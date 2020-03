/ / / Suardi: Para la protección de la comunidad dictaron una norma amplia y abarcativa

El municipio de Suardi con el fin de proteger la salud pública, adhirió al Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Poder Ejecutivo Nacional y Decreto Provincial dictado en consecuencia, en tanto resulte materia de competencia de esta Municipalidad.

Así mismo dispone que las diferentes dependencias de la Administración Pública Municipal deben prestar la más amplia colaboración con el Departamento Ejecutivo Municipal, Concejo Municipal, Personal Sanitario y de Seguridad y Juzgado Administrativo de Contravenciones para la plena ejecución de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y en lo que resulte competente a nivel municipal.

La misma norma además de suspender la realización de todo tipo de evento público o privado, suspende la realización de reuniones en propiedades privadas.

Todos los tipos de locales dedicados a comidas permanecerán cerrados, permitiéndose el reparto a domicilio hasta las 22, debiendo registrarse en el municipio cada una de las personas que realicen el reparto para contar con autorización para circular.

Así mismo suspende la apertura de hoteles, pudiendo ser afectados al servicio de emergencia sanitaria.

Al limitar la circulación por las calles de la ciudad a personas y vehículos, suspende el servicio de remises con excepción del traslado de pacientes en tratamiento, trasladar medicamentos o elementos de salud pública.

En los comercios minoristas podrán ingresar un máximo de dos personas a la vez, en los supermercados, el ingreso de hasta un máximo de diez personas a la vez, recomendando que se priorice el reparto a domicilio.





Lo que no

se puede hacer

La misma norma impone que las actividades comprendidas en las excepciones se presten con el minimo indispensable de personal mediante turnos rotativos y aclara que todas las actividades comerciales, profesionles y o de oficios, que no están expresa ni tácitamente comprendidos en las excepciones, no podrán desarrollarse bajo ninguna forma ni concepto. Las actividades que no se pueden desarrollar son: albañilería, plomería, pinturería, instalaciones de electricidad, gas y cualquier otra reparación del hogar, instalación y mantenimiento de piscinas, desagotes de pozos ciegos. Corralón, carpintería, herrería, tapicerías, reparación de calzados, cerrajerías, vidriería y fábrica de aberturas metálicas. Talleres metalúrgicos, mecánicos, de chapa y pintura, de electricidad de automóviles, motos, camiones y tractores, bicicleterías y gomerías, reparación de electrodomésticos, instalación y reparación de aires acondicionados y equipos de frío, venta de electrodomésticos, celulares, de artículos de decoración, bazares y afines, tiendas, pañaleras, mercerías, regalerías, santerías, jugueterías y zapaterías, opticas, gabinetes de belleza, perfumerías, servicios de depilación, manicuría, maquillaje y podología, yoga, reiki y terapias alternativas.

Además no podrán realizar venta de artículos de librerías y fotocopias, artesanías, servicios de fotografias, videoclub, peluquería y peluquería canina, kioscos, oficinas contables, estudios jurídicos, escribanías, productores de seguros, mandatarios del automotor e inmobiliarias, concesionarias de autos y motos, viveros y florerías, artículos de camping y pesca, shop de estaciones de servicios.

Las actividades mencionadas, podrán ser ampliadas o reducidas en función de la dinámica de la situación epidemiológica y de la eficacia que se observe en el cumplimiento de la presente medida, según recomendaciones de las autoridades sanitarias y disposiciones ministeriales que se dicten al efecto.

Dispone en los accesos a la ciudad de Suardi, la restricción y control del ingreso y egreso de personas.- A tales fines, se considerarán como únicos accesos habilitados el de Bv. San MartÍn y Ruta Provincial N° 23, el de calle Córdoba y Ruta Provincial N° 23 y el de calle Santiago del Estero e intersección con camino rural próximo al circuito municipal, siendo los demás accesos cerrados con la señalización y las medidas de seguridad correspondientes y con el único fin de dar efectividad a la medida dispuesta. Los controles de ingreso y egreso de personas, serán efectuados en los accesos de la ciudad habilitados, por parte del personal municipal designado al efecto.-

A toda persona que desee ingresar a la ciudad y no lo haga bajo ninguna de las posibilidades de excepción contempladas en el DNU N° 297/20 se le impedirá el ingreso a la misma, y si es vecino de la ciudad, se lo acompañará hasta su domicilio a fin de asegurar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. La persona que desea salir de la ciudad debe tener una causa estrictamente justificada.

El incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas se consideran infracción, designando como autoridad de aplicación al Juzgado Administrativo de Contravenciones, constituyéndose éste con potestad suficiente para hacer efectivas las medidas conducentes al cumplimiento de todas las normas, pudiendo recurrir a la fuerza pública y solicitar a la justicia órdenes de allanamiento.

