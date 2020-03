/ / / Morteros: Piden que se erradique basural a cielo abierto frente al corralón municipal

El municipio instaló un basural en el corazón de barrio Sucre

Estado en que se encontraba la semana pasada, después cargaron un parte de basura

Vecinos que residen sobre la calle León XIII en las inmediaciones con la esquina con la calle Sucre denuncian la creación de un basural a cielo abierto por parte del municipio. Un foco infeccioso, que además de ser un criadero de mosquito, hay ratas, ratones, un nauseabundo olor, restos de pescados en la calle, chicos que van a jugar en las montañas de basura, los perros que rompen las bolsas de basura entre otras inmundicias que atentan contra los más elementales derechos humanos del populoso barrio Sucre.

Martes 24 por la mañana bajando

nuevamente alimentando el criadero de mosquitos en el predio

La denuncia fue realizada a través del programa “Sin Barreras” que se emite a través de FM 93.7 La Base por vecinos del lugar, logrando que al día siguiente de la emisión de la nota equipos municipales comenzaran a cargar la basura, pero la alegría e ilusión de que habrían encontrado una respuesta después de cinco años de reclamos, duro poco tiempo.

Además de que no recogieron el total de la basura, durante el día lunes nuevamente aparecieron camiones municipales descargando basura, echando por tierra la ilusión de que el basural que se encuentra frente al corralón municipal a tres cuadras de Bv. 25 de Mayo y unas pocas cuadras de calle Alberdi y a una cuadra de Bv. Perón, con una alta densidad poblacional desapareciera, todo lo contrario la decisión política sigue siendo la misma por parte del municipio seguir depositando bacterias y virus frente a las viviendas con el consecuente riesgo de enfermedades en épocas de dengue y coronavirus.

“Cada vez amontonan mas mugre, cada vez limpian menos, traen escombros, no fumigaron, hay muchos problemas al frente de nuestras casas con contaminación” expresa en la FM 93.7 Raúl Zaninetti vecino del barrio, quien al mismo tiempo señala que estuvieron hablando con la vice intendenta, “no dan solución, dice que van a cambiar al encargado, que van a limpiar, pero cada vez hacen menos las cosas. Hace casi cinco años que vivo acá y cada vez es peor, bolsas de residuos, hojas, plantas, gomas, vidrios, todo lo tiran ahí, hay chicos que juntan esa basura, caminan descalzo, cuando llueve el agua podrida viene a la calle. No podemos abrir la ventana por el olor”

“El intendente no se deja ver, hablamos con Patricia Ferrero que nos dijo que iba a ver como acomodar eso, pero nadie nos dio una solución. Fuimos al corralón tomaron nota, después de quince días aparecieron para cortar los yuyos, pero hizo más desastre porque desparramaron bolsitas por todo lado”

Jueves 26 el municipio

descarga basura frente

a las viviendas de vecinos

“Ya no sabemos más que hacer, sacan una parte y vuelven a llenar de mugre, vamos a tener que presentar alguna denuncia en otro lugar. Tiran cubiertas, de todo, eso junta agua, con el problema del dengue, hay una pila de escombros de más o menos dos metros y medio y nadie vino a fumigar, el agua está ahí abajo, los alacranes que corren por las paredes, después decimos que queremos un Morteros limpio. Afuera se ven las lauchas cruzar la calle, tuve que poner veneno arriba los techos por los ratones que hay. Sacaron tierra para vender y dejaron las bolsitas desparramadas, el encargado ve todo eso y nadie hace nada. Yo junto las bolsas por la calle y las llevo al basural con mi camioneta porque la municipalidad las deja que estén en la calle y los perros las rompen y lo que queda en el piso no lo juntan” cuenta el indignado vecino, quien propone que en ese lugar se debería crear un parque en lugar de tener un basural frente a la casa “con ese olor a pudrición que tenemos ahí”.

Prosiguió diciendo el vecino: “Si no hacen algo vamos a tener que tomar alguna otra medida porque no podemos vivir con un basural adentro del pueblo, todos tenemos derecho de abrir la ventana a la mañana y ver limpio al frente. Rompieron veredas por el gas, quedo todo así, vamos a tener gas, pero no tenemos cloacas. Con el problema del coronavirus y el dengue no podemos seguir esperando que llegue la peste que ataque a los chicos, tenemos que cuidarnos, entonces empecemos a hacer las cosas bien, mantener la ciudad limpia”

Por su parte Mabel Fenoglio dijo que hablo con el intendente, le pidió una solución a la vice intendente a Patricia Ferrero, en el corralón municipal, “pero parece que te toman el pelo, si tengo que viajar a Córdoba e ir a Medio Ambiente, voy, si es para cuidar la salud de los chicos, hay gente grande de 80 años que se tienen que limpiar el cordón cuneta, acá nadie viene a limpiar”.

“Los vecinos no eligieron vivir frente al basural, la municipalidad le instalo el basural en el frente de la casa, lo que hace que no puedan abrir las ventanas, no pueden salir a la vereda al no aguantarse el olor. Cada vez que llueve toda el agua de esa basura sale hacia la calle e ingresa a las viviendas transformándose en un foco infeccioso” comentan que hay vecinos que quieren vender la casa para irse a otro lado, pero “quien va a comprar en un basural”

