/ / Coronavirus: Vencen los 14 días de aislamiento, ¿Que se debe hacer?

Ya hoy, nadie desconoce la situación que ha generado a a nivel mundial con esta pandemia que también nos involucra, y si bien el Estado ha hecho y sigue realizando esfuerzos importantes para tratar de controlar la situación a través de los “protocolos”, existen algunos aspectos; Al menos no tan claros.-

Asi es que mediante el Art. 7 del Decreto 260/2020 de “Emergencia Sanitaria” se estableció el “AISLAMIENTO OBLIGATORIO. ACCIONES PREVENTIVAS”, en el mismo se estableció que:

1. Deberán permanecer aisladas durante 14 días, plazo que podrá ser modificado por la autoridad de aplicación según la evolución epidemiológica..” y a continuación se detalla una serie de incisos con los casos que se encuentran incluidos.

El decreto de necesidad y urgencia no establece que sucede con aquellos afectados o sospechosos que han cumplido con los catorce (14) días de aislamiento, ya que simplemente “Con el fin de controlar la trasmisión del COVID- 19, la autoridad sanitaria competente, además de realizar las acciones preventivas generales, realizará el seguimiento de la evolución de las personas enfermas y el de las personas que estén o hayan estado en contacto con las mismas., es decir, que la autoridad sanitaria realizará seguimiento de la evolución de las personas afectadas o aquellas que hayan tenido contacto con aquellas afectadas.

Pero: ¿Quien es la autoridad sanitaria?

La autoridad sanitaria es el Ministerio de Salud con competencia en cada localidad, quien debería intervenir en el seguimiento de los personas detectadas con profesionales de la salud. Es quien debe intervenir a constatar el estado de salud y quien debe certificar el día en que comenzó el plazo y el vencimiento del mismo.

Ahora: ¿Que sucede en la realidad?

Hasta la actualidad, lo que se ha realizado es enviar a las personas sospechosas a su domicilio en aislamiento. Ello lleva a la siguiente cuestión

¿Como se verifica que determinada persona ha cumplido o ha incumplido con el plazo de aislamiento? ¿Como se verifica la evolución de la persona? Y vencido el plazo de aislamiento, ¿Que se debe hacer?.

Al menos hasta el día de la fecha, dichas cuestiones no se encuentran reglamentadas y lo único que dispone el decreto es que la autoridad sanitaria hará seguimiento de la persona afectada; lo único que existe es una sanción para el incumplidor de las medidas ordenadas por el Estado “En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones establecidas en el presente artículo, los funcionarios o funcionarias, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que tomen conocimiento de tal circunstancia, deberán radicar denuncia penal para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.”

Ahora lo que surge es lo siguiente, si he cumplido con el plazo de la reglamentación, salgo a la calle, me denuncian, ¿Como demuestro mi inocencia?. En primer lugar, vencido el plazo de aislamiento, Ud. no debe salir de su domicilio y debe comunicarse con la asistente social o personal del Ministerio de Salud que estableció y ordeno su aislamiento. A dicho personal se le debe solicitar que comparezca a constatar el estado de salud y, en caso de que ud. se encuentre saludable, el personal, le debe certificar por escrito dicha circunstancia, que se encuentra habilitado para regresar a la vida social cotidiana. De ser imposible comunicarse con el personal del ministerio, sería recomendable que no incumpla con el régimen hasta que sea certificado oficialmente, porque si Ud. es denunciado, probar su inocencia va a ser una tarea compleja de resolver, sobre todo si sucede el caso de que Ud. no ha sido controlado durante el plazo de aislamiento , (cuestión que puede suceder debido a la posible saturación del sistema por esta nueva pandemia). Ante dicha imposibilidad de comunicación, debería comunicarse con su profesional, médico o abogado de confianza, a los fines de tomar las medidas correspondientes.

José D. Nayi

Abogado

Mp. 1-39813

Mf. T. 507 F. 624

