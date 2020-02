/ / / Luciano Parola: Generar trabajo genuino es uno de los ejes para lograr cambios profundos

Por Lisandro Valdemarín

El candidato del Frente Juntos Luciano Parola analiza su campaña. "Me gusta mucho esta etapa de la campaña en la que uno camina y se encuentra con la gente, muy contento con la respuesta que es muy afectuosa, muy respetuosa, nos quedamos mucho tiempo en las charlas porque siempre son nutritivas porque hay que estar cerca de la gente, ahí están los problemas reales que hay que atender. Hay mucha gente que tiene problemas puntuales con cuestiones que parecen menores pero no lo son, agua que queda, tierra que vuela, un lomo de burro que necesitan, cosas que parecen menores pero que tienen que ver con la calidad de vida diaria de la gente y hay que estar y hay que escucharlos", comenzó expresando el candidato que pertenece al grupo conformado por el fallecido intendente Daniel Martina.





Volver a vivir en paz

"Hay un reclamo o un comentario generalizado de la gente de un llamado a la pacificación, a que nos tranquilicemos, que nos pacifiquemos, hace tiempo escuchamos esa voz y venimos trabajando en ese sentido bajándole mucho la intensidad a la campaña en lo que tiene que ver con las redes, con los medios, con ustedes hace más de un mes que no hablamos no porque haya sido su intención sino porque hemos decidido bajar un poco ese perfil y estar charlando con la gente en la calle más tranquilos. Ese es un estilo que nos gusta y nos hace bien a todos".

"Somos conscientes que la gente está cansada de tanta campaña y de ver siempre a los políticos, más aún cuando la cosa viene media de fricción. Hemos decidido limitar el número de entrevistas, de apariciones públicas y sobre todo insistir con el mensaje de reconciliación que le hace bien a la gente de San Guillermo que en su gran mayoría quiere una ciudad unida, esa es una característica de San Guillermo que hay que recuperar".

"Creo que no es una campaña de posicionamiento, la gente nos conoce a los tres, hemos tenido funciones públicas los tres, San Guillermo y la gente te lo dice es una ciudad que elige personas no partidos políticos y elegirá según trayectorias de vida, la decencia en la que han transcurrido en su vida, los proyectos que tienen, las ideas que tienen, nos conocen y creo que por eso no es necesaria la saturación, pero es mi posición personal”.

Así mismo informo acerca de las gestiones concretados con los ministros de Desarrollo Social; de la Producción, Salud, en Cultura, con gente de Sanidad por Agua y Cloacas. “Estuvimos reunidos con la vicegobernadora Alejandra Rodenas y con el Secretario de Seguridad en Municipios y Comunas por toda la situación de seguridad que está atravesando San Guillermo".





Seguridad

"La Seguridad requiere un abordaje integral, no es un único botón el que hay que apretar sino todos al mismo tiempo. Tiene distintas vetas, tiene una veta que tiene que ver con la reestructuración policial que se va a hacer desde Provincia, desde el Municipio hay mucho por aportar y un tema es el de las Guardias Urbanas en una función con los agentes de tránsito por una cuestión de costos, para que al mismo tiempo puedan labrar multas. Otro aspecto es el cuidado y mejora de los espacios públicos porque hay espacios públicos no iluminados. Me gusta mucho trabajar con las intervenciones urbanas en el centro para que la gente salga, transite, haya espectáculos culturales. Es necesario que la gente recupere su lugar en la calle y no quede en manos de los delincuentes. También es importante que se recupere la figura del policía que camina, que uno lo ve presente. Hay que hacer un abordaje del tema de adicciones. Hay hechos de corrupción que avalan el tema de la inseguridad y es un tema gravísimo y apelo que la Provincia pueda dar una respuesta fuerte en ese sentido también".





