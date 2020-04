/ / Condenas y aplausos para quienes se arriesgan por nuestra salud

Por Irina Sanesteban

Los trabajadores de la salud son aplaudidos por su trabajo en la pandemia del Covid-19.También son amenazados y escrachados aún cuando no estén contagiados por el virus.





Geriátrico en Córdoba.

Así sucedió con el médico Lucas Figueroa, quien trabajaba en el Geriátrico de Santa Lucía, en la localidad de Saldán, a 30 kilómetros de Córdoba. Apenas se conoció que portaba el virus, se realizaron los tests a las personas alojadas en la institución y 27 de ellos dieron positivo. Con el correr de los días, los infectados aumentaron y hasta ayer sumaban 65, con 3 fallecidos en los últimos dos días. Entre los que dieron positivo al contagio del Covid-19, había trabajadores de la institución.Inmediatamente comenzó una verdadera campaña difamatoria por parte de autoridades, vecinos y periodistas.En una carta abierta, el médico se defendió correctamente, y llamó a la reflexión a quienes actúan como verdaderos cazadores de brujas, en medio de una situación tan difícil, donde los primeros expuestos al contagio son precisamente quienes trabajan en el sistema sanitario.





Malas actitudes.

Actuar de esa manera revela un comportamiento muy poco solidario, y quienes así acusan lo hacen más por prejuicios que con verdadera información.Varios días después de conocerse el caso, el gobierno de Córdoba denunció a la empresa dueña del geriátrico por no haber informado a las autoridades sanitarias que tres días antes de detectarse el foco masivo de Covid-19, había muerto una paciente de la institución por una enfermedad respiratoria. Por eso se estableció un cordón sanitario por riesgo epidemiológico, para prevenir más contagios, en las localidades de Unquillo, Mendiolaza, Villa Allende, Salsipuedes y La Calera, cercanas a Saldán.Así, la hipótesis sobre el origen del contagio en cadena en esa residencia, se inclinó hacia la paciente fallecida y no al médico que trabajaba en la institución.El intendente de Saldán, Cayetano Canto, quien también había criticado a Figueroa, tuvo que reconocer la muerte de esa paciente, cuya acta de defunción había firmado él mismo. También se conoció unos días más tarde que una enfermera del geriátrico estaba internada en el Hospital Domingo Funes de Cosquín con neumonía, y que cuando le hicieron el test, dio positivo.Lejos de haber sido la causa del contagio, el médico Figueroa fue una víctima más, al infectarse por estar trabajando en un ambiente expuesto al virus.





Medios irresponsables.

Pero no son sólo algunas personas, sino que hay medios de comunicación que promueven estos linchamientos. Clarín informaba en su edición del pasado 11 de abril que en Córdoba 21 ancianos de un geriátrico habían sido «contagiados por un médico asintomático». En ningún momento utilizaron el verbo en potencial, sino que afirmaban en una noticia que el responsable del contagio había sido el facultativo. Y aunque no revelaron en esa oportunidad su identidad, el escrache fue inmediato.En su defensa, la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) condenó la actitud estigmatizadora hacia el colega, manifestando que de esa manera no se cuidaba al personal sanitario, sino que los culpabilizaban.





Carta

El médico respondió con una carta abierta en la que explicó cómo fue que se contagió, y cómo tuvo que insistir en el hospital de Unquillo para que le hicieran el test, que luego dio positivo. Contó que es asmático y que no tenía síntomas, pero que por trabajar en un lugar con personas mayores, quería asegurarse de no ser portador del virus. Es decir, actuó con responsabilidad y sentido humanitario, y la respuesta de una parte de la sociedad fue condenatoria.Figueroa se quejó amargamente en la carta de haber recibido «críticas, insultos, escraches, difamaciones y mentiras sobre mi persona y mi familia». Dijo sentirse «discriminado y condenado» por los medios de comunicación que sin su autorización difundieron su nombre y apellido, afirmando falsedades.Precisó que de los tres lugares en los que trabaja, sólo en el Geriátrico de Santa Lucía se dieron los casos positivos de Covid-19, lugar en el que le propuso al Director Médico que organizara y se anticipara a la contingencia, sugiriendo un protocolo de acción para la prevención, en resguardo de los adultos mayores que allí residían. No le llevaron el apunte.Figueroa denunció que «en el geriátrico no había elementos de protección, no había alcohol en gel y las manos se las secaban en una toalla comunitaria o en los ambos, solo ponían un rollo de papel por día para secarse las manos. No prepararon adecuadamente al personal. No se definieron las zonas de aislamiento y circulación. No restringieron a tiempo el acceso de visitas, cuando debió hacerse anteriormente». Y acusó al Director Médico de mentir impunemente mientras que a él y al personal de salud que «nos jugamos la vida y la de nuestras familias» los señalan con el dedo. Finalmente, tuvo duras palabras para algunos medios de comunicación y se preguntó «Si un médico comete un error lo condenan socialmente por mala praxis antes de pueda presentar defensa alguna. ¿Quién juzga a los periodistas? Ustedes matan más que el virus, y con toda libertad».

