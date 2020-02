Por Carlos Del Frade Por Carlos Del Frade

(APe).- “La mano invisible del mercado” es la frase que todavía se escucha cuando los sectores poderosos encubren a los responsables del saqueo institucionalizado del capitalismo en sus distintas versiones nacionales. Ahí debe apuntar el derecho penal y no a los 300 pesos por un bebé para comprar drogas, la ferocidad cotidiana de Granadero Baigorria.

La supuesta invisibilidad de los autores de los delitos es una marca histórica del sistema.

Discepolín insistía en que el protagonista del drama humano no está en el que recibe el cachetazo sino en aquella persona que propina el golpe pero que, como siempre, está oculta entre bambalinas.

La mano invisible del mercado suele presentarse en la ferocidad de la cotidianeidad de las geografías arrasadas por la concentración de riquezas en pocas manos.

Hay multiplicidad de víctimas en la postal que asoma desde las entrañas del sur de la provincia de Santa Fe.

Puede resumirse así:

-Te lo vendo por 300 pesos para comprar droga…

La venta ofrecida era, nada menos, que un bebé de apenas un mes de vida.

Fue en la ciudad de Granadero Baigorria, a diez minutos al norte del centro de Rosario.

La noticia fue “un vecino compró al niño por 300 pesos para protegerlo de sus padres, en situación de abandono, y luego denunció el caso”, apuntaron los medios de comunicación regionales.

El suceso ocurrió en inmediaciones de la intersección de las calles 25 de diciembre y Las Verbenas, una de las esquinas de plaza León, de Baigorria.

La pareja estaba discutiendo acaloradamente y dejaba en condición de descuido al niño. Fue entonces cuando la mujer tomó la decisión e hizo entrega del menor, según narraron fuentes policiales.

Con el bebé en brazos, el vecino que se solidarizó se retiró hacia la casa de una amiga que vivía en las inmediaciones para contarle lo que había sucedido y, luego de decidieron dar aviso a la seccional. Antes de la llegada de los efectivos, “los padres del menor se arrepintieron de la transacción, fueron hasta la casa y comenzaron a agredirlos verbalmente y a decirles que ellos habían secuestrado al niño”, añadieron las publicaciones. Joana, de 28 años y Mario, de 39, fueron detenidos por algunas horas pero no fueron imputados ya que no hubo delito, entendieron desde la fiscalía. El bebé quedó bajo tutela de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, para proteger su integridad.

El fiscal Matías Edery indicó que el hecho debería tener una resolución por fuera del marco punitivo que abarca el derecho penal.

Una mujer que resguardó al pequeño en su casa, en el momento del hecho, dijo en una radio rosarina que “la mamá dejó al nene en el suelo porque la pareja le pegaba". La mujer es quien dio aviso a la policía sobre lo ocurrido.

La vecina agregó que tiene miedo a las represalias pero no se arrepiente de lo hecho: “Tengo una nieta discapacitada que es como un bebé, tan indefensa como ese bebé”, sostuvo.

-Yo me había despertado antes porque mi nieta es discapacitada, la atendí y me volví a acostar. Al rato vino mi hija con que Blanquito había encontrado a un nene, él me dijo que le había dado 300 pesos a la mamá en la plaza a cambio. Lo agarré, era muy chiquito y estaba frío. Blanquito se sacó la campera y se la puso encima, es un chico de 21 años, que vio todo. Contó que la mamá, después que el tipo le dejó de pegar agarró al nene y lo puso en el piso y le dijo “¿No querés al nene por 300 pesos para comprarme una bolsa?” – añadió la vecina que conoce a sus familias desde hace décadas.

Claudia llamó enseguida a la Policía para dar cuenta de la presencia del niño en su casa. Ya había llegado el patrullero cuando se acercó la mamá del bebé con tres hombres más. “Empezó a ser un show de que lo habíamos secuestrado, me empezó a insultar a mí”, mencionó. Es por esta reacción que temen represalias: “Le dijimos al comisario que tenemos miedo y la Policía manda al comando a patrullar y me dijeron que cualquier cosa los llame por teléfono. Es la primera vez que me pasa algo así”, advirtió.

-El nene estaba tan frío, con todo el pañal sucio, con olor a mugre vieja…Mucha gente me dijo que en mi caso no se hubiera metido en algo así pero es un bebé de un mes, es lo mismo que mi nieta de 12 años que está discapacitada…

El fiscal Edery tiene razón, la resolución debe estar por afuera del derecho penal, especialmente para las personas que estuvieron alrededor del bebé de la plaza de Granadero Baigorria.

Pero las otras, las autoras del drama, los que gozan de la impunidad de poder ocultarse entre bambalinas como decía Discepolín, los que siempre tienen el poder de convertir en invisibles sus manos, para esas personas, algún día, deberán ser alcanzadas por el derecho penal.

Para que la vida sea una fiesta también para cada bebé que nace en estos atribulados arrabales del universo y no solamente para los protegidos de siempre por el sistema perverso que perdura.

