/ / Pánico y desesperación que quiebra lazos

Por Beatriz Janin

"Me preocupa que en la desesperación por no enfermar de un virus terminemos enfermando de terror, odio, egoísmo y soledad"

Me parece que nos encontramos en una encrucijada difícil, que el virus que nos amenaza puede resultar un detonador de múltiples conductas y traer diferentes consecuencias. Creo que la disyuntiva que se presenta es entre la solidaridad, el armado de redes afectivas, la colaboración y el cuidado mutuo o el individualismo, el repliegue sobre sí mismo, el temor al otro y la ruptura de los lazos.

Es muy diferente pensar que aquél que porta el virus es un semejante que merece nuestra ayuda a suponerlo portador de un peligro al que hay que condenar al ostracismo y la soledad.

Es distinto suponer que si alguien tose es un enemigo potencial, o un asesino posible, a suponerlo enfermo y (aunque se tome la distancia física de más de un metro) estar cerca afectivamente y ofrecer ayuda.

Se es solidario con los otros cuando no se irrumpe en espacios públicos si se está enfermo, si se hace el aislamiento de 14 días después de un viaje, si nos cuidamos al toser o estornudar, pero también es necesario ser solidario con el otro, con el que se siente mal, con el que tiene que cumplir con el tiempo de aislamiento y necesita que alguien le haga las compras o simplemente lo llame por teléfono.

También es necesario que todos los que no necesitan atención urgente esperen y dejen que los servicios hospitalarios se ocupen de los que están en riesgo. Los adultos mayores no podrán ser visitados por aquellos que están enfermos, pero la soledad también puede matarlos y el que se sientan acompañados y queridos es fundamental.

Me preocupa que a lo que se tienda sea a esta idea de un otro-enemigo (por ser chino o italiano o simplemente estar resfriado). Me preocupa que en la desesperación por no enfermar de un virus terminemos enfermando de terror, odio, egoísmo y soledad. En definitiva, una nueva versión de la dificultad para convivir, tolerar las dificultades y afrontar el sufrimiento colectivo.

Nuevamente, un problema global se vive como puramente individual, predominando una actitud de alerta y terror al extraño. Me preocupa esto porque son dos las enfermedades: la del coronavirus pero también la del pánico y la desesperación que quiebra lazos. Y creo que la única manera de salir adelante todas y todos de esta situación es armando redes solidarias, entendiendo que no es metiéndose en una isla que se puede resolver sino intentando estar con los otros, cuidándonos y cuidando.





