/ / / Coronavirus: informe del día del Comité de acción sanitaria de Córdoba

Hoy, ingresaron 6 nuevas muestras en estudio y se descartaron 8 de los que ya se encontraban en investigación. Hoy, ingresaron 6 nuevas muestras en estudio y se descartaron 8 de los que ya se encontraban en investigación.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.

Noticias relacionadas

No se confirmó ningún caso nuevo de COVID-19.Hasta el momento hay 57 casos sospechosos notificados, 25 de ellos fueron descartados y 29 en espera de resultadoEl Comité de Acción sanitaria en su reporte diario, respecto a la situación provincial de coronavirus informa este sábado 14 de marzo:En las últimas horas en Córdoba ingresaron 6 nuevos casos sospechosos en estudio y se descartaron 8 de los que ya se encontraban en investigación. No se confirmó ningún caso nuevo de COVID-19. En resumen, los casos en la provincia de Córdoba a la fecha son los siguientes:57 Casos notificados (desde el primero a hoy) de los cuales:3 confirmados (2 importados – 1 con transmisión local por contacto estrecho, sin evidencia de transmisión comunitaria).25 estudios descartados.29 en estudio, a la espera de resultado.De estas notificaciones hay tres casos altamente sospechosos para la patología COVID 19; puesto que son contactos estrechos de casos confirmados anteriormente. Por ese motivo y de acuerdo al decreto firmado ayer por el gobernador y a la metodología acordada el día de ayer, se va a implementar el protocolo como si fueran casos confirmados.Estos pacientes son: dos de Alta Gracia y uno de Capital (atendido en el hospital Rawson). Los mismos se encuentran internados, aislados y bajo tratamiento hospitalario.Se está llevando a cabo en Alta Gracia el estudio de situación y el bloqueo correspondiente, según protocolo. Los resultados de confirmación final de estos estudios los define el Malbrán en los próximos días.Se recuerda, que el paciente del primer caso positivo de coronavirus registrado en la Provincia, informado el viernes 6 de este mes, ha recibido el alta médica y se encuentra en perfecto estado de salud. A su vez, no se detectaron casos secundarios asociados al mismo.· La provincia se encuentra en máximo alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna.· Córdoba continúa en fase de contención para detectar casos sospechosos de manera temprana, asegurar el aislamiento de los mismos, brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar las medidas de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población.· Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y haber permanecido en áreas con circulación del virus o al haber estado en contacto con un caso confirmado o probable, se insta a la población a que haga un contacto de inmediato con el sistema de salud, refiera el antecedente de viaje y evite el contacto social.· A las personas que ingresan al país que hayan permanecido en zonas con transmisión del nuevo coronavirus se recomienda permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, deportivos y sociales durante 14 días. Las recomendaciones son dinámicas en función de la evolución de la situación local y global.· Se insta al equipo de salud de todo el país, del sector público, seguridad social y sector privado, mantenerse alerta y seguir las recomendaciones vigentes en esta etapa que están disponibles en el sitio web del Área del Epidemiología del Ministerio de Salud de Córdoba.· El equipo del Comité de Acción Sanitaria del Ministerio de Salud de Córdoba se encuentra realizando la investigación epidemiológica de todos los casos en estudio.Para más información sobre la situación mundial de COVID-19 ingresar al sitio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (en inglés): https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/Para más información sobre recomendaciones para la población y protocolos nacionales, visitar el sitio del Ministerio de Salud de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19Para información general sobre nuevo Coronavirus en Córdoba, visitar el sitio del Gobierno de la Provincia: https://www.cba.gov.ar/coronavirus/. Información para equipos de salud, sitio de Epidemiología: https://www.cba.gov.ar/epidemiologiaweb/materiales-equipo-de-salud/coronavirus-material-para-equipo-de-salud/