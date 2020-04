/ / / Bonificaran servicios a comercios que estuvieron cerrados

Cr. Gustavo Germano

Los comercios que están afectados por el aislamiento social y obligatorio recibirán bonificaciones en los servicios de telecomunicaciones, agua potable y electricidad a través de la Cooperativa Servicios Públicos de Morteros Ltda.

Por lo cual, los interesados deberán “solicitar, completar y firmar” una Declaración Jurada (Solicitud de Beneficios) que desde hoy, viernes 17 de abril, está disponible en la página https://www.coopmorteros.com/. Posteriormente deberán presentar la documentación correspondiente con la constancia de Cuit.

“Todos aquellos comercios que estuvieron afectados por el aislamiento, la cooperativa decidió acompañarlo en esta circunstancia, donde acompañando una declaración jurada que deberá bajarla de la web y presentando el Cuit para observar la actividad, a quien le corresponde de acuerdo al análisis en particular que se realice se otorgará una bonificación en el servicio de telecomunicaciones, tanto para teléfono, internet y televisión, desde el 20 de marzo hasta la fecha que vuelva a abrir no cobrar esos servicios” explicó el gerente de la entidad, Gustavo Germano

“Además se considerara una bonificación del 50 % del cargo fijo de agua potable y además si tiene dificultades para pagar el servicio de energía, la idea es brindar un plan de pago por los consumos de marzo y abril en tres cuotas sin intereses con vencimiento de la primera cuota en el mes de junio”

Los comerciantes que durante la cuarentena no pudieron abrir sus puertas a la comunidad, y que no ejercen su actividad en razón de los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional podrán ampliar la información comunicándose con el 402000 o bien directamente ingresar a la oficina virtual y completar la planilla.

Por otra parte señaló que este beneficio no incluye a los asociados que son cuenta propistas que no cuentan con medidor con cuit que durante la cuarentena no pudieron desarrollar sus actividades, “Esto esta apuntado exclusivamente al comercio, en el caso de las telecomunicaciones seguramente hizo uso del servicio, entonces la idea es brindar este beneficio a quien no uso el servicio, no obstante a quienes no pueden pagar los servicios suspendimos los cortes por falta de pago y si realmente tiene problemas que se acerque a la administración que vamos a dar plan de pago para que pueda resolver su situación”.

Así mismo indicó que a quienes tienen medidor pre pago le están dando cargas en cuenta corriente para que cuando pase este momento, el socio se acerque a la cooperativa y vean la forma en que puede pagar en el futuro el servicio brindado.

La cooperativa a través de la oficina virtual que implementó posibilita dar de alta la cuenta y pagar los servicios, donde muestra toda la deuda pudiendo elegir, lo que quiere pagar y elegir las formas de pago, también pueden llamar al 405000 donde le van a informar sobre su deuda y los mecanismos de pago, para que no tenga que ir hasta la cooperativa haciendo fila con las consecuentes demoras. A los fines de evitar aglomeración se extendió el horario de atención de cajas de 7,30 a 17.

Por otra parte Gustavo Germano informó que implementaron una asistencia de cadeteria para las personas mayores de 70 años para que no tengan que trasladarse hasta la cooperativa para la realización de los tramites, solo llamando al 402010 podrá solicitar el mismo

Finalmente se refirió a la construcción del hospital de campaña que la cooperativa está adaptando en el edificio que estaba dispuesto para un geriátrico, posibilitando la instalación de entre 40 y 50 camas para aquellos que las necesiten, esperando que para el 1 de mayo puedan concluir para su habilitación, “es una forma de contribuir a los asociados. La idea es desde la cooperativa contribuir en beneficio de la sociedad”.





