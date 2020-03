/ / / Cuatro muertos:En épocas de avance de coronavirus es importante no descuidar el dengue

Ya son cuatro las personas muertas por dengue, un 43 % del total del país y alrededor del 10 % del total de los infectados en el país se encuentran se encuentran en nuestra región, mientras todo el mundo se concentra cada vez más en el avance del coronavirus.

Mientras todos los municipios aplican la cuarentena obligatoria por el Covid-19, las consecuencias por el virus que transmite el mosquito Aedes Aegypti aumentan de manera exponencial en toda la zona, pero en la agenda mediática solo se discute hasta el cansancio las medidas para protegerse del Coronavirus.

La Argentina ya contabiliza según Pía Machuca, coordinadora de la Comisión de Emergentes y Enfermedades Endémicas de la Sociedad Argentina de Infectología, sumando las cifras reportadas por todas las jurisdicciones del país desde el 2 de marzo hasta la fecha, el número de infectados escalaría a cerca de cuatro mil casos en Argentina.

Tomando un radio de unos 100 Km de Morteros, estamos cerca de los 300 casos, si le sumamos los aparecidos en Rafaela, llegamos a pasar los 400 casos, es decir alrededor del 10 % del total del país.

Si bien la tasa de mortalidad de les infectados por el dengue es baja, en el 2019 fue del 0,49%, este año desde que comenzó el brote en todo el país, murieron 7 personas por causa de la enfermedad, tres fueron en nuestra zona, tres en Balnearia y uno en Marull, un 43 % del total nacional.

Lo preocupante es que mientras en las distintas poblaciones siguen apareciendo casos de dengue como en San Guillermo, Brinkmann, Balnearia, Villa Trinidad, Sunchales entre otras, las acciones se concentran cada vez más en el avance del coronavirus.

Las políticas de salud de cada una de las poblaciones según establecen los especialistas deben apuntar a disminuir el vector, con descacharrado y fumigación, acciones que deben perdurar durante el año para llegar al próximo verano de otra manera. En ese marco los municipios deberían coordinar las tareas de descacharrado tomando las riendas como lo vienen haciendo con las medidas contra el coronavirus, porque existe una lógica histórica de dejar esta tarea en manos del ciudadano, pero el resultado no se asegura. En nuestra zona las poblaciones que llevaron adelante campañas en ese sentido fueron Suardi y Freyre, ambas hasta el momento no tuvieron casos de dengue.

Médicos sanitaristas, sostienen que existen posibilidades de eliminar al vector, el mosquito vuela solo a cincuenta metros a la redonda, si se hacen acciones coordinadas desde el Estado es posible que deje de haber estos mosquitos.

El problema es que “el dengue tiene menos prensa que el coronavirus porque es una enfermedad del hemisferio sur, que nunca va a llegar a afectar al hemisferio norte porque allá no existe el mosquito", explica Leonel Tesler, médico sanitarista y presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria y agrega que "estamos acostumbrados a que la ciencia del norte nos diga cuáles son nuestros problemas de salud, estudiamos de libros producidos en Estados Unidos y Europa, leemos sus revistas y seguimos sus recomendaciones de política sanitaria. Nos cuesta muchísimo identificar un problema que sea propiamente nuestro por más que esté delante de nuestras narices".

El virus circula en la sangre del infectado durante los primeros cinco días, en esos días el mosquito puede picarlo e infectar a cualquier otra persona, y el problema es que el mosquito vector, el Aedes Aegypti, es particular porque es uno de los pocos que no necesita ninguna condición especial para criarse, con que haya un poco de agua acumulada alcanza para que aparezca, por eso en épocas de avance de coronavirus es importante no descuidar el dengue, porque si no se baja bien la información dicen los especialistas “puede ser peor".





Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.