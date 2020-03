/ / / San Guillermo: Caso de dengue autóctono

Dr. Pedro Gimenez director del Samco

Un nuevo caso de dengue fue confirmado en esta población en la misma zona donde había aparecido el primer caso, donde además existen otros tres casos sospechosos.

La confirmación de una nueva persona afectada po dengue, fue informado de manera oficial por el director del Samco, Pedro Giménez, quien señaló en una entrevista que mantuvo con Lisandro Valdemarin que uno se encuentra sobre calle Güemes y otro en Barrio San José, donde “ya se había dado el primer caso que tuvimos importado de Misiones. En ese barrio hay un nuevo caso, que sería el primer caso autóctono que tenemos en San Guillermo porque en esa zona está circulando el mosquito infectado. En ese barrio tenemos tres casos sospechosos más muy cercanos a la vivienda donde se dio el primer caso importado, por eso hay que trabajar para que no se disparen la cantidad de casos", remarcó.

"El bloqueo que se hizo hace 30 días no rindió sus frutos porque ahora tenemos casos en el mismo domicilio y en un domicilio aledaño en Barrio San José, por eso yo digo que es un caso autóctono. Yo ante casos sospechosos siempre inicio el bloqueo, porque también se habló de que esperamos confirmación y eso no es así. Nosotros siempre actuamos siguiendo el protocolo y con la celeridad del caso. Bajo la sospecha de dengue autóctono se actuó con toda la celeridad y el diagnóstico estuvo en 24 horas, no se tardó en absoluto. No es que el paciente estuvo dando vueltas y recién después hemos confirmado para recién iniciar el bloqueo", agregó.





No hay casos de coronavirus

Por otra parte el profesional referente de la salud pública provincial, en relación a los rumores sobre un posible caso de Coronavirus en San Guillermo, aseguró: "No hay ningún sospechoso de Coronavirus en San Guillermo, si tendríamos un verdadero sospechoso de Coronavirus llamaríamos al Ministerio de Salud de Santa Fe para activar el protocolo correspondiente. Hemos tenido gente con algunos síntomas de tos y resfríos pero que no han tenido contacto estrecho con personas infectadas de Coronavirus de otras localidades", explicó.

"La definición de un caso sospechoso es aquella persona que tenga una sintomatología de fiebre, dolor de garganta y algún problema respiratorio más el antecedente de haber estado en contacto con alguna persona que haya tenido el virus o personas del servicio de Salud que hayan estado en contacto con esas personas".

"Si hay algún caso sospechoso tienen que quedarse en su casa, no lo tienen que traer a la guardia, tienen que llamarnos y los veríamos en sus casas para que queden aislados, podrían ser los casos de personas que hayan viajado al exterior y hayan tenido contacto estrecho con alguna persona infectada. Hoy no tenemos ninguna persona con diagnóstico probable de Coronavirus en San Guillermo".