Adicciones

"El tema de la droga es un tema enorme. Es un flagelo prácticamente mundial. Tenemos que hacer un abordaje integral, no sólo desde la represión sino también de generarle al joven un proyecto de vida. Sabemos que el joven que no tiene proyecto de vida es carne de cañón. Hay que tratar de recuperar las oportunidades laborales, un espacio que contenga y hay que hacer campañas contra el consumo. El tema de los kioscos de droga desde el Municipio hay que afrontarlo con mucha valentía, con mucha firmeza, con mucho coraje, decir las cosas de frente, decir las cosas como son y al mismo tiempo trabajar con los jóvenes en su proyecto de vida en la prevención y en la contención".





Empleo

"La creación de empleo genuino es un eje fundamental, clave para nosotros. El trabajo sabemos que dignifica, ordena, pone horarios, establece reglas, genera proyectos de vida para la persona, levanta su autoestima, favorece el desarrollo de la vida familiar. San Guillermo tiene que generar empleo genuino porque tiene talento humano para hacerlo. ¿Cómo se hace? Tenemos que generar el Parque Industrial para ofrecer más productos y tener más empleados, que los empresarios pymes puedan crecer, tenemos que trabajar fuertemente con el emprendedurismo, tenemos una escuela técnica, tenemos chicos que saben trabajar con las manos y con herramientas, quizás falta dar ese salto para que ellos pongan su propio emprendimiento para transformarse en futuros empresarios. Tenemos que articular la educación con el proyecto productivo que tenga San Guillermo, hay muchísimas oportunidades de trabajar para agregarle valor a la materia prima. El Municipio tiene que ser un gran facilitador y acompañar a la gente que quiera emprender".





Recuperar el espíritu

"San Guillermo fue muy de que acá se hacían las cosas bien y hay que recuperar ese espíritu y que la gente se anime y acompañarlo. Hay que estar con la gente que tiene ideas creativas. Hay un montón de gente con proyectos e ideas. Nuestro proyecto "Abierta Mente" va por ese lado, para escuchar a la gente que ya emprendió, no hay una solución mágica pero hay mucho por hacer".

"Hay muchas ciudades que se pueden tomar como ejemplo. Devoto es una ciudad que se puede tener en cuenta por un emprendimiento productivo muy fuerte, Rafaela es una ciudad que me gusta tener de referencia porque es una ciudad que tiene una identidad cultural bastante parecida a la nuestra. Han sabido articular la capacitación con los emprendimientos y con la ayuda del municipio y hoy tienen un fuerte desarrollo empresarial acompañado por un buen Parque Industrial, acompañado por el Estado con una visión estratégica. Ellos hace tiempo que vienen trabajando con el tema de la robótica porque saben que es lo que se viene y que va a reemplazar a las empresas valvuleras que fueron su insignia. La agenda estratégica es clave para el desarrollo de una ciudad".

"Eso no se hace de un día para mañana pero hay que empezar ya porque el tiempo pasa. Si uno no creyera que sea posible, no estaría acá. No es mi intención poner el piloto automático si me toca estar en la Intendencia. Sería muy triste que solamente uno transcurra por la Intendencia sin haber intentado cambios profundos porque la realidad nos está pidiendo cambios profundos. Tenemos el doble de habitantes que hace 10, 15 ó 20 años y menos fábricas que antes. Es una triste realidad. Volar alto sería pensar más allá del diagnóstico pero el diagnóstico actual nos está diciendo que tenemos que hacer algo, 1 de cada 4 sanguillerminos no tiene trabajo formal, tenemos 6 % de desocupados y un alto porcentaje de sub ocupados que en total suman 25%, que es 1 de cada 4, y de las personas que están en la población económicamente activa; o sea que tenemos 1 de cada 4 personas que no sabemos cómo se va a jubilar. Tenemos que trabajar fuerte en eso. No es volar si la realidad está de frente y se viene y tenemos que actuar con firmeza, con valentía, unidos, con alegría, pero enfrentar el desafío que viene porque hay otras ciudades que lo han podido hacer y San Guillermo tiene con qué y tiene mucho más con qué que otros lugares, porque la gente es emprendedora, a la gente sabe hacer, la gente es talentosa, tenemos buenos docentes, buenas escuelas, tenemos mucho material para poder crecer".





