencia, Javier Sen fue ingresado por una puerta lateral por la guardia de tribunales y se sentó junto a la defensora oficial Gisela Alemandri, para escuchar la evidencia mostrada por la fiscalía para incriminarlo.

Apenas inició su alegato, la fiscal Ana Laura Gioria adelantó que pediría la prisión preventiva para Sen, bajo los cargos de “homicidio calificado por el vínculo, mediando violencia de género en su carácter de autor” y al cabo de un prolongado debate así lo dispuso el juez Sergio Carraro.

El hombre de 48 años, con quien la víctima mantenía una relación de pareja, fue acusado de haberle dado muerte a golpes y por asfixia, entre las 21 y las 23 del sábado 18 de enero en el inmueble en el que funciona la sede de la Asociación Civil Generar en de la capital santafesina.

“El juez dio por acreditada la calificación penal atribuida al imputado con las agravantes que escogimos desde la Fiscalía”, destacó la fiscal Gioria. “También pudimos exponer y brindar detalles de una investigación que lleva casi un mes y que es muy profusa a raíz de la gran cantidad de testimoniales con las que contamos, tanto del entorno del imputado como de personas allegadas a la víctima”. La funcionaria del MPA agregó que “las testimoniales se fueron complementando una con otra y así logramos reconstruir los últimos minutos de la vida de Daniela”.





Testigo clave

Gioria hizo hincapié en la declaración de un testigo que “dijo haber visto llegar sola a Daniela al inmueble en el que se cometió el delito, y que también vio al imputado sentado en el umbral de una casa vecina. Además, este testigo dijo que los vio ingresar a los dos juntos, tal como venía ocurriendo desde hacía varios fines de semana”. En tal sentido, afirmó que “para nosotros es muy claro que el hombre que entró con ella al inmueble es el autor del hecho”.

“También expusimos en la audiencia los resultados de los relevamientos que se hicieron en la escena del hecho y los chats extraídos del teléfono celular del imputado”, añadió la fiscal. También indicó que “tenemos probado que el hombre investigado asistió a las marchas realizadas para pedir justicia por el femicidio de Daniela y que tuvo contacto por chat con la hija de la mujer”.

Gioria valoró la decisión de los padres de la víctima, quienes se expresaron ante el juez antes del inicio de la audiencia de medidas cautelares. “A pesar del inmenso dolor que están padeciendo, pudieron manifestarse”, informó la fiscal.

