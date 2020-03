/ / Condenaron al ex comisario y dejaron libre a quienes facilitaron el delito

Condenaron al ex comisario de Brinkmann, Rubén Chiambretto por canje de combustibles en una estación de servicios, cuyos titulares eran miembros de la cooperadora policial, pero no fueron investigados por facilitar se cometiera el delito.

El ex comisario fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional y no podrá ejercer cargos públicos por peculado y abuso de autoridad. Además deberá cumplir trabajos comunitarios en alguna institución de bien público durante ocho meses, a razón de cinco horas semanales.

El jurado compuesto por tres jueces técnicos y doce jurados populares condeno por unanimidad al ex funcionario policial por ser el autor material del delito de peculado y por mayoría por abuso de autoridad. Pero con excepción de la defensa que lo puso de manifiesto en su alegato, la fiscalía al igual que la Cámara Penal, dejó pasar que para poder cometer el delito necesitó de la complicidad por parte de los propietarios de la estación de servicios.

En la acusación se dejó establecido que los montos de dinero entregados por el propietario de la estación de servicios a cambio de vales de combustibles fueron en distintas fechas de 9 mil, 10.600 y 6.490 pesos. Además habría cargado combustible con vales de la policía en sus vehículos particulares un Toyota Etios y un Renault Sandero.

Las maniobras que venía llevando adelante con la complicidad de una estación de servicios el ex comisario que se había hecho cargo de esa comisaria en marzo de 2016 por haber sido castigado porque habría sido denunciado por acoso sexual en Córdoba capital, fueron descubiertas por el efectivo Franco Corvalán, quien manifestó que cuando se hizo cargo del manejo del combustible que se encontraba a cargo de un policía de apellido Tévez, que era el encargado de manejar los vales de combustibles, descubrió el faltante de unos 2 mil litros de combustible.

Al realizar las averiguaciones el propietario de una de las estaciones de servicio de la localidad, le confirmo que él cambiaba los vales de combustible por dinero en efectivo, diciendo que lo hacían para cubrir gastos de mantenimiento y refacciones.

Así mismo surgió en el juicio que el encargado del destacamento La Paquita le reclamaba el pago de una batería colocada en un móvil, a quien Chiambreto le habría pedido que consiguiera una factura con el valor de dos baterías, pero finalmente el municipio de esa localidad reintegro el dinero al efectivo policial.





La justificación del acusado

El ex comisario Chimabretto, manifestó sobre el final del juicio que "durante el mes de abril estuve a cargo de las comisarías de Brinkmann y Morteros por licencia del comisario Ludueña, cuando éste retornó me hice cargo de la comisaría de Arroyito. Para realizar estos recorridos utilizaba mi auto particular porque recién en la jerarquía de comisario inspector es que la policía nos provee de un vehículo no identificable, durante ese tiempo le acerqué al fiscal Bernardo Alberione, de Delitos Complejos, una investigación llevada adelante por mí en donde le ponía en conocimiento el funcionamiento de kioscos de narcomenudeo en Brinkmann. El comisario mayor Ricardo Galarza, jefe de la Departamental San Justo, estaba al tanto de mis movimientos".





Ocultamiento

Otro tema que salió a la luz fue la presunta orden que Chiambretto les había dado a sus subordinados de no informar todos los hechos de robo a la fiscalía de Morteros.

El ex comisario Guillermo Ludueña al testificar manifestó que un lunes se entero de dos ilícitos ocurridos en Brinkmann a través de los medios periodísticos y que cuando le preguntó al personal policial porque no habían informado, éstos le respondieron que tenían orden del comisario Chiambretto de no comunicar muchos hechos delictivos a los fines de "no sembrar" sensación de inseguridad.

Este tipo de acciones es bastante común en la fuerza policial a los fines de lograr estadísticas positivas en materia de seguridad, donde en muchas ocasiones no le es tomada la denuncia a la victima a los fines de favorecer los resultados, que por ser ficticios, desde las autoridades provinciales no envían los recursos necesarios para atender la situación que en realidad vive la comunidad.





¿Los dueños de la estación de servicios, no fueron parte de la corrupción policial?

Leonardo Rubén Carioni, hijo del propietario y encargado de la estación de servicios en donde se aprovisionaban de combustible los móviles policiales, confirmó que en al menos tres ocasiones el entonces comisario Chiambretto le canjeó vales de combustible por dinero en efectivo.

Según Carioni quien además habría integrado la cooperadora policial, uno de los cambios de dinero efectuado se iba a destinar al recambio de cubiertas en uno de los móviles. En las otras ocasiones fue efectuar refacciones en la casa que se encontraba al lado de la dependencia policial y que servía de vivienda para el jefe de la comisaría.

Leonardo Carioni dijo también que en algún momento el comisario cargó combustible en uno de sus autos particulares y lo hizo por medio de vales.

El subcomisario Raúl Hernán Monge, quien presta servicio en el Tribunal de Conducta Policial y tuvo a su cargo la investigación de las irregularidades manifestó que al entrevistar el propietario de la estación de servicios, Rubén José Ramón Carioni, confirmó haber entregado dinero al exjefe policial, como así también que cargaba combustible en sus autos particulares. Así mismo señaló que las maniobras fueron registradas por las cámaras de seguridad.

El fiscal Alejandro Acuña quien tuvo a cargo la investigación del hecho de corrupción en la policía de Brinkmann, al elevar a juicio la causa, dejo al propietario de la estación de servicios, al igual que al policía encargado del manejo de los vales de combustible, (seria hermano del intendente de Brinkmann) fuera de la causa, cuando fueron quienes permitieron que el ex comisario Rubén Chiambretto pudiera cometer el delito. La fiscal de Cámara tampoco hizo nada al respecto.

Para que termine por concretarse un hecho de corrupción, casi siempre es necesaria la participación de dos o más personas. Este caso como mínimo contó con la participación de cuatro personas, pero solo condenaron a una. El abogado del único condenado al hacer reserva de recurrir en casación al considerar que los delitos no se encuentran probados porque de haber existido el canje de vales de nafta por dinero también eran responsables los propietarios de la estación de servicios en donde se aprovisionaban los móviles policiales.

Esperemos que la causa llegue al Tribunal Superior de Justicia para que este resuelva la investigación a todos los que fueron participes de este escandaloso hecho de corrupción, pero que no solo se investigue a los propietarios de la estación de servicios, sino que también sea investigado el fiscal que dejó fuera del hecho quien fueron participes de la maniobra, para que la impunidad no siga facilitando la corrupción.

El ex fiscal de instrucción de Morteros Alejandro Acuña, al igual que la fiscal de cámara Consuelo Ailaga Díaz, transformaron al ex comisario Rubén Chiambretto en un verdadero mago al hacer que maneje por si solo la administración de los vales de la comisaria, la administración del dinero en efectivo y el despacho de combustible todo él solo, sin necesidad de contar con la complicidad de otras personas para llevarse a valores actuales de combustible unos 120 mil pesos.

