/ / / Colonia Bicha: Paralizan obras por falta de envío de recursos

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.

Noticias relacionadas

La paralización de las obras de cordón cuneta, como así también la continuidad de proyectos fueron suspendidos como consecuencia de la situación económica y financiera de la comuna ante la falta de transferencia de fondos por parte del gobierno provincial.La paralización de las obras además de reducir el proceso de avance en la infraestructura, disminuye las alternativas laborales de la población.“Veníamos avanzando medianamente bien con las obras que teníamos en marcha, pero tuvimos que paralizar prácticamente todo, porque desde octubre solo venimos recibiendo la coparticipación, pero es un monto reducido que solo nos alcanza para cubrir los gastos operativos” puso de manifiesto el presidente comunal Adolfo FerreroTienen pendiente de cobro certificaciones por 750 mil pesos correspondientes a cordón cuneta, además del monto correspondiente al 50 % de obras menores de 2019, “Hace dos meses que paramos el cordón cuneta, veníamos avanzando con recursos propios, pero se nos terminaron” sostuvoAsí mismo otra de las obras que es la nueva iluminación, la provincia había aportado el 50 % de la inversión, el 50 % restante está siendo afrontado con recursos propios, “Habíamos presentado un expediente para que se nos abone ese monto, pero me parece que no lo vamos a recibir”.La obra de iluminación sigue en marcha porque se habían comprado los materiales con anterioridad, se colocaron 27 columnas a las que le falta la conección de los equipos, “Esta un poco atrasada por vacaciones del personal de la Cooperativa de Servicios Públicos de Tacural y por las tormentas que provocaron daños a la red eléctrica”.“Entre todos tratamos de hacer esfuerzos para no tener que parar todo, hoy le estamos debiendo bastante plata a la cooperativa “Dos Provincias” que hace un esfuerzo importante para aguantar a la comuna y de esa manera podamos funcionar” dijo Adolfo FerreroComenzaron con el traslado de 32 alumnos a establecimientos secundarios de Eusebia, Colonia Vignaud y Brinkmann, lo que también significa un costo, toda una cuestión logística para brindar el acceso a la educación a la adolescencia y la juventud del pueblo,” así que los pocos recursos que tenemos los distribuimos en las cuestiones prioritarias como salud y educación, así que esperemos que se resuelvan los temas políticos e institucionales, en la que las comunas no tenemos nada que ver, no somos los que decidimos, pero pagamos las consecuencias ante la falta de recursos, así que esperamos que mejore la situación para terminemos de ordenar el pueblo”