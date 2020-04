/ / / Colonia Rosa: Persiguen a la presidenta comunal y los habitantes sufren fuertes restricciones en San Guillermo

Presidenta Comunal Silvana Imoberdorf "Nos complican mucho para las compras y trámites"

(Redacción) En San Guillermo persiguen a la presidenta comunal y limitan a los vecinos de Colonia Rosa

Cada una de las personas que no residen en la jurisdicción de San Guillermo, son tratados como elementos peligrosos portadores del virus, obligando nuevamente a la presidenta comunal de Colonia Rosa a denunciar la persecución que sufren además de ella, los vecinos de su comunidad.

Romina López, Pablo Doro y Conrado Maidana

como autoridades de San Guillermo conducen el servicio ilegal

de inteligencia que le asigna una persona a la presidenta comunal

de Colonia Rosa, Silvana Imoberdorf para que la persigua cada vez

que ingresa a la ciudad. Además los habitantes de Colonia Rosa

y de la zona rural sufren una especie de toque de queda

al limitar a cuatro horas semanales para realizar gestiones.

Cada vez que la presidenta comunal ingresa a San Guillermo, el ilegal servicio de inteligencia municipal le asigna una persona que la persigue por cielo y tierra a cada uno de los lugares a que se dirige. Cuando se desvía unos centímetros del camino es aprendida por los comandantes del ejército municipal.

“Nuevamente me toco pasar por algo que es más de lo mismo y se repite con la misma persona y otra más que se suma, porque parece que es muy fácil ir a apretar entre 2 tipos a una mujer, que siendo presidente comunal tiene que aguantar la persecución, el hostigamiento de estos que se creen muy machos haciéndose los guapos en plena calle” expresó la presidenta comunal de Colonia Rosa, Silvana Imoberdorf

Lo hizo al narrar lo ocurrido cuando fue a llevar a una persona con fractura para ser atendida en el Samco San Guillermo y se fue hasta una ferretería para comprar cinta refractaria para ser utilizada en los controles de su pueblo, pero cuando se encontraba haciendo la cola para ingresar al local, el agente que se encarga de seguirla le indica que no podía estar en el lugar. Al regresar “a la clínica, enseguida llegan el secretario de la intendenta con el jefe de la seguridad, entre los dos me dicen que yo tengo un horario asignado y un lugar para ir y no puedo ir a otro, además me cuestionaron que no debía hacer algo que yo ya había hablado y consensuado con Romina, según ellos no era así pero por suerte tengo las pruebas para comprobarlo. Según ellos esto es porque no me quedo callada y los denuncio”.

Ante estos hechos la intendenta interina de San Guillermo, Romina López anunció que presentó una denuncia en la fiscalía y en municipios y comunas y al mismo tiempo dijo que estaba dispuesta a desestimar la misma, si la presidenta de Comuna de Colonia Rosa deja de denunciar las medidas que ellos adoptan para cuidar a la gente.

Cabe destacar que tanto la Constitución Nacional como el Decreto de Necesidad y Urgencias dictado por el gobierno nacional, en el marco de la emergencia habilita a los intendentes y presidentes comunales a moverse por todo el territorio nacional manteniendo todas las medidas de seguridad, pero en San Guillermo violando esos derechos, únicamente le permiten estar a la titular de la comuna de Colonia Rosa de 7 a 10, previa declaración del recorrido a realizar, el que no podrá ser modificado, asignándoles una persona que le haga un seguimiento.

Esta medida provoca dificultades para los servicios que brindan en la comuna como el retiro y despacio de correspondencias de Correo Argentino, el depósito diario que tiene la obligación de realizar de Santa Fe Servicios al ser una boca de pago que de no realizarse no pueden al día siguiente operar, además de las dificultades que tienen los vecinos que solo pueden permanecer dos horas, dos veces por semana para asistir a los cajeros automáticos, realizar compras, como así también para tramites en el Juzgado Comunitario o el Juzgado de Faltas.

“Estuvimos reunidos con las autoridades municipales de San Guillermo, pero ellos tenían el diagrama, nos dijeron que es esto, ellos impusieron y a nosotros no nos queda otra que acatar” señaló Silvana Imoberdorf

Esta medida está haciendo perder ventas a los comercios sanguillerminos al no poder el sector lechero asistir a realizar sus comprar por que les impusieron que solo pueden ingresar de 14 a 16, en pleno horario en que se encuentran trabajando, además que muchos comercios a esa hora se encuentra cerrados, por lo que deben trasladarse a otras poblaciones para acceder a los insumos y servicios básicos para el desarrollo de la actividad. Esta situación podría tener implicancias permanentes al generar esta marginación impuesta por las autoridades, cambios de hábitos comerciales de las distintas zonas rurales que ingresaban un alto caudal económico a través de sus compras a San Guillermo.

Esto se agravaría cuando se confirme un caso de coronavirus, “Nos adelanto que directamente cerrara el ingreso” dijo la mandataria de Colonia Rosa, lo que hace que tengan que buscar respuestas para que la gente pueda acceder a atención de la salud, medicamentos, combustibles, además de los servicios bancarios para el retiro de dinero





Gestiones concretadas

Estamos tratando de solucionar de alguna manera, la problemática de no contar con un cajero en nuestro pueblo, así que logramos dos opciones que va a tener la gente a partir de ahora

Através de Santa Fe Servicios que funciona en el edificio comunal se podrán hacer extracciones de hasta 10.000 pesos diarios con tarjetas de débito en la sucursal de la Mutual de Villa Trinidad, mientras dure esta situación, se podrá retirar hasta 5 mil pesos por día, aún sin ser socios pueden realizar esta operación. Tengo que agradecer la solidaridad de esta entidad que en estos momentos está acompañando para resolver esta situación.

Finalmente aclaró que la Comuna de Colonia Rosa no exige ningún permiso para ingresar o transitar, tampoco restricciones para la gente de San Guillermo en Colonia Rosa.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.