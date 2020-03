/ / / Brinkmann: Confirmaron un caso positivo de coronavirus

Lo confirmó de manera oficial el intendente muncipal Gustavo Tévez. Se trata de un hombre de 63 años con antecedente cardiacos, un ACV y es diabetico que regesó del viejo mundo hace una semana.





“Paciente derivado al hospital de San Francisco fue confirmado que tiene coronavirus positivo de acuerdo a lo informado por la encargada de epidemiologia del referido hospital” informó el intendente Gustavo Tévez señalando que se trata de un hombre de sexo masculino

La directora de la salud informó que una sola persona queda aislada de acuerdo a la dispuesto por el Ministerio de Salud de la provincia, “nosotros estamos con todas las medidas de seguridad con el paciente no fue al hospital, no fue al Centro de Salud, no fue a la clínica, empieza a las 9 de la mañana con una descompensación por su diabetes, fue atendido telefónicamente por la Dra Guerrero, después hable yo con la señora, por la epidemiologia al venir de viaje decidimos mandarlo de forma inmediata a San Francisco. El único que viajo con él fue el chofer con todas las medidas de seguridad, por ende desde el Ministerio comunicaron que la única que va a quedar en cuarentena es la señora”, manifestó la Dra Rodríguez

Por otra parte el intendente pidió que “nos manejos con mucha prudencia dijo el intendente al hacer referencia a los mensajes y audios que surgieron en estos días al asegurar que se manejan con información oficial brindada por las autoridades que corresponden”

Son cerca de 80 las personas que llegaron del extranjero a la ciudad, quienes vienen cumpliendo con el protocolo, con controles médicos diarios del Centro de Salud municipal, además de los controles policiales que se realizan, aseguró el intendente municipal de Brinkmann, quien al mismo tiempo consideró que esas personas no tienen la intención de provocar daño, además de los controles que realizan tanto la policía como los inspectores municipales en relación al aislamiento de las personas.

Por otra parte los profesionales médicas informaron que el paciente está estable sin temperatura, indicando además que la gente que llego desde el exterior junto a ellos, deberá ampliar el periodo de aislamiento contabilizando nuevamente los 14 días a partir de la fecha en que el paciente mostro síntomas.

En cuanto al cumplimiento del aislamiento por parte de esta persona que tuvo como resultado positivo de coronavirus, el intendente manifestó que si bien el municipio no puede poner una persona por domicilio para controlar las 24 horas, manifestó que en cada uno de los controles realizados nunca se determino que no se encontrara en el lugar de aislamiento.

En el mismo sentido la Dra Rodriguez aseguro que en las entrevistas realizadas a los familiares aseguran que nunca se retiro del lugar donde se encontraba realizando el aislamiento, esto se volvió a repetir al realizar el trabajo vinculado al establecimiento de los contactos para determinar los aislamientos.





