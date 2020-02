/ / / San Guillermo: Buscan resolver problemas de inseguridad importando recetas neoliberales que aseguran el crecimiento de la droga

A partir del alto incremento de la inseguridad que vive San Guillermo en los últimos meses con heridos con armas de fuego por disputas territoriales, Romina López anunció que importará las recetas de Buenos Aires y Morteros para resolver el problema. Ambas ciudades en los últimos años incrementaron la actividad del narcotráfico y como consecuencia la inseguridad en todos sus aspectos. A partir del alto incremento de la inseguridad que vive San Guillermo en los últimos meses con heridos con armas de fuego por disputas territoriales, Romina López anunció que importará las recetas de Buenos Aires y Morteros para resolver el problema. Ambas ciudades en los últimos años incrementaron la actividad del narcotráfico y como consecuencia la inseguridad en todos sus aspectos.

Es obvio que se encuentran en plena campaña electoral y al oído de los votantes de Cambiemos el discurso Bullrich, suena bien, pero la realidad de los datos demuestran que la instalación de cámaras de seguridad, la aparición de Gendarmeria, la guardia urbana, es lo que algunos quieren escuchar, pero los hechos demuestran que son acciones que permiten un mejor desarrollo del narco.

La repetición de las recetas que sostienen políticos, policía y justicia para hacer creer que hacen, no son la solución, sino que son parte del problema, para el sostenimiento de la actividad narco que en muchos casos financian las campañas electorales.

La propuesta de copiar el denominado mapa del delito para detectar las áreas de inseguridad en una pequeña ciudad como San Guillermo, solo sirve para la profundización de la discriminación entre quienes viven en un sector y otro, como ya ocurre en la actualidad al ser rotulados los habitantes del tal o cual barrio.

En una ciudad de 10 mil habitantes sus vecinos conocen a que se dedica cada uno, la policía tiene un conocimiento más profundo y cuando se trata de actividades delictivas nunca lo desconoce, pero pareciera que el gobierno municipal es el único que no sabe lo que pasa en la ciudad que gobiernan, mientras que el movimiento narco se mantiene impune como depósito para la comercialización en la zona.

La receta que quieren importar a San Guillermo solo en el 2019, provocó 25 muertes de personas asesinadas por fuerzas de seguridad, de las cuales 20 fueron asesinadas por la policía de la ciudad de Buenos Aires que conduce políticamente quien aconsejó a Romina López.

Por otra parte el mapa del delito que proponen como la solución, indica que en Buenos Aires en el 2019 los hurtos aumentaron un 17 % y tienen una tasa de 3,26 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que el robo de autos y con el uso de motos descendió según los datos de la policía de la capital del país y al mismo tiempo pone en evidencia el gran negocio de la seguridad a través de lectoras de patentes, cámaras de videos entre otros tantos elementos en la que muchos especialistas coinciden que dejan buenos dividendos para quienes manejan y resuelven el negocio.





Nadie se entera del aumento de la droga

Pero el narcotráfico en los últimos cuatro años en la Capital Federal se duplico de acuerdo a lo que se desprende del libro “Laboratorios de cocaína en la ciudad de Buenos Aires” del especialista Jorge Rodríguez, el que consta de 235 informes que detallan la penetración del narcotráfico en la Ciudad y su relación con la Policía.

“Plata o plomo”, es una frase que los narcos repitieron tanto, de la misma forma que la llevaron a cabo: pagando sobornos o matando gente. Porque el negocio es millonario y nunca se acaba, asegura Rodríguez, quien además con datos desbarata el discurso de Patricia Bullrich en que aseguraba que el narcotráfico retrocedió en Argentina.

En pequeñas ciudades “hay decenas de traficantes frente a la intendencia, o vendiendo a metros de la comisaría, pero de manera graciosa los intendentes, manifestan a los medios que el narcotráfico no es de su responsabilidad”.

“En Capital tuvimos esos mismos incrementos, en cualquier barrio al menos se duplicó la actividad narco, protegida por los jefes policiales, por miembros de la Justicia y por supuesto por los políticos. Asimismo se incrementó la producción de cocaína y otros estupefacientes, cuestión que toda la clase política y los “especialistas” niegan a rajatabla, mayoritariamente debido a los financiamientos que reciben de los narcotraficantes”.

Así mismo el especialista puntualiza “las comisarías de Policía de Santa Fe, sospechadas de sus vínculos con los traficantes (y obviamente con los políticos de la provincia en el medio) que son los que designan a los policías, en general en las pequeñas ciudades actividad a cargo del senador departamental.

“Tal como le describí a la ministra Frederic en mi carta, seguir con esta clase de funcionarios, con la protección política, judicial y policial a los narcotraficantes, realizando una proyección muy conservadora en términos matemáticos, permite ver que en los próximo cuatro años tendremos un incremento del narcotráfico no menor al 50% de los términos actuales. Como sostengo hace años, en la ecuación del narcotráfico los más peligrosos no son los narcos, sino los políticos, jefes policiales, jueces y fiscales que los protegen”, destaca Jorge Rodríguez, un experto en temas de narcotráfico y seguridad que viajó por toda Latinoamérica.

Los manejos que bandas narcos realizan desde y hacia San Guillermo, como así también en otras poblaciones del departamento San Cristóbal, no van a ser descubiertas con las recetas PRO de Capital Federal, la información la tiene en la sede policial y sino que recurra al informe presentado por el Diputado Provincial Carlos del Frade a fines del año pasado, donde va a encontrar detalles y nombres, de lo que ella dice no saber lo que pasa en San Guillermo. Esa información si realmente quiere combatir, le va a permitir en un breve plazo resolver el problema, siempre que quien maneja al grupo de sus nuevos socios se lo permita.





Guardia urbana

López dijo que hablara con el intendente de Morteros para implementar la guardia urbana, la que fue implementada en Morteros por parte del justicialismo como respuesta a una marcha de más de 200 vecinos por hurtos y robos. Además de los Vigías Urbanos en Morteros colocaron cámaras, incrementaron la cantidad de efectivos policiales, móviles, equipos, pero nada de eso resolvió el problema de la inseguridad, solo disminuyó cuando los vecinos se animaron a participar y denunciaron la participación policial en los hechos delictivos.

Pero por otra parte los Vigias Urbanos y las cámaras no ven el movimiento de la droga en la ciudad, que además de incrementarse el volumen, comenzó a ingresar en los últimos tiempos crack y en menor medida paco, sustancias que no solo incrementan los índices de los hechos de robos y hurtos, sino que el riesgo de homicidios es cada vez más latentes. En este sentido San Guillermo tiene índices altos de hechos violentos por la disputa territorial que no va a ser resuelto con la implementación de una página web con el mapa del delito, sino que es necesaria la decisión política de enfrentar a los mercaderes de la vida, a quienes los financian y a quienes dejan que el mismo siga creciendo de manera exponencial y al mismo tiempo romper el mercado brindando a las pibas y pibes oportunidades para que puedan crecer y desarrollarse con dignidad.

